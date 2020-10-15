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У Чернігові випав із вікна і загинув секретар тервиборчкому Булига

У Чернігові випав із вікна і загинув секретар тервиборчкому Булига

У Чернігові за нез'ясованих обставин загинув секретар Деснянської територіальної виборчої комісії Павло Булига.

Про це повідомила прессекретарка міського відділу поліції Наталія Слабеняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що 32-річний чоловік у середу, 14 жовтня, випав з вікна своєї квартири. Від травм він помер у лікарні.

Поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) ТВК (28) Чернігів (786)


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Топ коментарі
+29
Випав...авжеж....САМ. угу..
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15.10.2020 17:21
+16
Какие весёлые старты у осенних выборов...
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15.10.2020 17:24
+14
Погано починається її служба.....

Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена начальника Генштаба ВСУ Хомчака
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15.10.2020 17:22
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Випав...авжеж....САМ. угу..
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15.10.2020 17:21 Відповісти
Еще и с первого этажа
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15.10.2020 17:23 Відповісти
При том, что удивительно, с первого раза..
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15.10.2020 17:29 Відповісти
Бывали случаи поинтереснее- случалось из окон полуподвального помещений вываливались и сразу насмерть- вот что с нами земное притяжение творит!
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15.10.2020 19:49 Відповісти
........Кривизна землі!!!!!!!
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15.10.2020 20:15 Відповісти
Погано починається її служба.....

Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена начальника Генштаба ВСУ Хомчака
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15.10.2020 17:22 Відповісти
А может под контроль верного Слугам Хомчака сдают эту область ... Армия в руках СЛУГ в прикордонной к касапии области.
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15.10.2020 17:33 Відповісти
омериканцкий стротех?
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15.10.2020 17:36 Відповісти
реакция ожидаема !
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15.10.2020 17:39 Відповісти
А ты не пиши чушь.
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15.10.2020 18:08 Відповісти
А ты сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное
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16.10.2020 12:17 Відповісти
Слабенький пук у тебе алєнь гебнявий...
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15.10.2020 18:57 Відповісти
В сентябре 2019 года мадам попала в скандал, когда во время разговора с участниками АТО, обвинила их в войне на Донбассе.

http://www.facebook.com/100004138263995/videos/1351956738285589/ www.facebook.com/100004138263995/videos/1351956738285589/
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15.10.2020 17:41 Відповісти
уже захопілі
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15.10.2020 19:19 Відповісти
Чечетов тоже учился летать.
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15.10.2020 22:03 Відповісти
Ничесе, уже и секретарей избиркома убивают...
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15.10.2020 17:23 Відповісти
Зачищают под выборы.
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15.10.2020 17:32 Відповісти
ДУРНИЙ ЗАГОЛОВОК ВИПАВ, ВИПАДАЄ СНІГ, А ЧОЛОВІКА БІЛЬШ ЗА ВСЕ ВИКИНУЛИ З ВІКНА.
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15.10.2020 18:56 Відповісти
Какие весёлые старты у осенних выборов...
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15.10.2020 17:24 Відповісти
Не может быть, чтоб сам выпал, скорей всего кто-то помог.
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15.10.2020 17:25 Відповісти
Осень пришла - можно свалить на листопад , а тут еще и семейку Хомчака к власти ведут - КАБЗДЕЦ
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15.10.2020 17:25 Відповісти
Чернигов готовят к объединению с Рашей ... Даже армия с Хомчаком готова ?
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15.10.2020 17:28 Відповісти
Хроника пикирующих "бомбардировщиков"...
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15.10.2020 17:25 Відповісти
В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга - Цензор.НЕТ 7749В Чернигове выпал из окна и погиб секретарь теризбиркома Булыга - Цензор.НЕТ 791
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15.10.2020 17:27 Відповісти
Он слишком много знал.
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15.10.2020 17:28 Відповісти
Опасные окна эти, особенно стеклянные. Да ещё если вовремя не принял витамины(героин, кокаин и прочие амфетамины), то оно так и манит, манит доверчивого персонажа(продажный депутат, продажный чиновник, продажный мент и тд): " Прыгни, прыгни в меня.."
Тело прыгает и всё- минус ещё один пламенный борец за денежные знаки.
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15.10.2020 17:33 Відповісти
шерше ля фам
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15.10.2020 17:40 Відповісти
Владу на гиляку!
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15.10.2020 17:40 Відповісти
я в шоке. какие то сраные местные выборы а народ режут, с окон выпрыгивают и т. д.
я представляю что будет делаться когда будут выборы презика и парламента.
прикиньте как бешенные зебараны будут рваться до кормушки , жестяк будет реальный.
вангую, летать с окон будут пачками.
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15.10.2020 17:41 Відповісти
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15.10.2020 17:42 Відповісти
точно скромный кролик
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15.10.2020 19:20 Відповісти
Самоубийство двумя выстрелами в голову из однозарядного ружья.
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15.10.2020 17:43 Відповісти
Обычно в спину стреляются в бывшем сесеере, потому-что в голову не похоже на самоубийство.
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15.10.2020 18:12 Відповісти
тёёёёёёёща!! он на её богатства глаз ложил!
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15.10.2020 17:44 Відповісти
Да не-а. Просто москитная сетка была не на него рассчитана...
премия Дарвина? Не думаю
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15.10.2020 17:55 Відповісти
Еще один сгорел на работе
©
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15.10.2020 18:52 Відповісти
Эта банда просто поджогом машин решила не ограничиваться, дальше будет хуже
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15.10.2020 19:01 Відповісти
это одна и та же банда
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15.10.2020 19:22 Відповісти
и это еще начало
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15.10.2020 19:38 Відповісти
Викинули як ракету!!!! Випав.............!!!
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15.10.2020 20:16 Відповісти
ЯВНО ПДРЫ КГБЭШНЫЕ !!! И ЧУРКИНА ТАК УБИЛИ !!!
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15.10.2020 22:23 Відповісти
треба було поміняти голову.
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16.10.2020 11:59 Відповісти
 
 