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Новости Коронавирус и карантин
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Каникулы в школах Киева не будут вводить с 15 октября, - Рубан

Каникулы в школах Киева не будут вводить с 15 октября, - Рубан

Власти Киева не будут рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября. Каникулы в столичных школах будут введены, как и планировалось, с 21 октября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По словам Рубана, сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал глава Госпродпотребслужбы.

Также Рубан добавил, что необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.

"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.

Он добавил, что Кабинет Министров рекомендовал школам на всей территории страны начать каникулы с 15 октября, однако мэр Киева Виталий Кличко озвучил, что в столице каникулы начнется с 21 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в январе-феврале, - Госпродпотребслужба

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Киев (25793) школа (3023) Госпродпотребслужба (259) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну наверное ограничения для того, чтобы процесс заражения был контролируемым. Чтобы не было большого скачкообразного всплеска и больницы могли справляться с нагрузкой. Ведь заболевание протекает у всех по-разному. У кого бессимптомно, у кого с симптомами в легкой форме, а у кого тяжело.
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12.10.2020 14:52 Ответить
в киевских школах дети уже в большом количестве перенесли вирус, в нашем классе в середине сентября дети массово температурили в разной степени тяжести и продолжительности, тесты не делались, только одна мама проявила инициативу и сделала ребенку тест в частной клинике - результат положительный, по остальным детям - просто непротестированные. Такая же ситуация по всей школе. Есть и среди учителей переболевшие на ковид. Зачем растягивать ситуацию на год, если фактически вирус уже по школам прошелся.
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12.10.2020 14:53 Ответить
Температурити діти могли і від ГРЗ чи грипу, які теж ніхто не відміняв. Мабуть забули наказ видати.
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12.10.2020 15:24 Ответить
В Києві в лікарнях не вистачає вже ліжок для хворих на коронавірус, мер Кличко звернувся до Уряду про надання в державних медичних закладах (частина яких розташована в столиці) додаткових ліжкомісць. Школярі та студенти є тими верствами населення, які зовні не мають симптомів коронавірусу, але є потужними розповсюджувачами цієї епідемії.
Нажаль боротьба за рейтинги приводить до втрати зборов"я наших співітчизників.
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12.10.2020 14:55 Ответить
Пасивна імунізація означає що, всі мають перехворіти, як у Швеції чи Білорусі. Ну, в принципі і це не погано, тільки тоді давай вже знімай всі обмеження. Бо, то якось схоже на єврея з хрестиком у бані.
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12.10.2020 15:22 Ответить
Це не той вірус. За 3ри місяців у перехворівших вже антітіла зникають.
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12.10.2020 15:54 Ответить
Как можно таких дебилов держать на должностях. Он что ни говорит, как в лужу... 60% населения это 25 млн. 10 % по минимуму требующих госпитализации это 2,5 млн, а у нас коек всего 50 тыс. Пусть **** начнет иммунизацию с себя, только без госпитализации. Повезет - выживет. Нужно меры принимать, а не рекомендовать, в этой стране за 7 мес. очень мало сделано и мы сегодня не готовы к будушему количеству больных
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12.10.2020 19:53 Ответить
 
 