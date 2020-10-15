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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК аккредитовал на местные выборы еще 90 международных наблюдателей

ЦИК аккредитовал на местные выборы еще 90 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг аккредитовала еще 90 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Рассмотрев соответствующие обращения от трех иностранных государств и пяти международных организаций, Центризбирком аккредитовал 90 официальных наблюдателей: 19 - от Венгрии, 5 - от Федеративной Республики Германия, одного - от Казахстана.

Также аккредитовано 24 наблюдателя от Комитета "За открытую демократию", 27 - от Национального демократического института международных отношений, одного - от Международного фонда за лучшее управление, 10 - от Всемирного конгресса украинцев, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

По состоянию на вечер четверга аккредитовано уже 312 официальных наблюдателей: 41 - от шести иностранных государств и 271 - от девяти международных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК аккредитовал более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине

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местные выборы (2752) наблюдатель (844) ЦИК (3644)


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ЦВК акредитувала на місцеві вибори ще 90 міжнародних спостерігачів - Цензор.НЕТ 1081
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15.10.2020 20:49 Ответить
 
 