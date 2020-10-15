СБУ в пятницу проведет в Киеве антитеррористические учения
16 октября в Печерском и Деснянском районах столицы пройдут антитеррористические учения, в связи с этим могут ограничивать движение и проверять документы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - сказано в сообщении.
Киевлян просят с пониманием отнестись к возможным ограничениями проезда транспорта и прохода пешеходов, а также проверкам документов.
Также на Цензор.НЕТ: Антитеррористические учения пройдут 15-16 октября в Лисичанске. СБУ просит жителей города носить при себе документы
"Просим граждан соблюдать правила личной безопасности. В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону "горячей линии" (044) 253-06-71", - добавили в СБУ.
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...надо полагать, что народ, в массе своей, прекрасно различает макеты и реальность?
Помню, с трибуны ВРУ один "деятель" обещал парад в Москве! В 2014 году!! После потери Крыма!!!
Вот это было сильно!
Партія опжз.
А вы всё пропустили!
Я надеюсь не мост условно "минировать" будут?
Цікаво буде, чого навчають укропів ізраїльтяни.