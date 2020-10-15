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СБУ в пятницу проведет в Киеве антитеррористические учения

СБУ в пятницу проведет в Киеве антитеррористические учения

16 октября в Печерском и Деснянском районах столицы пройдут антитеррористические учения, в связи с этим могут ограничивать движение и проверять документы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - сказано в сообщении.

Киевлян просят с пониманием отнестись к возможным ограничениями проезда транспорта и прохода пешеходов, а также проверкам документов.

Также на Цензор.НЕТ: Антитеррористические учения пройдут 15-16 октября в Лисичанске. СБУ просит жителей города носить при себе документы

"Просим граждан соблюдать правила личной безопасности. В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону "горячей линии" (044) 253-06-71", - добавили в СБУ.

СБУ в пятницу проведет в Киеве антитеррористические учения 01

Автор: 

Киев (25472) СБУ (19853) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+4
Терорісти засіли в раді.
Партія опжз.
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15.10.2020 18:17
+2
А обещали в Мацкве, а не Киеве, и не учения...
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15.10.2020 18:15
+1
А где будут закладывать, не курсонули?
Я надеюсь не мост условно "минировать" будут?
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15.10.2020 19:18
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В случае нахождения макетов взрывных устройств

...надо полагать, что народ, в массе своей, прекрасно различает макеты и реальность?
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15.10.2020 18:07 Ответить
А обещали в Мацкве, а не Киеве, и не учения...
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15.10.2020 18:15 Ответить
Кто тебе учения в Москве обещал? Вот съездь, раз тебе обещали, получи по хребтине пээром, поваляйся рылом в асфальт, приедешь - поделишься впечатлениями!
Помню, с трибуны ВРУ один "деятель" обещал парад в Москве! В 2014 году!! После потери Крыма!!!
Вот это было сильно!
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15.10.2020 20:28 Ответить
Терорісти засіли в раді.
Партія опжз.
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15.10.2020 18:17 Ответить
служба БЕЗОПАСТНОСТИ Украины совместно с посольством израиля..) а с русским посольством когда учения..?
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15.10.2020 18:18 Ответить
А с "русским посольством", так сказать, "учения" проводили задолго до АТО/ООС, учились у них и брали пример! И вот к чему эта "наука" и лебезение перед "русскими воинами" привело...
А вы всё пропустили!
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15.10.2020 20:24 Ответить
Дайте угадаю: будут учиться разгонять несанкционированные митинги?
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15.10.2020 18:19 Ответить
ні, то юдейські менти будуть наших вчити
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15.10.2020 19:56 Ответить
Не угадали! Кто после опыта 2014 года будет разгонять митинги в Украине? Дураков нет!
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15.10.2020 20:32 Ответить
Закладчикам и их шефам приготовиться.
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15.10.2020 18:50 Ответить
А где будут закладывать, не курсонули?
Я надеюсь не мост условно "минировать" будут?
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15.10.2020 19:18 Ответить
якщо почнуть мост "мінувати" Баканову від киян пєсда буде
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15.10.2020 19:55 Ответить
До уже ж мінували весною? Не пам'ятаєте, бо не попереджали? Як міністр Аваков відпрацював?
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15.10.2020 20:20 Ответить
Краще завтра залишитись на самоізоляції...
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15.10.2020 19:57 Ответить
Не шартесь біля об'єктів критичної інфраструктури (ТЕЦ наприклад)... Хоча, якщо мова про Троєщину...
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15.10.2020 20:16 Ответить
Пам'ятаю цю антитерористичну показуху ще до війни: з "мінуванням" метро і електричок, "захоплення" і "утримання" умовних заручників в ВДНХ...
Цікаво буде, чого навчають укропів ізраїльтяни.
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15.10.2020 20:13 Ответить
 
 