В Олександрівській лікарні майже 100% заповненість ліжок пацієнтами з COVID-19, - МОЗ

В столичній Олександрівській лікарні з 430 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайняті 423.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Загалом у лікарні відведені 430 ліжок для лікування хворих COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100-відсоткова заповнюваність на сьогоднішній ранок", - зазначив глава МОЗ.

Також Степанов нагадав, що по країні для лікування пацієнтів з COVID-19 загалом можна виділити до 52 тисяч ліжок.

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