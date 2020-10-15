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Новости Коронавирус и карантин
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В Александровской больнице почти 100% заполненность коек пациентами с COVID-19, - Минздрав

В Александровской больнице почти 100% заполненность коек пациентами с COVID-19, - Минздрав

В столичной Александровской больнице из 430 коек для пациентов с COVID-19 заняты 423.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего в больнице отведены 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находятся 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении из 55 коек 54 заняты. Почти 100-процентная заполняемость на сегодняшнее утро", - отметил глава Минздрава.

Также Степанов напомнил, что по стране для лечения пациентов с COVID-19 всего можно выделить до 52 тысяч коек.

Также читайте: Среди основных причин роста количества больных COVID-19 - специфика вируса, сезонность, последствия карантина и несоблюдение правил, - Ляшко

Автор: 

больница (1436) карантин (16729) Киев (25472) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Не отвлекайтесь на мелочи.
Ну закопали ваше здоровье в дороги.
Ну растащили фонд Ковида.
Ну просрали карантин.
Ну будете теперь дома подыхать...

Главное - 5 вопросов ЗЕбанария.
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15.10.2020 10:54
+4
Остальные койки выставлены на продажу. Кто больше заплатит тот туда и ложится.
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15.10.2020 10:43
+2
Тяжело-больных, которые вот-вот могут попасть на аудиенцию к апостолу Петру или товарищи, которые просто пересрали, бессимптомно и лягли на лечение, бо есть бабло, типа для подстраховки? А реально тяжелые пациенты пусть того...
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15.10.2020 10:45
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Остальные койки выставлены на продажу. Кто больше заплатит тот туда и ложится.
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15.10.2020 10:43 Ответить
Потрібно розгортати військовий шпиталь у дворі Олександрівської лікарні, щоб збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус. А для цього потрібно вводити воєнний стан і проводити мобілізацію медперсонала! А Зеленський летить у Туреччину, йому немає вдома роботи!
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15.10.2020 14:05 Ответить
Гриценко на передовій ?
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15.10.2020 14:10 Ответить
А що вже хунта взяла владу?
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15.10.2020 14:11 Ответить
Тяжело-больных, которые вот-вот могут попасть на аудиенцию к апостолу Петру или товарищи, которые просто пересрали, бессимптомно и лягли на лечение, бо есть бабло, типа для подстраховки? А реально тяжелые пациенты пусть того...
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15.10.2020 10:45 Ответить
Остальные койки пошли гулять по Киеву. Других больниц в Киеве нет, зато есть гейзеры с холодной и горячей водой на выбор!
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15.10.2020 10:47 Ответить
Не отвлекайтесь на мелочи.
Ну закопали ваше здоровье в дороги.
Ну растащили фонд Ковида.
Ну просрали карантин.
Ну будете теперь дома подыхать...

Главное - 5 вопросов ЗЕбанария.
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15.10.2020 10:54 Ответить
Так нет же вируса, придуриваются поди, купил их Билл Гейтс вместе с 5G.
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15.10.2020 11:26 Ответить
Небось, депутатишки всех уровней со своими семьями, кухарками и садовниками заняли все койки? Простому смертному теперь туда ходу нет?!!
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15.10.2020 11:38 Ответить
Судя по тому что из ковид фонда вчера выделены два миллиарда гривен Авакову то больных надо свозить в милицию пусть лечат раз деньги гребут.
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15.10.2020 11:53 Ответить
в Олександрівській заповнено все - бо розгортають ковідарій в університетській 18-ій на бульварі Шевченка
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15.10.2020 12:06 Ответить
Хм, 423 мажора у цій лікарні? Бо раніше писали, що з ковідом лікуватимуться там мажори.
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15.10.2020 14:29 Ответить
 
 