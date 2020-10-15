У Чернігові випав із вікна і загинув секретар тервиборчкому Булига

У Чернігові за нез'ясованих обставин загинув секретар Деснянської територіальної виборчої комісії Павло Булига.

Про це повідомила прессекретарка міського відділу поліції Наталія Слабеняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що 32-річний чоловік у середу, 14 жовтня, випав з вікна своєї квартири. Від травм він помер у лікарні.

Поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка.

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