1 060 3
ЦВК сформувала новий склад Одеської виборчої комісії
Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ЦВК.
Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій і налічує 18 осіб.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 13 жовтня ЦВК встановила факти систематичних порушень у діяльності Одеської міської територіальної виборчої комісії і достроково припинила повноваження всього її складу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю, что мафиозный бандюк Труханов, не знающий ни одного языка(в том числе и русского) не пропустит полиглота: сожрёт и высрет такого соперника на счёт раз-два.