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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК сформувала новий склад Одеської виборчої комісії

ЦВК сформувала новий склад Одеської виборчої комісії

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій і налічує 18 осіб.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 13 жовтня ЦВК встановила факти систематичних порушень у діяльності Одеської міської територіальної виборчої комісії і достроково припинила повноваження всього її складу.

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місцеві вибори (1366) Одеса (5437) ЦВК (1177)


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ЦВК сформувала новий склад Одеської виборчої комісії - Цензор.НЕТ 7178
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15.10.2020 19:01 Відповісти
Тепер потрібно змінити всі дільничні виборчі комісії, які були сформовані з численними порушеннями законодавства попреденім тервиборчкомом!
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15.10.2020 19:47 Відповісти
стукач КГБ полиглот Филимонов собрался в мэры ?
Думаю, что мафиозный бандюк Труханов, не знающий ни одного языка(в том числе и русского) не пропустит полиглота: сожрёт и высрет такого соперника на счёт раз-два.
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15.10.2020 22:29 Відповісти
 
 