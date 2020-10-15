Демонстрація сили Білоруссю напоумила Захід, - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає Організацію Договору про колективну безпеку важливою структурою, яку необхідно розвивати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив сьогодні на зустрічі з генеральним секретарем ОДКБ Станіславом Засем.
"Події у нас у серпні і реакція, насамперед Росії, на ці події свідчать про те, що ця організація дуже важлива і нам її треба розвивати. У розмові з Путіним я саме сказав про це: тепер ми, напевно, зрозуміли, що таке це ОДКБ і для чого нам ця організація потрібна", - сказав Лукашенко.
Він нагадав, що кілька років тому в Білорусі була ухвалена нова військова доктрина, в ній враховано такі явища, як "гібридна війна і кольорова революція".
"Приблизно так могло бути в Білорусі, тому ми були змушені реагувати, в тому числі демонструвати силу. Ми подивилися весь наш західний регіон, пристрілялися, кажучи по-військовому, напевно, це все-таки напоумило там, за межами країни, що ми маємо хороший кулак і можемо дуже серйозно відповісти. Тому ОДКБ бути, ми будемо дуже активно брати участь в цьому. І навіть якщо це комусь буде не з руки, ми все одно будемо працювати", - заявив Лукашенко.
"Тому ми дуже б хотіли, щоб під час білоруського керівництва в ОДКБ генсек займав ту позицію, про яку ми домовлялися, і підштовхував членів ОДКБ до більш ефективної роботи. Тут буде абсолютна підтримка з нашого боку", - наголосив "президент", який захопив владу в Білорусі.
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Саша репетировал.
Он и в детстве втихаря
Инаугурировал.
(с)
Саша двоечник. Сила - это произведение массы на ускорение, а не голая жопа, которой он с детсятва, видать, привык ежиков распугивать.
- та мы тут натовцев душили,душили..
- и шо натовцы ?
- та,курва,не пришли..
В тех, где люди разобщены культурой, религией, языком ...
Осталась надежда на радикализацию противостояния и подкючения путинской РФ под ширмой ОДКБ - "миротворческой миссии".
Не исключены провокации со стороны лукашенковской ОПГ.
Вот, что означают эти "танцы на шесте".
все русские
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет.
Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
Лука доложи, что там у тебя за обстановка в нашем Западном российском - округе ( бывшей якобы державы Белараси )?
Так порядок повелитель, ходят "враги народа россии" хороводами сотни тисяч да песни с молитвами мене мирно напевают! А я их со своими орлами их многие тысячи прибиваю , задерживаю , калечу.....И скоро им даже жить не то что петь перехочется.