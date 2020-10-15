Демонстрация силы Беларусью образумила Запад, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает Организацию Договора о коллективной безопасности важной структурой, которую необходимо развивать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.
"События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна", - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что несколько лет назад в Беларуси была принята новая военная доктрина, в ней учтены такие явления, как "гибридная война и цветная революция".
"Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить. Поэтому ОДКБ быть, мы будем очень активно участвовать в этом. И даже если это кому-то будет не с руки, мы все равно будем работать", - заявил Лукашенко.
"Поэтому мы очень бы хотели, чтобы во время белорусского руководства в ОДКБ генсек занимал ту позицию, о которой мы договаривались, и подталкивал членов ОДКБ к более эффективной работе. Тут будет абсолютная поддержка с нашей стороны", - подчеркнул захвативший власть в Беларуси "президент".
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Саша репетировал.
Он и в детстве втихаря
Инаугурировал.
(с)
Саша двоечник. Сила - это произведение массы на ускорение, а не голая жопа, которой он с детсятва, видать, привык ежиков распугивать.
- та мы тут натовцев душили,душили..
- и шо натовцы ?
- та,курва,не пришли..
В тех, где люди разобщены культурой, религией, языком ...
Осталась надежда на радикализацию противостояния и подкючения путинской РФ под ширмой ОДКБ - "миротворческой миссии".
Не исключены провокации со стороны лукашенковской ОПГ.
Вот, что означают эти "танцы на шесте".
все русские
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет.
Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
Лука доложи, что там у тебя за обстановка в нашем Западном российском - округе ( бывшей якобы державы Белараси )?
Так порядок повелитель, ходят "враги народа россии" хороводами сотни тисяч да песни с молитвами мене мирно напевают! А я их со своими орлами их многие тысячи прибиваю , задерживаю , калечу.....И скоро им даже жить не то что петь перехочется.