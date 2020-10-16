Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление

Евросоюз обеспокоен обнаружением на неподконтрольных правительству районах Донбасса вооружения, размещенного с нарушением линий отвода.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"ЕС приветствует очередной неделю относительного спокойствия на линии соприкосновения. Отчеты СММ подтверждают, что режим всеобъемлющего и неограниченного прекращения огня в основном соблюдается, а количество нарушений остается на беспрецедентно низком уровне. Однако мы обеспокоены сообщениями об обнаружении вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительства районах ", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе призвали стороны соблюдать свои обязательства по прекращению огня и воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу.

"Более того, дополнительные меры не в полном объеме соблюдаются сторонами, и надлежащий механизм координации для адекватной реакции на возможную эскалацию все еще отсутствует. Поэтому мы повторяем наш призыв к России вернуться к Общего центра по контролю и координации", - отмечается в заявлении.

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