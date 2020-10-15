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Новини Революція в Білорусі
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Демонстрація сили Білоруссю напоумила Захід, - Лукашенко

Демонстрація сили Білоруссю напоумила Захід, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає Організацію Договору про колективну безпеку важливою структурою, яку необхідно розвивати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", про це він заявив сьогодні на зустрічі з генеральним секретарем ОДКБ Станіславом Засем.

"Події у нас у серпні і реакція, насамперед Росії, на ці події свідчать про те, що ця організація дуже важлива і нам її треба розвивати. У розмові з Путіним я саме сказав про це: тепер ми, напевно, зрозуміли, що таке це ОДКБ і для чого нам ця організація потрібна", - сказав Лукашенко.

Він нагадав, що кілька років тому в Білорусі була ухвалена нова військова доктрина, в ній враховано такі явища, як "гібридна війна і кольорова революція".

"Приблизно так могло бути в Білорусі, тому ми були змушені реагувати, в тому числі демонструвати силу. Ми подивилися весь наш західний регіон, пристрілялися, кажучи по-військовому, напевно, це все-таки напоумило там, за межами країни, що ми маємо хороший кулак і можемо дуже серйозно відповісти. Тому ОДКБ бути, ми будемо дуже активно брати участь в цьому. І навіть якщо це комусь буде не з руки, ми все одно будемо працювати", - заявив Лукашенко.

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"Тому ми дуже б хотіли, щоб під час білоруського керівництва в ОДКБ генсек займав ту позицію, про яку ми домовлялися, і підштовхував членів ОДКБ до більш ефективної роботи. Тут буде абсолютна підтримка з нашого боку", - наголосив "президент", який захопив владу в Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) ОДКБ (102)


