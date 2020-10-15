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Новини Правосуддя
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Суддя Верховного Суду Журавель пішла у відставку

Суддя Верховного Суду Журавель пішла у відставку

15 жовтня 2020 Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Валентину Журавель у зв'язку з поданням заяви про відставку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

У липні 1998 року Журавель стала суддею Дніпровського районного суду міста Києва, де пропрацювала майже чотири роки, у 2004 році була призначена суддею Апеляційного суду міста Києва. На цій посаді вона пропрацювала дев'ять років, а з січня 2011 року і до моменту створення Верховного Суду працювала суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Після проходження конкурсного відбору Указом президента України від 10 листопада 2017 Валентина Журавель була призначена суддею Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

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Верховний Суд (1188) відставка (1459) суддя (1580) юстиція (732)


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Топ коментарі
+8
Варианта два,или набрала столько взяток,что решила -Пора, или сильно честная оказалась и убежала из гадючника.
Хотя судя по фото,я сторонник первого варианта.
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15.10.2020 22:19
+4
да там вс семейка судьи и брат и сват и сестры - прямо семейное змеиное кодло ..и все такие честны, такие честные...
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15.10.2020 22:25
+3
Ох уж это совковое пролетарское происхождение !

Судья Верховного суда крупнейшей европейской страны, а выглядит, как колхозная свинарка для смеха переодетая в мантию... Как говорится, "Ни кожи, ни рожи"...
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15.10.2020 22:14
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И все по собственному желанию.
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15.10.2020 22:05 Відповісти
Ох уж это совковое пролетарское происхождение !

Судья Верховного суда крупнейшей европейской страны, а выглядит, как колхозная свинарка для смеха переодетая в мантию... Как говорится, "Ни кожи, ни рожи"...
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15.10.2020 22:14 Відповісти
Мімікрія...))
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15.10.2020 22:15 Відповісти
А что лучше какая нибудь силиконовая сосалка? Типа Джарты?
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15.10.2020 22:38 Відповісти
Та хоч би й ДЖА-карти.Щоб не сволотою була.Є такі?
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15.10.2020 22:40 Відповісти
Лучше такая, как военный атташе Посольства США миссис Бриттани Стюарт, элегантная умница и красавица, которая вчера поздравляла воинов ВСУ.
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15.10.2020 22:44 Відповісти
Согласен.
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16.10.2020 11:13 Відповісти
Витискають, як Голову Национального банку, як Голову САП ...
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15.10.2020 22:14 Відповісти
На "чесно" зароблені "копійки" можна спокійно відпочити від судоблудста на Мальдивах(як приклад)..))
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15.10.2020 22:14 Відповісти
2019 рік--------Заробітна плата отримана за основним місцем роботи--4311946--вона. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи--1051578 чоловік, та ще й Пенсія 372798 теж чоловік. Кошти, розміщені на банківських рахунках 1900229 Валюта:UAH.
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16.10.2020 06:37 Відповісти
Та так-то воно так.Тепер можна журавлеві відлетіти на "чесно"зароблені гроші кудись у теплі краї...
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16.10.2020 09:20 Відповісти
Умніе люди понимают что власть ЗЕбилов не надолго и люстрировать будут жестко!
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15.10.2020 22:14 Відповісти
упорхнула в теплые края, там, где тусуется семья
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15.10.2020 22:15 Відповісти
Суддя Верховного Суду Журавель пішла у відставку - Цензор.НЕТ 3634
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15.10.2020 22:16 Відповісти
Очень даже странно. Обычно с такой должности уходят при смене власти, либо ногами вперед.
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15.10.2020 22:16 Відповісти
Похоже даже она решила не участвовать в том треше, что вымогают от неё зелёные...
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15.10.2020 22:22 Відповісти
А люстровіні мусоряки не поновлюються правдами-неправдами? А плачуть-скавулять,що їм мало платять.Хоч "служьба і апасная очінь,.."
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15.10.2020 22:42 Відповісти
Ничего странного из нового Верховного суда (за 2018-2020 годы) уже человек 8 ушло в отставку. Из 191 или 192.
Там не надо искать подводных мотивов. Для отставки надо 20 лет судейского (или приравненного) стажа. Они имеют по 30+ лет. Уходят с зарплаты в 300-400 тыс. грн. / мес. Будут получать пожизненно такую же сумму, но не работать. Так что желание уйти в отставку естественно. Тем более отставникам не по 18 лет - плюс-минус предпенсионный или пенсионный возраст.

