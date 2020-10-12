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Новини Коронавірус і карантин
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Канікули в школах Києва не розпочинатимуть із 15 жовтня, - Рубан

Канікули в школах Києва не розпочинатимуть із 15 жовтня, - Рубан

Влада Києва не рекомендуватиме школам почати канікули з 15 жовтня. Канікули в столичних школах розпочнуться, як і планувалося, з 21 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, нині стоїть завдання пасивно проімунізувати дитяче населення та молодь з метою припинення активності епідеміологічного процесу.

"Це єдиний механізм. Якщо ми будемо дітей зараз відправляти на канікули, це затягне процес епідемії в країні", - сказав глава Держпродспоживслужби.

Також Рубан додав, що необхідно, щоб проімунізувалися 60-80% населення.

"Це можна зробити за допомогою зустрічі з цим збудником, що зараз відбувається, або проведення масової вакцинації. Тому це найбільш доцільний захід з метою призупинення агресивності зазначеного збудника", - сказав Рубан.

Він додав, що Кабінет Міністрів рекомендував школам на всій території країни розпочати канікули з 15 жовтня, проте мер Києва Віталій Кличко озвучив, що в столиці канікули розпочнуться з 21 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пік захворюваності на COVID-19 в Україні буде в січні-лютому, - Держпродспоживслужба

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Київ (19794) школа (2228) Держпродспоживслужба1 (581) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну наверное ограничения для того, чтобы процесс заражения был контролируемым. Чтобы не было большого скачкообразного всплеска и больницы могли справляться с нагрузкой. Ведь заболевание протекает у всех по-разному. У кого бессимптомно, у кого с симптомами в легкой форме, а у кого тяжело.
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12.10.2020 14:52 Відповісти
в киевских школах дети уже в большом количестве перенесли вирус, в нашем классе в середине сентября дети массово температурили в разной степени тяжести и продолжительности, тесты не делались, только одна мама проявила инициативу и сделала ребенку тест в частной клинике - результат положительный, по остальным детям - просто непротестированные. Такая же ситуация по всей школе. Есть и среди учителей переболевшие на ковид. Зачем растягивать ситуацию на год, если фактически вирус уже по школам прошелся.
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12.10.2020 14:53 Відповісти
Температурити діти могли і від ГРЗ чи грипу, які теж ніхто не відміняв. Мабуть забули наказ видати.
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12.10.2020 15:24 Відповісти
В Києві в лікарнях не вистачає вже ліжок для хворих на коронавірус, мер Кличко звернувся до Уряду про надання в державних медичних закладах (частина яких розташована в столиці) додаткових ліжкомісць. Школярі та студенти є тими верствами населення, які зовні не мають симптомів коронавірусу, але є потужними розповсюджувачами цієї епідемії.
Нажаль боротьба за рейтинги приводить до втрати зборов"я наших співітчизників.
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12.10.2020 14:55 Відповісти
Пасивна імунізація означає що, всі мають перехворіти, як у Швеції чи Білорусі. Ну, в принципі і це не погано, тільки тоді давай вже знімай всі обмеження. Бо, то якось схоже на єврея з хрестиком у бані.
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12.10.2020 15:22 Відповісти
Це не той вірус. За 3ри місяців у перехворівших вже антітіла зникають.
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12.10.2020 15:54 Відповісти
Как можно таких дебилов держать на должностях. Он что ни говорит, как в лужу... 60% населения это 25 млн. 10 % по минимуму требующих госпитализации это 2,5 млн, а у нас коек всего 50 тыс. Пусть **** начнет иммунизацию с себя, только без госпитализации. Повезет - выживет. Нужно меры принимать, а не рекомендовать, в этой стране за 7 мес. очень мало сделано и мы сегодня не готовы к будушему количеству больных
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12.10.2020 19:53 Відповісти
 
 