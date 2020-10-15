Старт опалювального сезону під загрозою в 45 населених пунктах, - "Нафтогаз"

Ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу своєчасний старт опалювального сезону в 45 населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Впродовж тижня 10 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ Луганської області — 56%, Дніпропетровської області — 71%, Кіровоградської області — 81%, Івано-Франківської області — 82%, Донецької області — 86%.

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Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми.

"Захист громадян України під час опалювального сезону — надзвичайно важлива справа, тому Компанія максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. При цьому розпочати подачу газу без вирішення проблем критичних боргів компанія не має юридичної можливості — це заборонено законодавством України. Ми очікуємо від виробників тепла та їх засновників такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства", - підсумували в "Нафтогазі".