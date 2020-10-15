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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы

Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы

Черноморский флот России провел маневры с участием фрегата "Адмирал Григорович" и расположенного в горах оккупированного Крыма берегового ракетного комплекса "Утес". Из-за этого оккупанты частично закрыли район Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В ходе учений боевой расчет комплекса "Утес" выпустил по условному противнику ракету "Прогресс".

"На дистанции более 10 километров эта ракета была успешно поражена зенитным ракетным комплексом "Штиль" фрегата "Адмирал Григорович". Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства" – говорится в сообщении.

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Для закрытия района в морской акватории привлекли более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. Действия военнослужащих государства-агрессора в Крыму являются незаконными, отмечают в Генштабе Украины.

Автор: 

Крым (26365) россия (95365) военные учения (3457) Черноморский флот РФ (1557)


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Топ комментарии
+8
Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы - Цензор.НЕТ 4182
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15.10.2020 20:15
+3
росія готується відбивати атаки українських дозвукових ПКР Нептун. Схоже що по російським кораблям прийдеться стріляти не одною ракетою Нептун і як мінімум десятком! Для перехоплення однієї ракети потрібно до 4 протиракет, а на російському піратському кораблі Адмірал Григорович 24 ракети Бук, тобто максимум вони зможуть збити 6-10 ракет Нептун. Отже на знищення одного піратського фрегата потрібно до 10 пусків ПКР Нептун. Нескладно зрозуміти що після перших пусків вогнева позиція ПКР Нептун буде знищена контрбатарейним ударом російськи ракет Калібр і для наступного залпу буде потрібна нова батарея.
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15.10.2020 20:12
+3
Логично. Наше чмо Нептуны похерило а мокши тренируются. Зеплан.
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15.10.2020 20:19
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Сссуки, ннна!
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15.10.2020 20:06 Ответить
росія готується відбивати атаки українських дозвукових ПКР Нептун. Схоже що по російським кораблям прийдеться стріляти не одною ракетою Нептун і як мінімум десятком! Для перехоплення однієї ракети потрібно до 4 протиракет, а на російському піратському кораблі Адмірал Григорович 24 ракети Бук, тобто максимум вони зможуть збити 6-10 ракет Нептун. Отже на знищення одного піратського фрегата потрібно до 10 пусків ПКР Нептун. Нескладно зрозуміти що після перших пусків вогнева позиція ПКР Нептун буде знищена контрбатарейним ударом російськи ракет Калібр і для наступного залпу буде потрібна нова батарея.
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15.10.2020 20:12 Ответить
ваша осведомлённость абсолютно во всём говорит о том что вы бот и спор с вами равносилен спору с клавиатурой, и всё же! насчёт крылатых дозвуковых ПКР на маршевом участке высота полета: 10-20м, на конечном: 4-5м, в связи с этим обнаружение этих ракет задача не тривиальная, ГСН на дозвуке позволяет надежно захватывать и удерживать цель, гиперзвук, если в двух словах, это безумно модно, безумно дорого, классно для мультиков и сплошные проблемы, пока, в практическом применении. так что...Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби - Цензор.НЕТ 8917
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15.10.2020 21:42 Ответить
Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы - Цензор.НЕТ 4182
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15.10.2020 20:15 Ответить
Опять?
https://www.youtube.com/watch?v=vLG2pxhJscQ бабах
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15.10.2020 20:16 Ответить
расположенного в горах оккупированного Крыма берегового ракетного комплекса "Утес" - согласитесь, это как после изобретения мушкета воевать каменным топором, ну вот же показывает что стоит танк или залповые да и ракетные установки. чем помеха горы?

https://www.youtube.com/watch?v=KXgimMx_zvM&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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15.10.2020 20:16 Ответить
Корабль и береговой комплекс как минимум в одинаковых условиях. В реальности корабль конечно уязвимее.
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15.10.2020 20:22 Ответить
вот таки Украинскии след есть и карабахе - компания Ивченко свою руку приложила.
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15.10.2020 20:23 Ответить
Логично. Наше чмо Нептуны похерило а мокши тренируются. Зеплан.
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15.10.2020 20:19 Ответить
и неожиданные новости из санкт-расчЛенинграда

Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби - Цензор.НЕТ 9318
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15.10.2020 20:27 Ответить
по моему не то подчеркнул, ведь ниже по тексту сокральные слова...... ставшие привычным для горожан расчленение ни при чём.
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15.10.2020 21:04 Ответить
ты чьих будешь, Бурят?...
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15.10.2020 21:38 Ответить
шо, скучно стало, удмуртъ?
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15.10.2020 21:47 Ответить
кабдылхамитыч, ты лучче скажи мне, чё ты Булат а не Болат, или тебе по руцки нравицца больсе цем по-казахски?
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15.10.2020 22:17 Ответить
НИЧЕГО, БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК! ПОТОМ МЫ БУДЕМ ОТСТРЕЛИВАТЬ ОККУПАНТОВ! ПУТИ ГОСПОДНИ НЕ ИСПОВЕДИМЫ! ВСЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ВНЕЗАПНО И БЫСТРО! БОГ НАМ В ПОМОЩЬ!
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16.10.2020 09:01 Ответить
 
 