Канікули в школах Києва не розпочинатимуть із 15 жовтня, - Рубан

Влада Києва не рекомендуватиме школам почати канікули з 15 жовтня. Канікули в столичних школах розпочнуться, як і планувалося, з 21 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, нині стоїть завдання пасивно проімунізувати дитяче населення та молодь з метою припинення активності епідеміологічного процесу.

"Це єдиний механізм. Якщо ми будемо дітей зараз відправляти на канікули, це затягне процес епідемії в країні", - сказав глава Держпродспоживслужби.

Також Рубан додав, що необхідно, щоб проімунізувалися 60-80% населення.

"Це можна зробити за допомогою зустрічі з цим збудником, що зараз відбувається, або проведення масової вакцинації. Тому це найбільш доцільний захід з метою призупинення агресивності зазначеного збудника", - сказав Рубан.

Він додав, що Кабінет Міністрів рекомендував школам на всій території країни розпочати канікули з 15 жовтня, проте мер Києва Віталій Кличко озвучив, що в столиці канікули розпочнуться з 21 жовтня.

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