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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби

Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби

Чорноморський флот Росії провів маневри за участю фрегата "Адмірал Григорович" і розташованого в горах окупованого Криму берегового ракетного комплексу "Скеля". Через це окупанти частково закрили район Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Під час навчань бойовий розрахунок комплексу "Скеля" випустив по умовному противнику ракету "Прогрес".

"На дистанції понад 10 кілометрів ця ракета була успішно уражена зенітним ракетним комплексом "Штиль" фрегата "Адмірал Григорович". Для гарантування безпеки морський полігон в акваторії Чорного моря, в якому проводилися ракетні стрільби, був закритий для судноплавства" - сказано в повідомленні.

Читайте також: МЗС України передало Росії ноту протесту у зв'язку з незаконними навчаннями Чорноморського флоту в окупованому Криму

Для закриття району в морській акваторії залучили понад 10 бойових кораблів і допоміжних суден.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. Дії військовослужбовців держави-агресора в Криму є незаконними, зазначають у Генштабі України.

Автор: 

Крим (14127) росія (64926) військові навчання (2775) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+8
Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы - Цензор.НЕТ 4182
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15.10.2020 20:15
+3
росія готується відбивати атаки українських дозвукових ПКР Нептун. Схоже що по російським кораблям прийдеться стріляти не одною ракетою Нептун і як мінімум десятком! Для перехоплення однієї ракети потрібно до 4 протиракет, а на російському піратському кораблі Адмірал Григорович 24 ракети Бук, тобто максимум вони зможуть збити 6-10 ракет Нептун. Отже на знищення одного піратського фрегата потрібно до 10 пусків ПКР Нептун. Нескладно зрозуміти що після перших пусків вогнева позиція ПКР Нептун буде знищена контрбатарейним ударом російськи ракет Калібр і для наступного залпу буде потрібна нова батарея.
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15.10.2020 20:12
+3
Логично. Наше чмо Нептуны похерило а мокши тренируются. Зеплан.
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15.10.2020 20:19
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Сссуки, ннна!
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15.10.2020 20:06 Відповісти
росія готується відбивати атаки українських дозвукових ПКР Нептун. Схоже що по російським кораблям прийдеться стріляти не одною ракетою Нептун і як мінімум десятком! Для перехоплення однієї ракети потрібно до 4 протиракет, а на російському піратському кораблі Адмірал Григорович 24 ракети Бук, тобто максимум вони зможуть збити 6-10 ракет Нептун. Отже на знищення одного піратського фрегата потрібно до 10 пусків ПКР Нептун. Нескладно зрозуміти що після перших пусків вогнева позиція ПКР Нептун буде знищена контрбатарейним ударом російськи ракет Калібр і для наступного залпу буде потрібна нова батарея.
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15.10.2020 20:12 Відповісти
ваша осведомлённость абсолютно во всём говорит о том что вы бот и спор с вами равносилен спору с клавиатурой, и всё же! насчёт крылатых дозвуковых ПКР на маршевом участке высота полета: 10-20м, на конечном: 4-5м, в связи с этим обнаружение этих ракет задача не тривиальная, ГСН на дозвуке позволяет надежно захватывать и удерживать цель, гиперзвук, если в двух словах, это безумно модно, безумно дорого, классно для мультиков и сплошные проблемы, пока, в практическом применении. так что...Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби - Цензор.НЕТ 8917
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15.10.2020 21:42 Відповісти
Оккупанты провели у берегов Крыма ракетные стрельбы - Цензор.НЕТ 4182
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15.10.2020 20:15 Відповісти
Опять?
https://www.youtube.com/watch?v=vLG2pxhJscQ бабах
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15.10.2020 20:16 Відповісти
расположенного в горах оккупированного Крыма берегового ракетного комплекса "Утес" - согласитесь, это как после изобретения мушкета воевать каменным топором, ну вот же показывает что стоит танк или залповые да и ракетные установки. чем помеха горы?

https://www.youtube.com/watch?v=KXgimMx_zvM&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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15.10.2020 20:16 Відповісти
Корабль и береговой комплекс как минимум в одинаковых условиях. В реальности корабль конечно уязвимее.
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15.10.2020 20:22 Відповісти
вот таки Украинскии след есть и карабахе - компания Ивченко свою руку приложила.
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15.10.2020 20:23 Відповісти
Логично. Наше чмо Нептуны похерило а мокши тренируются. Зеплан.
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15.10.2020 20:19 Відповісти
и неожиданные новости из санкт-расчЛенинграда

Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби - Цензор.НЕТ 9318
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15.10.2020 20:27 Відповісти
по моему не то подчеркнул, ведь ниже по тексту сокральные слова...... ставшие привычным для горожан расчленение ни при чём.
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15.10.2020 21:04 Відповісти
ты чьих будешь, Бурят?...
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15.10.2020 21:38 Відповісти
шо, скучно стало, удмуртъ?
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15.10.2020 21:47 Відповісти
кабдылхамитыч, ты лучче скажи мне, чё ты Булат а не Болат, или тебе по руцки нравицца больсе цем по-казахски?
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15.10.2020 22:17 Відповісти
НИЧЕГО, БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК! ПОТОМ МЫ БУДЕМ ОТСТРЕЛИВАТЬ ОККУПАНТОВ! ПУТИ ГОСПОДНИ НЕ ИСПОВЕДИМЫ! ВСЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ ВНЕЗАПНО И БЫСТРО! БОГ НАМ В ПОМОЩЬ!
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16.10.2020 09:01 Відповісти
 
 