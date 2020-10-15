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Новини Революція в Білорусі
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Робітники в Німеччині відмовилися обслуговувати літак Лукашенка, - Nexta

Робітники в Німеччині відмовилися обслуговувати літак Лукашенка, - Nexta

13 жовтня в аеропорту Фульсбюттель (Німеччина) приземлився Боїнг 737 з реєстраційним номером EW-001PA, що належить "президенту" Лукашенку, який захопив владу в Білорусі. Команда робітників відклала гайкові ключі в сторону на знак протесту.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

"Це літак того самого Лукашенка, який віддав наказ стріляти з бойової зброї в демонстрантів в Білорусі. Ми, профспілкові активісти кампанії Lufthansa Technik, не забуваємо нашу давню традицію міжнародної солідарності і стоїмо пліч-о-пліч з білоруськими робітниками", - йдеться в листівці профспілки кампанії LufthansaTechnik.

У ній міститься низка вимог до білоруського уряду: "Ми вимагаємо відставки Лукашенка і справжніх демократичних виборів! Ми вимагаємо звільнення всіх політичних в'язнів і негайного відновлення на роботі тих колег, які втратили роботу! Ми вимагаємо, щоб всі співробітники могли вільно поєднуватися в незалежні профспілки!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська оголосила "Народний Ультиматум" Лукашенку: Він має заявити про відхід, припинити насильство і звільнити політв'язнів

Робітники в Німеччині відмовилися обслуговувати літак Лукашенка, - Nexta 01

Автор: 

