У Чернігові випав із вікна і загинув секретар тервиборчкому Булига
У Чернігові за нез'ясованих обставин загинув секретар Деснянської територіальної виборчої комісії Павло Булига.
Про це повідомила прессекретарка міського відділу поліції Наталія Слабеняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що 32-річний чоловік у середу, 14 жовтня, випав з вікна своєї квартири. Від травм він помер у лікарні.
Поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка.
Топ коментарі
+29 Ksenia VB
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Тело прыгает и всё- минус ещё один пламенный борец за денежные знаки.
я представляю что будет делаться когда будут выборы презика и парламента.
прикиньте как бешенные зебараны будут рваться до кормушки , жестяк будет реальный.
вангую, летать с окон будут пачками.
премия Дарвина? Не думаю
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