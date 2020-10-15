Київ поки залишиться в "помаранчевій зоні" карантину, - Рубан

Київ в оновленому карантинному списку залишиться в "помаранчевій" зоні. Відповідне рішення сьогодні, 15 жовтня, має ухвалити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Потрапляння в "червону" зону карантину можливо лише у разі погіршення ситуації із заповненістю лікарняних ліжок.

"Київ зараз в "помаранчевій" і буде в "помаранчевій" зоні. Все залежить від єдиного критерію. Це ліжка в лікарнях", - сказав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Олександрівській лікарні майже 100% заповненість ліжок пацієнтами з COVID-19, - МОЗ

Глава Держпродспоживслужби Києва додав, що ситуація з дитячими садками і школами зараз в столиці повністю контрольована.

"По Києву перехворіло менше, ніж пів відсотка відвідувачів всіх навчальних закладів. Це і учні, і вчителі, і інші працівники. Ситуація працюється за алгоритмом самоізоляції і проведення своєчасних заходів", - сказав Рубан.