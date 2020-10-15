Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы

Черноморский флот России провел маневры с участием фрегата "Адмирал Григорович" и расположенного в горах оккупированного Крыма берегового ракетного комплекса "Утес". Из-за этого оккупанты частично закрыли район Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В ходе учений боевой расчет комплекса "Утес" выпустил по условному противнику ракету "Прогресс".

"На дистанции более 10 километров эта ракета была успешно поражена зенитным ракетным комплексом "Штиль" фрегата "Адмирал Григорович". Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства" – говорится в сообщении.

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Для закрытия района в морской акватории привлекли более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. Действия военнослужащих государства-агрессора в Крыму являются незаконными, отмечают в Генштабе Украины.