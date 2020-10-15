Судья Верховного Суда Журавель ушла в отставку

15 октября 2020 Высший совет правосудия освободил от должности судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Валентину Журавль в связи с представлением заявления об отставке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

В июле 1998 года Журавель стала судьей Днепровского районного суда города Киева, где проработала почти четыре года, в 2004 году была назначена судьей Апелляционного суда города Киева. На этом посту она проработала девять лет, а с января 2011 года и до момента создания Верховного Суда работала судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

После прохождения конкурсного отбора Указом Президента Украины от 10 ноября 2017 Валентина Журавель была назначена судьей Верховного Суда в Кассационный гражданский суд.

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