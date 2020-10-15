Демонстрація сили Білоруссю напоумила Захід, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає Організацію Договору про колективну безпеку важливою структурою, яку необхідно розвивати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив сьогодні на зустрічі з генеральним секретарем ОДКБ Станіславом Засем.

"Події у нас у серпні і реакція, насамперед Росії, на ці події свідчать про те, що ця організація дуже важлива і нам її треба розвивати. У розмові з Путіним я саме сказав про це: тепер ми, напевно, зрозуміли, що таке це ОДКБ і для чого нам ця організація потрібна", - сказав Лукашенко.

Він нагадав, що кілька років тому в Білорусі була ухвалена нова військова доктрина, в ній враховано такі явища, як "гібридна війна і кольорова революція".

"Приблизно так могло бути в Білорусі, тому ми були змушені реагувати, в тому числі демонструвати силу. Ми подивилися весь наш західний регіон, пристрілялися, кажучи по-військовому, напевно, це все-таки напоумило там, за межами країни, що ми маємо хороший кулак і можемо дуже серйозно відповісти. Тому ОДКБ бути, ми будемо дуже активно брати участь в цьому. І навіть якщо це комусь буде не з руки, ми все одно будемо працювати", - заявив Лукашенко.

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"Тому ми дуже б хотіли, щоб під час білоруського керівництва в ОДКБ генсек займав ту позицію, про яку ми домовлялися, і підштовхував членів ОДКБ до більш ефективної роботи. Тут буде абсолютна підтримка з нашого боку", - наголосив "президент", який захопив владу в Білорусі.