Білорусь (7923) Німеччина (7320) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+23
А теперь, Александр Грыгоравыч, можете вызывать в Германию свой говноОМОН с его сраными светошумовыми гранатами и водометами. Пусть они немчуру заставять обслужить ваш самолёт. Ну, или сами обслужат.
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15.10.2020 10:11
+21
Таракан стал совсем зашкварный.
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15.10.2020 10:10
+19
Здається, "бацьку" реально почали "на ноль множить"... "Кончилось ваше время! Слазь!!!"
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15.10.2020 10:16
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супрджет 100 у братушек одолжит
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15.10.2020 10:09 Відповісти
Пускай на ментокрылом муссоршмидте летает.
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15.10.2020 10:21 Відповісти
Он же Светку тем бортом на коронацию хотел привезти, а вы фсе сорвали.
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15.10.2020 10:10 Відповісти
Таракан стал совсем зашкварный.
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15.10.2020 10:10 Відповісти
Усатый на лесопеде кататься умеешь если да то вперде и то не факт что таможня и погранцы в знак солидарности забостовочно опустят шлагбаум перед твоим носом...
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15.10.2020 10:11 Відповісти
А теперь, Александр Грыгоравыч, можете вызывать в Германию свой говноОМОН с его сраными светошумовыми гранатами и водометами. Пусть они немчуру заставять обслужить ваш самолёт. Ну, или сами обслужат.
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15.10.2020 10:11 Відповісти
Здається, "бацьку" реально почали "на ноль множить"... "Кончилось ваше время! Слазь!!!"
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15.10.2020 10:16 Відповісти
Ноту протеста в МИД Германии как нам по айтишникам!
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15.10.2020 10:18 Відповісти
та нема кому вручати, всі посли його послали нафуй
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15.10.2020 19:16 Відповісти
ГОЛУБИНОЮ ПОШТОЮ.
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15.10.2020 19:30 Відповісти
Пусть теперь на тракторе ездит
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15.10.2020 10:22 Відповісти
Пламенный привет профсоюзам кампании LufthansaTechnik, поддерживаем Вас
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15.10.2020 10:28 Відповісти
фройндшафт, карл-маркс-штадт и кларка цеткин.Это просто лукофобия какая то затевается вот эта вся...
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15.10.2020 10:28 Відповісти
нехай у вовчіка лісапєт позичить, або зміняє на мішок картофану.. вовка всьо равно на лімузіну пересів, бо богданівську теслу пришлось спалити к ху===ям..
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15.10.2020 10:31 Відповісти
Ну... ждем видос где росмусорня мудохает этих рабочих со цветами. Лучше б что то там поломали и таракана туда таки посадили. А так хапайте п....лей.
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15.10.2020 10:32 Відповісти
Беларусы заплатили высокую цену для ликвидации бесноватого немецкого фюрера прошлого века. Германия отдает долги - помогает утилизировать нашего психопата.
Велькi дзякуй.
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15.10.2020 10:34 Відповісти
гужевой транспорт для картофельного фюрера.. самое оно!
а самолеты - дело бесовское!
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15.10.2020 10:38 Відповісти
без технічного обслуговування ,в принципі,літак тепер не мав би отримати дозволу на виліт ...)))
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15.10.2020 10:55 Відповісти
Цікаво, куди поділися усі ті, хто ще декілька тижнів тому казав, що лука єдиний, хто ще зможе врятувати державу від рашки, який він мододець і як опирається пу.
Типу прозріли?
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15.10.2020 11:08 Відповісти
От Расии Белоруссию не спасёт никто. Увы.
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15.10.2020 11:10 Відповісти
вони позатикалися, бо більш ніхто не платить
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15.10.2020 19:19 Відповісти
Респект ребятам. Супер. Экстра крайняк. Идеально. Мавелес. Молодцы.
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15.10.2020 11:17 Відповісти
краще вони б йому крила підпиляли...
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15.10.2020 11:24 Відповісти
та шини накололи
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15.10.2020 19:20 Відповісти
Ну вот, придётся ехать домой на МАЗе.
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15.10.2020 11:44 Відповісти
Во бацька гонить. У них є завод Бєлаз, най і ремонтують
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15.10.2020 11:48 Відповісти
Чесно кажучи, мені трохи заздрісно з приводу БЕЛАЗа. У нас донедавна був ЛАЗ, але його, здається, розпиляли. Невже зберегти цю промисловість вдається лише за диктатури?
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15.10.2020 14:21 Відповісти
щоби зберегти виробника, потрібно імпортерам хвіт прикрутити...
ринок збуту, ось головна проблема. Закриється для них РФія і капец їх БелАЗу...
Совок набудував заводів аби де, ось і наслідки. Був би він у Рашці, він би сам по собі існував. Так як вони СуперДжети (лайно нікому не потрібне) самі собі замовляють...
Наш ЛАЗ вбила невизначеність. Якби пішли, як прибалти відразу до Європи, він би оговтався. Або могли проміняти ринок РФ на власну незалежність (я так бачу для 73% це не проблема)... а поки ми метались, час було втрачено... На БелАЗі, наскільки чув, теж, не усе Ок...
В державі не має реального розвитку економіки.
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15.10.2020 15:08 Відповісти
До чого тут ринок запоребрика до ЛАЗу - у нас також ці автобуси й тролейбуси бігають. Поки що бігають.
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15.10.2020 16:01 Відповісти
наш ринок знищив імпорт
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15.10.2020 16:34 Відповісти
Але ЛАЗи були конкурентноздатні, принаймні всередині країни. Вони ж бігають.
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15.10.2020 17:48 Відповісти
Если бы люди всей Земли могли объединиться против таких палачей... Каждый на своем месте сделать нечто подобное...
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15.10.2020 12:21 Відповісти
авиатехникам германии зачет и уважение.!!!
вот так и опускают всякую мразь типа луки мудищева.
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15.10.2020 12:38 Відповісти
Es ist sehr Gut!
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15.10.2020 12:41 Відповісти
Йя, йя! Ес лєбе Крала Масло унд Роза Ромбомбом!
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15.10.2020 19:34 Відповісти
Как эта леталка в Германии оказалась, если это личная леталка бацьки?
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15.10.2020 14:18 Відповісти
Немцы это не кацапы, которые "отремонтировали" бы самолет так, что-бы он упал. Немцы дорожат своим именем и репутацией. Цивилизованно выразили свой протест против незаконных и преступных действий Лукашенко и показали ему свое презрение.
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15.10.2020 14:23 Відповісти
 
 