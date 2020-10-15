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Новини Місцеві вибори-2020
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ЦВК акредитувала на місцеві вибори ще 90 міжнародних спостерігачів

ЦВК акредитувала на місцеві вибори ще 90 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія на засіданні в четвер акредитувала ще 90 офіційних спостерігачів на місцевих виборах в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Розглянувши відповідні звернення від трьох іноземних держав і п'яти міжнародних організацій, Центрвиборчком акредитував 90 офіційних спостерігачів: 19 - від Угорщини, 5 - від Федеративної Республіки Німеччина, одного - від Казахстану.

Також акредитовано 24 спостерігача від Комітету "За відкриту демократію", 27 - від Національного демократичного інституту міжнародних відносин, одного - від Міжнародного фонду за краще управління, 10 - від Світового конгресу українців, 3 - від Українського конгресового комітету Америки.

Станом на вечір четверга акредитовано вже 312 офіційних спостерігачів: 41 - від шести іноземних держав і 271 - від дев'яти міжнародних організацій.

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ЦВК акредитувала на місцеві вибори ще 90 міжнародних спостерігачів - Цензор.НЕТ 1081
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15.10.2020 20:49 Відповісти
 
 