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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК сформировал новый состав Одесской избирательной комиссии

ЦИК сформировал новый состав Одесской избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ЦИК.

Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий и насчитывает 18 человек.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 13 октября ЦИК установил факты систематических нарушений в деятельности Одесской городской территориальной избирательной комиссии и досрочно прекратил полномочия всего ее состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК досрочно распустил Одесский территориальный избирком из-за "многочисленных нарушений закона"

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местные выборы (2752) Одесса (7868) ЦИК (3644)


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Под филимойшу готовят?
ЦВК сформувала новий склад Одеської виборчої комісії - Цензор.НЕТ 7178
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15.10.2020 19:01 Ответить
Тепер потрібно змінити всі дільничні виборчі комісії, які були сформовані з численними порушеннями законодавства попреденім тервиборчкомом!
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15.10.2020 19:47 Ответить
стукач КГБ полиглот Филимонов собрался в мэры ?
Думаю, что мафиозный бандюк Труханов, не знающий ни одного языка(в том числе и русского) не пропустит полиглота: сожрёт и высрет такого соперника на счёт раз-два.
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15.10.2020 22:29 Ответить
 
 