"Укрзализныця" приостановила посадку на поезда в Сумах из-за карантина

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов до станции Сумы. Посадка пассажиров на этой станции осуществляться не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Запрет связан с карантинными ограничениями.

"До изменения эпидемической ситуации указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Кроме того, остановлена продажа билетов на следующие поезда:



№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 45/46 Лисичанск - Ужгород;

№ 779/780 Сумы - Киев, Винница.

Маршрут поезда № 779/780 Сумы - Киев, Винница будет изменен на Белополье - Киев, Винница.

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