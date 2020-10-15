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Новости Отопительный сезон
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Старт отопительного сезона под угрозой в 45 населенных пунктах, - "Нафтогаз"

Старт отопительного сезона под угрозой в 45 населенных пунктах, -

Еще 63 производителя тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области - 56%, Днепропетровской области - 71%, Кировоградской области - 81%, Ивано-Франковской области - 82%, Донецкой области - 86%.

Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности местные органы самоуправления, могли предотвратить развитие проблемы.

"Защита граждан Украины во время отопительного сезона - чрезвычайно важное дело, потому компания максимально идет навстречу всем сторонам этого процесса. При этом начать подачу газа без решения проблем критических долгов компания не имеет юридической возможности - это запрещено законодательством Украины. Мы ожидаем от производителей тепла и их учредителей такого же ответственного отношения к своим обязательствам перед клиентами и требованиями законодательства", - подытожили в "Нафтогазе".

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Газ (10223) Нафтогаз (3112) уголь (1000) отопительный сезон (528) Теплокоммунэнерго (91)


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Кобель переживает что гешефт будет меньше или что люди замерзнут ?
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15.10.2020 15:01 Ответить
главное вовремя платите на Кипр за доставку газа, фирташ очень ********* доверчивых лохов)) а не будете платить то введём абонплату за 2018 год и подадим на лохов в суд))
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15.10.2020 15:42 Ответить
хоть бы он накрылся по всей Украине этот отопительный сезон. чтобы люди установили свое отопление...
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15.10.2020 17:49 Ответить
 
 