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Новини Коронавірус і карантин
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В Олександрівській лікарні майже 100% заповненість ліжок пацієнтами з COVID-19, - МОЗ

В Олександрівській лікарні майже 100% заповненість ліжок пацієнтами з COVID-19, - МОЗ

В столичній Олександрівській лікарні з 430 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайняті 423.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Загалом у лікарні відведені 430 ліжок для лікування хворих COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100-відсоткова заповнюваність на сьогоднішній ранок", - зазначив глава МОЗ.

Також Степанов нагадав, що по країні для лікування пацієнтів з COVID-19 загалом можна виділити до 52 тисяч ліжок.

Читайте також: Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у Києві та 18 областях: у середньому по країні зайнято 59,7%, - МОЗ

Автор: 

лікарня (1356) карантин (18172) Київ (19410) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Не отвлекайтесь на мелочи.
Ну закопали ваше здоровье в дороги.
Ну растащили фонд Ковида.
Ну просрали карантин.
Ну будете теперь дома подыхать...

Главное - 5 вопросов ЗЕбанария.
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15.10.2020 10:54
+4
Остальные койки выставлены на продажу. Кто больше заплатит тот туда и ложится.
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15.10.2020 10:43
+2
Тяжело-больных, которые вот-вот могут попасть на аудиенцию к апостолу Петру или товарищи, которые просто пересрали, бессимптомно и лягли на лечение, бо есть бабло, типа для подстраховки? А реально тяжелые пациенты пусть того...
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15.10.2020 10:45
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Остальные койки выставлены на продажу. Кто больше заплатит тот туда и ложится.
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15.10.2020 10:43 Відповісти
Потрібно розгортати військовий шпиталь у дворі Олександрівської лікарні, щоб збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус. А для цього потрібно вводити воєнний стан і проводити мобілізацію медперсонала! А Зеленський летить у Туреччину, йому немає вдома роботи!
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15.10.2020 14:05 Відповісти
Гриценко на передовій ?
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15.10.2020 14:10 Відповісти
А що вже хунта взяла владу?
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15.10.2020 14:11 Відповісти
Тяжело-больных, которые вот-вот могут попасть на аудиенцию к апостолу Петру или товарищи, которые просто пересрали, бессимптомно и лягли на лечение, бо есть бабло, типа для подстраховки? А реально тяжелые пациенты пусть того...
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15.10.2020 10:45 Відповісти
Остальные койки пошли гулять по Киеву. Других больниц в Киеве нет, зато есть гейзеры с холодной и горячей водой на выбор!
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15.10.2020 10:47 Відповісти
Не отвлекайтесь на мелочи.
Ну закопали ваше здоровье в дороги.
Ну растащили фонд Ковида.
Ну просрали карантин.
Ну будете теперь дома подыхать...

Главное - 5 вопросов ЗЕбанария.
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15.10.2020 10:54 Відповісти
Так нет же вируса, придуриваются поди, купил их Билл Гейтс вместе с 5G.
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15.10.2020 11:26 Відповісти
Небось, депутатишки всех уровней со своими семьями, кухарками и садовниками заняли все койки? Простому смертному теперь туда ходу нет?!!
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15.10.2020 11:38 Відповісти
Судя по тому что из ковид фонда вчера выделены два миллиарда гривен Авакову то больных надо свозить в милицию пусть лечат раз деньги гребут.
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15.10.2020 11:53 Відповісти
в Олександрівській заповнено все - бо розгортають ковідарій в університетській 18-ій на бульварі Шевченка
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15.10.2020 12:06 Відповісти
Хм, 423 мажора у цій лікарні? Бо раніше писали, що з ковідом лікуватимуться там мажори.
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15.10.2020 14:29 Відповісти
 
 