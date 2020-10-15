УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9862 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 063 2

Київ поки залишиться в "помаранчевій зоні" карантину, - Рубан

Київ поки залишиться в

Київ в оновленому карантинному списку залишиться в "помаранчевій" зоні. Відповідне рішення сьогодні, 15 жовтня, має ухвалити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Потрапляння в "червону" зону карантину можливо лише у разі погіршення ситуації із заповненістю лікарняних ліжок.

"Київ зараз в "помаранчевій" і буде в "помаранчевій" зоні. Все залежить від єдиного критерію. Це ліжка в лікарнях", - сказав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Олександрівській лікарні майже 100% заповненість ліжок пацієнтами з COVID-19, - МОЗ

Глава Держпродспоживслужби Києва додав, що ситуація з дитячими садками і школами зараз в столиці повністю контрольована.

"По Києву перехворіло менше, ніж пів відсотка відвідувачів всіх навчальних закладів. Це і учні, і вчителі, і інші працівники. Ситуація працюється за алгоритмом самоізоляції і проведення своєчасних заходів", - сказав Рубан.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19410) Держпродспоживслужба1 (573) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мне кажется что все зоны в Украине - фиолетовые.
показати весь коментар
15.10.2020 11:03 Відповісти
"Оpанжевое небо,Оpанжевое моpе,
Оpанжевая Зелень,
Оpанжевый кличко.
И оранж верещучка
Оpанжевым pебятам
Оpанжевые песни
Оpанжево поют" (С)
показати весь коментар
15.10.2020 11:06 Відповісти
 
 