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"Укрзализныця" приостановила посадку на поезда в Сумах из-за карантина
"Укрзализныця" приостановила продажу билетов до станции Сумы. Посадка пассажиров на этой станции осуществляться не будет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Запрет связан с карантинными ограничениями.
"До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, остановлена продажа билетов на следующие поезда:
№ 21/22 Харьков - Трускавец;
№ 45/46 Лисичанск - Ужгород;
№ 779/780 Сумы - Киев, Винница.
Маршрут поезда № 779/780 Сумы - Киев, Винница будет изменен на Белополье - Киев, Винница.
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Gromihala
показать весь комментарий15.10.2020 16:40 Ответить Мне нравится 0
Александр Панасенко #476084
показать весь комментарий15.10.2020 20:33 Ответить Мне нравится 0
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