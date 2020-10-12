Канікули в школах Києва не розпочинатимуть із 15 жовтня, - Рубан
Влада Києва не рекомендуватиме школам почати канікули з 15 жовтня. Канікули в столичних школах розпочнуться, як і планувалося, з 21 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
За словами Рубана, нині стоїть завдання пасивно проімунізувати дитяче населення та молодь з метою припинення активності епідеміологічного процесу.
"Це єдиний механізм. Якщо ми будемо дітей зараз відправляти на канікули, це затягне процес епідемії в країні", - сказав глава Держпродспоживслужби.
Також Рубан додав, що необхідно, щоб проімунізувалися 60-80% населення.
"Це можна зробити за допомогою зустрічі з цим збудником, що зараз відбувається, або проведення масової вакцинації. Тому це найбільш доцільний захід з метою призупинення агресивності зазначеного збудника", - сказав Рубан.
Він додав, що Кабінет Міністрів рекомендував школам на всій території країни розпочати канікули з 15 жовтня, проте мер Києва Віталій Кличко озвучив, що в столиці канікули розпочнуться з 21 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нажаль боротьба за рейтинги приводить до втрати зборов"я наших співітчизників.