Так что не ищите тут политики. Тупо уход на пенсию. Хорошую пенсию.
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16.10.2020 00:13 Відповісти
Варианта два,или набрала столько взяток,что решила -Пора, или сильно честная оказалась и убежала из гадючника.
Хотя судя по фото,я сторонник первого варианта.
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15.10.2020 22:19 Відповісти
Уверен, у несколько машин вип-класса, с десяток земельных участков и квартир, недвижимость в Европе и, минимум, один миллион евро. Иначе зачем столько мучаться и делать вид, что служишь правосудию （тому, чего в Украине нет давным-давно）？
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15.10.2020 23:01 Відповісти
ув. Валерий, правильный вариант - это Первый.
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15.10.2020 22:23 Відповісти
да там вс семейка судьи и брат и сват и сестры - прямо семейное змеиное кодло ..и все такие честны, такие честные...
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15.10.2020 22:25 Відповісти
Там, якщо почитати деклараю, то давно треба уфізжувать.
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15.10.2020 22:28 Відповісти
У них там епідемія відставок
https://sud.ua/ru/news/publication/182118-sudi-verkhovnogo-suda-tatyana-shipulina-i-valentina-zhuravel-uvolilis-v-otstavku Іще пішла у відставку Суддя Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Тетяна Шипуліна

А нещодавно, 13 жовтня 2020 року в відставку звільнилася суддя Великої палати Верховного Суду Наталія Лященко.
15 вересня в відставку звільнився суддя Касаційного господарського суду в складі ВС Ігор Кушнір.
9 квітня 2020 року Рада правосуддя задовольнив заяви про відставку відразу двох суддів ВС - судді Касаційного адміністративного суду ВС Ірини Саприкіної і судді Касаційного цивільного суду ВС Валентини Курило.
11 лютого 2020 року був задоволено заяву про відставку судді Касаційного кримінального суду в складі ВС Олени Святська.
19 вересня 2019 року в відставку звільнилася суддя Касаційного цивільного суду в складі ВС Алла Лесько.
Разом 7 судей Верховного суду після приходу Зеленського чомусь звільнилися. Випадково? Збіг? Не вірю.
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15.10.2020 22:31 Відповісти
Запахло жареным.
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15.10.2020 22:37 Відповісти
Вже осінь. Журавель полетіла у вирій.
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15.10.2020 22:37 Відповісти
Уперше бачу червоного журавля та ще й із пикою жмикрута.
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15.10.2020 22:38 Відповісти
Дуже шкода ! Я знаю Валентину Іванівну як виключно чесну , принципову і професійну людину !
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15.10.2020 23:25 Відповісти
Интересно, какое пожизненное пособие будет получать, меньше 100К или больше? По поводу внешнего вида, со своего опыта могу сказать что встречались правныкы весьма высокой квалификации и совершенно обычного вида ,ну на вид как работяга со стройки,(только если близко подойдешь, то холенность видна) так что внешность обманчива.
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15.10.2020 23:26 Відповісти
"честные проститутки" бегут из публичного дома, не желая принимать участие в зелёном блдстве
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15.10.2020 23:59 Відповісти
"Суддя Верховного Суду Журавель пішла у відставку..."

У вирій полетіла?
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16.10.2020 00:02 Відповісти
 
 