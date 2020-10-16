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Новости Агрессия России против Украины
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Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление

Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление

Евросоюз обеспокоен обнаружением на неподконтрольных правительству районах Донбасса вооружения, размещенного с нарушением линий отвода.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"ЕС приветствует очередной неделю относительного спокойствия на линии соприкосновения. Отчеты СММ подтверждают, что режим всеобъемлющего и неограниченного прекращения огня в основном соблюдается, а количество нарушений остается на беспрецедентно низком уровне. Однако мы обеспокоены сообщениями об обнаружении вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительства районах ", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе призвали стороны соблюдать свои обязательства по прекращению огня и воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу.

"Более того, дополнительные меры не в полном объеме соблюдаются сторонами, и надлежащий механизм координации для адекватной реакции на возможную эскалацию все еще отсутствует. Поэтому мы повторяем наш призыв к России вернуться к Общего центра по контролю и координации", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС

Автор: 

оружие (10198) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+14
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 5129
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16.10.2020 00:50
+13
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1789
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16.10.2020 00:53
+11
Зато клоун всё и всех поотводил, и подальше, шоб сепаркам не мешать наступать если шо...
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16.10.2020 00:49
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Зато клоун всё и всех поотводил, и подальше, шоб сепаркам не мешать наступать если шо...
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16.10.2020 00:49 Ответить
иуда 🤢🤡🐲запретил стрелять , нагло брешит о 80 дневном перемирии , выжженная Луганщина 11 погибших , но оно « не верит «, выгораживая рашистов
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16.10.2020 01:57 Ответить
сепарки там для картинки, наступают только российские контрактные войска (российские наемники).
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16.10.2020 07:55 Ответить
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 5129
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16.10.2020 00:50 Ответить
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 9202
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16.10.2020 00:51 Ответить
Зечмырь ходит на поводке в ошейнике у этого гебнявого пацюка
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16.10.2020 02:05 Ответить
зЭчмырь - всего лишь чехол на руке бени. Остальное кодло приставлено за ним присматривать и реализовывать концепцию круговой поруки
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16.10.2020 02:38 Ответить
мля опять ети...
как они тока спят и бока нагуливают с такой абубительной обеспокоенностью?
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16.10.2020 00:51 Ответить
это почему они злые террористы такие,да потому что свободной экономической зоны у них нету. но ***** все исправит
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16.10.2020 00:52 Ответить
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1789
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16.10.2020 00:53 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/mnohie-deputaty-sluhi-naroda-pomohajut-rossijskoj-okkupatsii-deputat-evroparlamenta.html Многие депутаты "Слуги народа" помогают российской оккупации - депутат Европарламента ... это сигнал для Украинской армии и для СБУ которое ещё не ФСБ
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16.10.2020 01:46 Ответить
Поздно: в украинской армии Хомчак Иловайский со своей супружницей и ялынковическими кадрами, а в сбу - чорт баканов с семейкой с паспортами кацапстана на руках
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16.10.2020 02:35 Ответить
За наш с вами счёт
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16.10.2020 02:36 Ответить
ету новость от обеспокоеных можно поставить на ежесуточный schedule с перестановкой абзацев.
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16.10.2020 00:54 Ответить
и не морочить редактору фаберже...
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16.10.2020 00:56 Ответить
Ступені "обєспокоєності" (переклад з дипломатичної на звичайну):

"обєспокоєни" - "наплєвать"
"глубоко обєспокоєни" - "да насрать"
"крайнє обєспокоєни" - "ващє пох...й"
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16.10.2020 01:21 Ответить
Тільки за останню добу на Донбасі зафіксовано шість фактів порушення режиму тиші , тож про яке відведення російських військ йдеться ?
Кому Ви вірите ? Невже верховному потерпілому , що на Донбасі тиша ?
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16.10.2020 00:55 Ответить
Зато Зе-наркомана это совершенно НЕ беспокоит!
Ему главное, что бы НАШИ солдаты сдачи террористам не давали.
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16.10.2020 01:38 Ответить
Да солдатам надо было зелю прикопать и стрелять как надо...
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16.10.2020 01:42 Ответить
Ну, во первых их ещё за день до визита «найвэлычнишава» там всех разоружили...
А во вторых: он же дяде путлеру паабищал первым прекратить стрИлять...
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16.10.2020 02:33 Ответить
Пора свифт прикрыть рашке. Ну зачем тянуть кота за хвост? Сразу бац и развалятся...не?
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16.10.2020 01:43 Ответить
А как же скрепные путлеровские путриёты награбленное без свифта будут выводить в ландОны да парИжЫ/маями и озеро Комо )))
Ведь в конечном итоге все сводиться к одному: все злодеи мира крадут где-то , но денюжку вкладывают и хранят в штатах и ес ))) кто же находясь в ясном уме будет им в этом мешать .! )))
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16.10.2020 02:42 Ответить
сводится к "поцарював та й втик"
у ростов
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16.10.2020 11:29 Ответить
*playing* "Як же тааак, як же тааааак..."
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16.10.2020 01:45 Ответить
Зато бубу с дерьмаком абсолютно все устраивает: день через день продолжаем хоронить воинов... и кормят вкусно на экскурсиях в потешных частях...
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16.10.2020 02:31 Ответить
Уверен, террористы обеспокоены обеспокоенностью Евросоюза.
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16.10.2020 06:25 Ответить
 
 