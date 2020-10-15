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Новини Опалювальний сезон
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Старт опалювального сезону під загрозою в 45 населених пунктах, - "Нафтогаз"

Старт опалювального сезону під загрозою в 45 населених пунктах, -

Ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу своєчасний старт опалювального сезону в 45 населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Впродовж тижня 10 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ Луганської області — 56%, Дніпропетровської області — 71%, Кіровоградської області — 81%, Івано-Франківської області — 82%, Донецької області — 86%.

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Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми.

"Захист громадян України під час опалювального сезону — надзвичайно важлива справа, тому Компанія максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. При цьому розпочати подачу газу без вирішення проблем критичних боргів компанія не має юридичної можливості — це заборонено законодавством України. Ми очікуємо від виробників тепла та їх засновників такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства", - підсумували в "Нафтогазі".

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газ (10406) Нафтогаз (4407) вугілля (2470) опалювальний сезон (1744) Теплокомуненерго (541)


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Кобель переживает что гешефт будет меньше или что люди замерзнут ?
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15.10.2020 15:01 Відповісти
главное вовремя платите на Кипр за доставку газа, фирташ очень ********* доверчивых лохов)) а не будете платить то введём абонплату за 2018 год и подадим на лохов в суд))
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15.10.2020 15:42 Відповісти
хоть бы он накрылся по всей Украине этот отопительный сезон. чтобы люди установили свое отопление...
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15.10.2020 17:49 Відповісти
 
 