Каникулы в школах Киева не будут вводить с 15 октября, - Рубан

Власти Киева не будут рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября. Каникулы в столичных школах будут введены, как и планировалось, с 21 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По словам Рубана, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал глава Госпродпотребслужбы.

Также Рубан добавил, что необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.

"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.

Он добавил, что Кабинет Министров рекомендовал школам на всей территории страны начать каникулы с 15 октября, однако мэр Киева Виталий Кличко озвучил, что в столице каникулы начнется с 21 октября.

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