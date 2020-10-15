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Новини
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СБУ в п'ятницю проведе в Києві антитерористичні навчання

СБУ в п'ятницю проведе в Києві антитерористичні навчання

16 жовтня в Печерському і Деснянському районах столиці пройдуть антитерористичні навчання, у зв'язку з цим можуть обмежувати рух і перевіряти документи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - сказано в повідомленні.

Киян просять з розумінням поставитися до можливих обмежень проїзду транспорту і проходу пішоходів, а також перевірок документів.

Читайте також: Антитерористичні навчання відбудуться 15-16 жовтня в Лисичанську. СБУ просить жителів міста носити із собою документи

"Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки. У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером "гарячої лінії" (044) 253-06-71", - додали в СБУ.

СБУ в пятницю проведе в Києві антитерористичні навчання 01

Автор: 

Київ (19410) СБУ (12772) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+4
Терорісти засіли в раді.
Партія опжз.
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15.10.2020 18:17
+2
А обещали в Мацкве, а не Киеве, и не учения...
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15.10.2020 18:15
+1
А где будут закладывать, не курсонули?
Я надеюсь не мост условно "минировать" будут?
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15.10.2020 19:18
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В случае нахождения макетов взрывных устройств

...надо полагать, что народ, в массе своей, прекрасно различает макеты и реальность?
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15.10.2020 18:07 Відповісти
А обещали в Мацкве, а не Киеве, и не учения...
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15.10.2020 18:15 Відповісти
Кто тебе учения в Москве обещал? Вот съездь, раз тебе обещали, получи по хребтине пээром, поваляйся рылом в асфальт, приедешь - поделишься впечатлениями!
Помню, с трибуны ВРУ один "деятель" обещал парад в Москве! В 2014 году!! После потери Крыма!!!
Вот это было сильно!
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15.10.2020 20:28 Відповісти
Терорісти засіли в раді.
Партія опжз.
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15.10.2020 18:17 Відповісти
служба БЕЗОПАСТНОСТИ Украины совместно с посольством израиля..) а с русским посольством когда учения..?
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15.10.2020 18:18 Відповісти
А с "русским посольством", так сказать, "учения" проводили задолго до АТО/ООС, учились у них и брали пример! И вот к чему эта "наука" и лебезение перед "русскими воинами" привело...
А вы всё пропустили!
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15.10.2020 20:24 Відповісти
Дайте угадаю: будут учиться разгонять несанкционированные митинги?
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15.10.2020 18:19 Відповісти
ні, то юдейські менти будуть наших вчити
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15.10.2020 19:56 Відповісти
Не угадали! Кто после опыта 2014 года будет разгонять митинги в Украине? Дураков нет!
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15.10.2020 20:32 Відповісти
Закладчикам и их шефам приготовиться.
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15.10.2020 18:50 Відповісти
А где будут закладывать, не курсонули?
Я надеюсь не мост условно "минировать" будут?
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15.10.2020 19:18 Відповісти
якщо почнуть мост "мінувати" Баканову від киян пєсда буде
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15.10.2020 19:55 Відповісти
До уже ж мінували весною? Не пам'ятаєте, бо не попереджали? Як міністр Аваков відпрацював?
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15.10.2020 20:20 Відповісти
Краще завтра залишитись на самоізоляції...
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15.10.2020 19:57 Відповісти
Не шартесь біля об'єктів критичної інфраструктури (ТЕЦ наприклад)... Хоча, якщо мова про Троєщину...
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15.10.2020 20:16 Відповісти
Пам'ятаю цю антитерористичну показуху ще до війни: з "мінуванням" метро і електричок, "захоплення" і "утримання" умовних заручників в ВДНХ...
Цікаво буде, чого навчають укропів ізраїльтяни.
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15.10.2020 20:13 Відповісти
 
 