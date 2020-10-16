Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление
Евросоюз обеспокоен обнаружением на неподконтрольных правительству районах Донбасса вооружения, размещенного с нарушением линий отвода.
Об этом говорится в заявлении Евросоюза о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"ЕС приветствует очередной неделю относительного спокойствия на линии соприкосновения. Отчеты СММ подтверждают, что режим всеобъемлющего и неограниченного прекращения огня в основном соблюдается, а количество нарушений остается на беспрецедентно низком уровне. Однако мы обеспокоены сообщениями об обнаружении вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительства районах ", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе призвали стороны соблюдать свои обязательства по прекращению огня и воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу.
"Более того, дополнительные меры не в полном объеме соблюдаются сторонами, и надлежащий механизм координации для адекватной реакции на возможную эскалацию все еще отсутствует. Поэтому мы повторяем наш призыв к России вернуться к Общего центра по контролю и координации", - отмечается в заявлении.
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как они тока спят и бока нагуливают с такой абубительной обеспокоенностью?
"обєспокоєни" - "наплєвать"
"глубоко обєспокоєни" - "да насрать"
"крайнє обєспокоєни" - "ващє пох...й"
Кому Ви вірите ? Невже верховному потерпілому , що на Донбасі тиша ?
Ему главное, что бы НАШИ солдаты сдачи террористам не давали.
А во вторых: он же дяде путлеру паабищал первым прекратить стрИлять...
Ведь в конечном итоге все сводиться к одному: все злодеи мира крадут где-то , но денюжку вкладывают и хранят в штатах и ес ))) кто же находясь в ясном уме будет им в этом мешать .! )))
у ростов