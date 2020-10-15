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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" приостановила посадку на поезда в Сумах из-за карантина

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов до станции Сумы. Посадка пассажиров на этой станции осуществляться не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Запрет связан с карантинными ограничениями. 

"До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Кроме того, остановлена продажа билетов на следующие поезда: 

№ 21/22 Харьков - Трускавец;
№ 45/46 Лисичанск - Ужгород;
№ 779/780 Сумы - Киев, Винница.

Маршрут поезда № 779/780 Сумы - Киев, Винница будет изменен на Белополье - Киев, Винница.

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Автор: 

карантин (16729) Сумы (1072) Укрзализныця (2744) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нужно все акуратно сделать, чтобы люди не перкрыли жд полотно.
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15.10.2020 16:40 Ответить
"...приостановила продажу билетов до станции Сумы"...".высадка будет осуществляться в установленном порядке" Ну и пишете, хотя бы хоть читали, прозаики.
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15.10.2020 20:33 Ответить
 
 