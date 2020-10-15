СБУ в пятницу проведет в Киеве антитеррористические учения

16 октября в Печерском и Деснянском районах столицы пройдут антитеррористические учения, в связи с этим могут ограничивать движение и проверять документы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - сказано в сообщении.

Киевлян просят с пониманием отнестись к возможным ограничениями проезда транспорта и прохода пешеходов, а также проверкам документов.

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"Просим граждан соблюдать правила личной безопасности. В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону "горячей линии" (044) 253-06-71", - добавили в СБУ.