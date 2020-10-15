ЦИК сформировал новый состав Одесской избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ЦИК.

Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий и насчитывает 18 человек.



Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 13 октября ЦИК установил факты систематических нарушений в деятельности Одесской городской территориальной избирательной комиссии и досрочно прекратил полномочия всего ее состава.

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