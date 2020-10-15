СБУ в п'ятницю проведе в Києві антитерористичні навчання

16 жовтня в Печерському і Деснянському районах столиці пройдуть антитерористичні навчання, у зв'язку з цим можуть обмежувати рух і перевіряти документи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - сказано в повідомленні.

Киян просять з розумінням поставитися до можливих обмежень проїзду транспорту і проходу пішоходів, а також перевірок документів.

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"Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки. У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером "гарячої лінії" (044) 253-06-71", - додали в СБУ.