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В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга

В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга

В Чернигове при невыясненных обстоятельствах погиб секретарь Деснянской территориальной избирательной комиссии Павел Булыга.

Об этом сообщила пресс-секретарь городского отдела полиции Наталья Слабеняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что 32-летний мужчина в среду, 14 октября, выпал из окна своей квартиры. От полученных травм он скончался в больнице.
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

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Автор: 

местные выборы (2752) ТИК (88) Чернигов (883)


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Топ комментарии
+29
Випав...авжеж....САМ. угу..
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15.10.2020 17:21
+16
Какие весёлые старты у осенних выборов...
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15.10.2020 17:24
+14
Погано починається її служба.....

Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена начальника Генштаба ВСУ Хомчака
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15.10.2020 17:22
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Випав...авжеж....САМ. угу..
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15.10.2020 17:21 Ответить
Еще и с первого этажа
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15.10.2020 17:23 Ответить
При том, что удивительно, с первого раза..
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15.10.2020 17:29 Ответить
Бывали случаи поинтереснее- случалось из окон полуподвального помещений вываливались и сразу насмерть- вот что с нами земное притяжение творит!
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15.10.2020 19:49 Ответить
........Кривизна землі!!!!!!!
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15.10.2020 20:15 Ответить
Погано починається її служба.....

Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена начальника Генштаба ВСУ Хомчака
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15.10.2020 17:22 Ответить
А может под контроль верного Слугам Хомчака сдают эту область ... Армия в руках СЛУГ в прикордонной к касапии области.
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15.10.2020 17:33 Ответить
омериканцкий стротех?
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15.10.2020 17:36 Ответить
реакция ожидаема !
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15.10.2020 17:39 Ответить
А ты не пиши чушь.
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15.10.2020 18:08 Ответить
А ты сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное
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16.10.2020 12:17 Ответить
Слабенький пук у тебе алєнь гебнявий...
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15.10.2020 18:57 Ответить
В сентябре 2019 года мадам попала в скандал, когда во время разговора с участниками АТО, обвинила их в войне на Донбассе.

http://www.facebook.com/100004138263995/videos/1351956738285589/ www.facebook.com/100004138263995/videos/1351956738285589/
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15.10.2020 17:41 Ответить
уже захопілі
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15.10.2020 19:19 Ответить
Чечетов тоже учился летать.
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15.10.2020 22:03 Ответить
Ничесе, уже и секретарей избиркома убивают...
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15.10.2020 17:23 Ответить
Зачищают под выборы.
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15.10.2020 17:32 Ответить
ДУРНИЙ ЗАГОЛОВОК ВИПАВ, ВИПАДАЄ СНІГ, А ЧОЛОВІКА БІЛЬШ ЗА ВСЕ ВИКИНУЛИ З ВІКНА.
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15.10.2020 18:56 Ответить
Какие весёлые старты у осенних выборов...
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15.10.2020 17:24 Ответить
Не может быть, чтоб сам выпал, скорей всего кто-то помог.
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15.10.2020 17:25 Ответить
Осень пришла - можно свалить на листопад , а тут еще и семейку Хомчака к власти ведут - КАБЗДЕЦ
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15.10.2020 17:25 Ответить
Чернигов готовят к объединению с Рашей ... Даже армия с Хомчаком готова ?
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15.10.2020 17:28 Ответить
Хроника пикирующих "бомбардировщиков"...
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15.10.2020 17:25 Ответить
В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга - Цензор.НЕТ 7749В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга - Цензор.НЕТ 791
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15.10.2020 17:27 Ответить
Он слишком много знал.
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15.10.2020 17:28 Ответить
Опасные окна эти, особенно стеклянные. Да ещё если вовремя не принял витамины(героин, кокаин и прочие амфетамины), то оно так и манит, манит доверчивого персонажа(продажный депутат, продажный чиновник, продажный мент и тд): " Прыгни, прыгни в меня.."
Тело прыгает и всё- минус ещё один пламенный борец за денежные знаки.
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15.10.2020 17:33 Ответить
шерше ля фам
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15.10.2020 17:40 Ответить
Владу на гиляку!
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15.10.2020 17:40 Ответить
я в шоке. какие то сраные местные выборы а народ режут, с окон выпрыгивают и т. д.
я представляю что будет делаться когда будут выборы презика и парламента.
прикиньте как бешенные зебараны будут рваться до кормушки , жестяк будет реальный.
вангую, летать с окон будут пачками.
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15.10.2020 17:41 Ответить
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15.10.2020 17:42 Ответить
точно скромный кролик
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15.10.2020 19:20 Ответить
Самоубийство двумя выстрелами в голову из однозарядного ружья.
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15.10.2020 17:43 Ответить
Обычно в спину стреляются в бывшем сесеере, потому-что в голову не похоже на самоубийство.
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15.10.2020 18:12 Ответить
тёёёёёёёща!! он на её богатства глаз ложил!
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15.10.2020 17:44 Ответить
Да не-а. Просто москитная сетка была не на него рассчитана...
премия Дарвина? Не думаю
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15.10.2020 17:55 Ответить
Еще один сгорел на работе
©
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15.10.2020 18:52 Ответить
Эта банда просто поджогом машин решила не ограничиваться, дальше будет хуже
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15.10.2020 19:01 Ответить
это одна и та же банда
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15.10.2020 19:22 Ответить
и это еще начало
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15.10.2020 19:38 Ответить
Викинули як ракету!!!! Випав.............!!!
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15.10.2020 20:16 Ответить
ЯВНО ПДРЫ КГБЭШНЫЕ !!! И ЧУРКИНА ТАК УБИЛИ !!!
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15.10.2020 22:23 Ответить
треба було поміняти голову.
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16.10.2020 11:59 Ответить
 
 