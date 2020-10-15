Робітники в Німеччині відмовилися обслуговувати літак Лукашенка, - Nexta
13 жовтня в аеропорту Фульсбюттель (Німеччина) приземлився Боїнг 737 з реєстраційним номером EW-001PA, що належить "президенту" Лукашенку, який захопив владу в Білорусі. Команда робітників відклала гайкові ключі в сторону на знак протесту.
Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.
"Це літак того самого Лукашенка, який віддав наказ стріляти з бойової зброї в демонстрантів в Білорусі. Ми, профспілкові активісти кампанії Lufthansa Technik, не забуваємо нашу давню традицію міжнародної солідарності і стоїмо пліч-о-пліч з білоруськими робітниками", - йдеться в листівці профспілки кампанії LufthansaTechnik.
У ній міститься низка вимог до білоруського уряду: "Ми вимагаємо відставки Лукашенка і справжніх демократичних виборів! Ми вимагаємо звільнення всіх політичних в'язнів і негайного відновлення на роботі тих колег, які втратили роботу! Ми вимагаємо, щоб всі співробітники могли вільно поєднуватися в незалежні профспілки!"
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Велькi дзякуй.
а самолеты - дело бесовское!
Типу прозріли?
ринок збуту, ось головна проблема. Закриється для них РФія і капец їх БелАЗу...
Совок набудував заводів аби де, ось і наслідки. Був би він у Рашці, він би сам по собі існував. Так як вони СуперДжети (лайно нікому не потрібне) самі собі замовляють...
Наш ЛАЗ вбила невизначеність. Якби пішли, як прибалти відразу до Європи, він би оговтався. Або могли проміняти ринок РФ на власну незалежність (я так бачу для 73% це не проблема)... а поки ми метались, час було втрачено... На БелАЗі, наскільки чув, теж, не усе Ок...
В державі не має реального розвитку економіки.
вот так и опускают всякую мразь типа луки мудищева.