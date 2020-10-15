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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" призупинила посадку на потяги в Сумах через карантин

"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків до станції Суми. Посадка пасажирів на цій станції здійснюватися не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Заборона пов'язана з карантинними обмеженнями.

"До зміни епідемічної ситуації згадані поїзди курсуватимуть через станцію Суми з технічної зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься в установленому порядку", - сказано в повідомленні.

Крім того, зупинено продаж квитків на такі поїзди:

№ 21/22 Харків - Трускавець;
№ 45/46 Лисичанськ - Ужгород;
№ 779/780 Суми - Київ, Вінниця.
Маршрут поїзда № 779/780 Суми - Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля - Київ, Вінниця.

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карантин (18172) Суми (809) Укрзалізниця (6826) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Нужно все акуратно сделать, чтобы люди не перкрыли жд полотно.
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15.10.2020 16:40 Відповісти
"...приостановила продажу билетов до станции Сумы"...".высадка будет осуществляться в установленном порядке" Ну и пишете, хотя бы хоть читали, прозаики.
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15.10.2020 20:33 Відповісти
 
 