В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга

В Чернигове при невыясненных обстоятельствах погиб секретарь Деснянской территориальной избирательной комиссии Павел Булыга.

Об этом сообщила пресс-секретарь городского отдела полиции Наталья Слабеняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что 32-летний мужчина в среду, 14 октября, выпал из окна своей квартиры. От полученных травм он скончался в больнице.

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидаты-клоны идут на выборы в 24 городах, - КИУ