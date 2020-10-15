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"Укрзалізниця" призупинила посадку на потяги в Сумах через карантин
"Укрзалізниця" призупинила продаж квитків до станції Суми. Посадка пасажирів на цій станції здійснюватися не буде.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Заборона пов'язана з карантинними обмеженнями.
"До зміни епідемічної ситуації згадані поїзди курсуватимуть через станцію Суми з технічної зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься в установленому порядку", - сказано в повідомленні.
Крім того, зупинено продаж квитків на такі поїзди:
№ 21/22 Харків - Трускавець;
№ 45/46 Лисичанськ - Ужгород;
№ 779/780 Суми - Київ, Вінниця.
Маршрут поїзда № 779/780 Суми - Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля - Київ, Вінниця.
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Gromihala
показати весь коментар15.10.2020 16:40 Відповісти Мені подобається 0
Александр Панасенко #476084
показати весь коментар15.10.2020 20:33 Відповісти Мені подобається 0
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