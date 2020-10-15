В Александровской больнице почти 100% заполненность коек пациентами с COVID-19, - Минздрав

В столичной Александровской больнице из 430 коек для пациентов с COVID-19 заняты 423.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего в больнице отведены 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находятся 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении из 55 коек 54 заняты. Почти 100-процентная заполняемость на сегодняшнее утро", - отметил глава Минздрава.

Также Степанов напомнил, что по стране для лечения пациентов с COVID-19 всего можно выделить до 52 тысяч коек.

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