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Топ коментарі
+32
Демонстрация силы Беларусью образумила Запад, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4141
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15.10.2020 13:53
+16
Роль бессмертного сцаря
Саша репетировал.
Он и в детстве втихаря
Инаугурировал.
(с)
Саша двоечник. Сила - это произведение массы на ускорение, а не голая жопа, которой он с детсятва, видать, привык ежиков распугивать.
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15.10.2020 13:55
+12
интересно дохрена депилов еще осталось у нас, которые до всех этих выборов умилялись, восхищались и поклонялись "феномену Батьки"?
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15.10.2020 13:54
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Демонстрация силы Беларусью образумила Запад, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4141
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15.10.2020 13:53 Відповісти
Лукашенка скоро пристрілять свої ж охоронці, щоб вимолити прощення у народу Білорусі.
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15.10.2020 13:55 Відповісти
Да им пох на тот народ
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15.10.2020 13:58 Відповісти
зачем переводить пулю зазря? Она денег стоит. Устроится после отставки охоронцем в какой-нибудь магазин
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15.10.2020 21:08 Відповісти
Зачоот!
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15.10.2020 13:55 Відповісти
Это тогда когда вертолеты Беларусии сбивали воздушные шары … Да действительно было страшно !!!
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15.10.2020 15:16 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялись
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15.10.2020 13:53 Відповісти
интересно дохрена депилов еще осталось у нас, которые до всех этих выборов умилялись, восхищались и поклонялись "феномену Батьки"?
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15.10.2020 13:54 Відповісти
73%?
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15.10.2020 13:56 Відповісти
ні, всі інші
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15.10.2020 18:06 Відповісти
Роль бессмертного сцаря
Саша репетировал.
Он и в детстве втихаря
Инаугурировал.
(с)
Саша двоечник. Сила - это произведение массы на ускорение, а не голая жопа, которой он с детсятва, видать, привык ежиков распугивать.
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15.10.2020 13:55 Відповісти
Правильно сказал Борис Немцов , что путлер **… На сегодняшний день их уже трое - Лукашенко и зеленский
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15.10.2020 13:57 Відповісти
Бедный запад ....
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15.10.2020 13:57 Відповісти
ну, прямо обосраслись там все...
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15.10.2020 13:58 Відповісти
дык лукашенко знает, что у Польши и прибалтов нет на вооружении турецких летающих роботов, потому и смелый такой
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15.10.2020 21:11 Відповісти
Демонстрация силы выставила Лукашенко диктатором дебилом, до этого он был просто диктатором.
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15.10.2020 13:58 Відповісти
Дятел вусатий, твої крики про "руку НАТО" потрібні лише для того, щоб легитимізувати застосування сили проти опозиції. Ну, і для мобілізації свого глибоковатного електорату. Нахєр ти тому НАТО впав...
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15.10.2020 13:59 Відповісти
Ну, нема чого насміхатися. Всі ці путіни, лукашенки, зе і інші не з неба падають. Який нарід, такий **********.
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15.10.2020 13:59 Відповісти
брехня
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15.10.2020 14:05 Відповісти
к сожалению нет
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15.10.2020 14:11 Відповісти
президент не является олицетворением народа
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15.10.2020 14:24 Відповісти
Дегенерат! Комуняцкое животное!
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15.10.2020 14:02 Відповісти
- пацаны,вы чего такие захеканные ?
- та мы тут натовцев душили,душили..
- и шо натовцы ?
- та,курва,не пришли..
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15.10.2020 14:02 Відповісти
Мне нравится, как он говорит что с Беларусью и Россией считается Запад. Угу, галантерейщик и кардинал - это сила!
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15.10.2020 14:04 Відповісти
Революции побеждают только в слабых государствах!
В тех, где люди разобщены культурой, религией, языком ...
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15.10.2020 14:06 Відповісти
брехня
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15.10.2020 14:09 Відповісти
Это ты про царскую рассею?
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15.10.2020 14:12 Відповісти
Все,все НАТО сейчас объявит о само роспуске)))))))
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15.10.2020 14:07 Відповісти
Лука ничего не может поделать с массовыми мирными протестами. Террор не помог. Экономический коллапс на подходе. Международный Уголовный Трибунал на носу.
Осталась надежда на радикализацию противостояния и подкючения путинской РФ под ширмой ОДКБ - "миротворческой миссии".
Не исключены провокации со стороны лукашенковской ОПГ.
Вот, что означают эти "танцы на шесте".
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15.10.2020 14:09 Відповісти
так уже бегают мусора-титушки у вас по дворам
все русские
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15.10.2020 14:14 Відповісти
Ніякого трибуналу не буде. Якщо піде, то переїде собі до якогось "ростова" й житиме для власного задоволення.
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15.10.2020 15:07 Відповісти
Армяне "убеждаются" сейчас в этом!
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15.10.2020 14:11 Відповісти
А что. армяне?
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15.10.2020 14:32 Відповісти
да ничего, ары...так орут время от времени "путенпамаги!!!одкб!одкб!". а ***** тихонько ссытся, глядя на турецкий флаг и делает вид, что оглох.
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15.10.2020 15:00 Відповісти
Отвечать рефлексами, прямолинейно, как того ожидает оппонент, глупое дело, в любых жизненных ситуациях. Да и не вечер еще... Эта разборка в Карабахе - надолго.
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15.10.2020 15:07 Відповісти
ну да, вот ***** и молчит в тряпочку, умно так молчит, не рефлексуя
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15.10.2020 15:39 Відповісти
Замечено, что когда он молчит, то все напрягаются.
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15.10.2020 15:48 Відповісти
напрягаетесь только вы, лишенцы лишнехромосомные. остальным пох, воняет ваше ***** что-то, или молчит в тряпочку. все, что оно могло сказать, оно уже сказало.
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15.10.2020 15:53 Відповісти
"что такое это ОДКБ"
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15.10.2020 15:06 Відповісти
херня якась
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15.10.2020 18:12 Відповісти
лука поднатужившись насрал себе в портки, а разбежавшихся от него соседей назвал трусами. Дед опять забыл выпить таблетку.
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15.10.2020 14:13 Відповісти
таракан будет раздавлен как таракан
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15.10.2020 14:16 Відповісти
ссыкливый и продажный запад и без таракана давно вразумлён ...
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15.10.2020 14:25 Відповісти
напоминает бородача который нож себе в ляшку засандалил и сказал что если рыпнетесь с вами такое же будет
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15.10.2020 14:28 Відповісти
Чем ты можешь ответить? Лошками-петушками с надписью "ОМОН" на спине? Так они же тебя и вынесут первыми, если свои 30 сребреников не получат вовремя.
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15.10.2020 14:44 Відповісти
Яка там в тебе сила? Кому ти шо показав? Кому ти взагалі потрібен? ))
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15.10.2020 15:06 Відповісти
Щось в усіх словянських і православних постсовкових країнах повні покидьки при владі... Може ну його на фуй це рабське христичянство і всі ті цінності типу "вдарили пол лівій щоці - підстав праву", "да убоїтся жона мужа свого" і "возлюби ворога свого як себе самого" які століттями тут насаджували православні попи? Ну дійсно! Не має в світі жодної успішної, нормальної і комфортної для життя країни де сповідується ортодоксальне православіє...
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15.10.2020 15:21 Відповісти
А ще "непересічна моральна чеснота" - "всіляка влада від бога!" щоб покірно терпіли диктаторів, катів, дибілів, аморальних покидьків та злодіїв над собою...
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15.10.2020 15:24 Відповісти
Явно что-то приснилось.
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15.10.2020 15:21 Відповісти
Мысль, по глубине соизмеримая разве что с Пятью Вопросами Зеленского!
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15.10.2020 15:28 Відповісти
Анекдот в тему:

Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет.
Подходит к нему прохожий и спрашивает:
- Ты чего руками машешь?
- Не мешай. Крокодилов отгоняю.
- Так здесь нет никаких крокодилов!
- Вот потому и нет!
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15.10.2020 16:08 Відповісти
Демонстрація сили Білоруссю напоумила Захід, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7253
Лука доложи, что там у тебя за обстановка в нашем Западном российском - округе ( бывшей якобы державы Белараси )?
Так порядок повелитель, ходят "враги народа россии" хороводами сотни тисяч да песни с молитвами мене мирно напевают! А я их со своими орлами их многие тысячи прибиваю , задерживаю , калечу.....И скоро им даже жить не то что петь перехочется.
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15.10.2020 16:15 Відповісти
Таракан из-под веника: "Я вас всех победю!"
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15.10.2020 16:55 Відповісти
 
 