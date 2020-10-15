"Укрзалізниця" призупинила посадку на потяги в Сумах через карантин

"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків до станції Суми. Посадка пасажирів на цій станції здійснюватися не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Заборона пов'язана з карантинними обмеженнями.

"До зміни епідемічної ситуації згадані поїзди курсуватимуть через станцію Суми з технічної зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься в установленому порядку", - сказано в повідомленні.

Крім того, зупинено продаж квитків на такі поїзди:

№ 21/22 Харків - Трускавець;

№ 45/46 Лисичанськ - Ужгород;

№ 779/780 Суми - Київ, Вінниця.

Маршрут поїзда № 779/780 Суми - Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля - Київ, Вінниця.

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