Робітники в Німеччині відмовилися обслуговувати літак Лукашенка, - Nexta

13 жовтня в аеропорту Фульсбюттель (Німеччина) приземлився Боїнг 737 з реєстраційним номером EW-001PA, що належить "президенту" Лукашенку, який захопив владу в Білорусі. Команда робітників відклала гайкові ключі в сторону на знак протесту.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

"Це літак того самого Лукашенка, який віддав наказ стріляти з бойової зброї в демонстрантів в Білорусі. Ми, профспілкові активісти кампанії Lufthansa Technik, не забуваємо нашу давню традицію міжнародної солідарності і стоїмо пліч-о-пліч з білоруськими робітниками", - йдеться в листівці профспілки кампанії LufthansaTechnik.

У ній міститься низка вимог до білоруського уряду: "Ми вимагаємо відставки Лукашенка і справжніх демократичних виборів! Ми вимагаємо звільнення всіх політичних в'язнів і негайного відновлення на роботі тих колег, які втратили роботу! Ми вимагаємо, щоб всі співробітники могли вільно поєднуватися в незалежні профспілки!"

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