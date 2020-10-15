Окупанти провели біля берегів Криму ракетні стрільби

Чорноморський флот Росії провів маневри за участю фрегата "Адмірал Григорович" і розташованого в горах окупованого Криму берегового ракетного комплексу "Скеля". Через це окупанти частково закрили район Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Під час навчань бойовий розрахунок комплексу "Скеля" випустив по умовному противнику ракету "Прогрес".

"На дистанції понад 10 кілометрів ця ракета була успішно уражена зенітним ракетним комплексом "Штиль" фрегата "Адмірал Григорович". Для гарантування безпеки морський полігон в акваторії Чорного моря, в якому проводилися ракетні стрільби, був закритий для судноплавства" - сказано в повідомленні.

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Для закриття району в морській акваторії залучили понад 10 бойових кораблів і допоміжних суден.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. Дії військовослужбовців держави-агресора в Криму є незаконними, зазначають у Генштабі України.