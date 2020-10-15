ЦВК сформувала новий склад Одеської виборчої комісії

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій і налічує 18 осіб.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 13 жовтня ЦВК встановила факти систематичних порушень у діяльності Одеської міської територіальної виборчої комісії і достроково припинила повноваження всього її складу.

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