Суддя Верховного Суду Журавель пішла у відставку
15 жовтня 2020 Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Валентину Журавель у зв'язку з поданням заяви про відставку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.
У липні 1998 року Журавель стала суддею Дніпровського районного суду міста Києва, де пропрацювала майже чотири роки, у 2004 році була призначена суддею Апеляційного суду міста Києва. На цій посаді вона пропрацювала дев'ять років, а з січня 2011 року і до моменту створення Верховного Суду працювала суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Після проходження конкурсного відбору Указом президента України від 10 листопада 2017 Валентина Журавель була призначена суддею Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.
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Судья Верховного суда крупнейшей европейской страны, а выглядит, как колхозная свинарка для смеха переодетая в мантию... Как говорится, "Ни кожи, ни рожи"...
Там не надо искать подводных мотивов. Для отставки надо 20 лет судейского (или приравненного) стажа. Они имеют по 30+ лет. Уходят с зарплаты в 300-400 тыс. грн. / мес. Будут получать пожизненно такую же сумму, но не работать. Так что желание уйти в отставку естественно. Тем более отставникам не по 18 лет - плюс-минус предпенсионный или пенсионный возраст.
Так что не ищите тут политики. Тупо уход на пенсию. Хорошую пенсию.
Хотя судя по фото,я сторонник первого варианта.
https://sud.ua/ru/news/publication/182118-sudi-verkhovnogo-suda-tatyana-shipulina-i-valentina-zhuravel-uvolilis-v-otstavku Іще пішла у відставку Суддя Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Тетяна Шипуліна
А нещодавно, 13 жовтня 2020 року в відставку звільнилася суддя Великої палати Верховного Суду Наталія Лященко.
15 вересня в відставку звільнився суддя Касаційного господарського суду в складі ВС Ігор Кушнір.
9 квітня 2020 року Рада правосуддя задовольнив заяви про відставку відразу двох суддів ВС - судді Касаційного адміністративного суду ВС Ірини Саприкіної і судді Касаційного цивільного суду ВС Валентини Курило.
11 лютого 2020 року був задоволено заяву про відставку судді Касаційного кримінального суду в складі ВС Олени Святська.
19 вересня 2019 року в відставку звільнилася суддя Касаційного цивільного суду в складі ВС Алла Лесько.
Разом 7 судей Верховного суду після приходу Зеленського чомусь звільнилися. Випадково? Збіг? Не вірю.
У вирій полетіла?