СБУ в п'ятницю проведе в Києві антитерористичні навчання
16 жовтня в Печерському і Деснянському районах столиці пройдуть антитерористичні навчання, у зв'язку з цим можуть обмежувати рух і перевіряти документи.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - сказано в повідомленні.
Киян просять з розумінням поставитися до можливих обмежень проїзду транспорту і проходу пішоходів, а також перевірок документів.
"Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки. У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером "гарячої лінії" (044) 253-06-71", - додали в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...надо полагать, что народ, в массе своей, прекрасно различает макеты и реальность?
Помню, с трибуны ВРУ один "деятель" обещал парад в Москве! В 2014 году!! После потери Крыма!!!
Вот это было сильно!
Партія опжз.
А вы всё пропустили!
Я надеюсь не мост условно "минировать" будут?
Цікаво буде, чого навчають укропів ізраїльтяни.