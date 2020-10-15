Киев пока останется в "оранжевой зоне" карантина, - Рубан
Киев в обновленном карантинном списке останется в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Попадание в "красную" зону карантина возможно лишь при ухудшении ситуации с заполненностью больничных коек.
"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", - сказал Рубан.
Глава Госпродпотребслужбы Киева добавил, что ситуация по детским садикам и школам сейчас в столице полностью контролируемая.
"По Киеву переболело меньше, чем полпроцента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация работается по алгоритму самоизоляции и проведению своевременных мер", - сказал Рубан.
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