В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга
В Чернигове при невыясненных обстоятельствах погиб секретарь Деснянской территориальной избирательной комиссии Павел Булыга.
Об этом сообщила пресс-секретарь городского отдела полиции Наталья Слабеняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что 32-летний мужчина в среду, 14 октября, выпал из окна своей квартиры. От полученных травм он скончался в больнице.
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.
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Тело прыгает и всё- минус ещё один пламенный борец за денежные знаки.
я представляю что будет делаться когда будут выборы презика и парламента.
прикиньте как бешенные зебараны будут рваться до кормушки , жестяк будет реальный.
вангую, летать с окон будут пачками.
премия Дарвина? Не думаю
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