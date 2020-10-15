"Суддя Верховного Суду Журавель пішла у відставку..."

15 жовтня 2020 Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Валентину Журавель у зв'язку з поданням заяви про відставку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

У липні 1998 року Журавель стала суддею Дніпровського районного суду міста Києва, де пропрацювала майже чотири роки, у 2004 році була призначена суддею Апеляційного суду міста Києва. На цій посаді вона пропрацювала дев'ять років, а з січня 2011 року і до моменту створення Верховного Суду працювала суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Після проходження конкурсного відбору Указом президента України від 10 листопада 2017 Валентина Журавель була призначена суддею Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВРП відсторонила від правосуддя главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, затриману під час передачі $ 3 тис. хабаря