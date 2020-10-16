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Новини Агресія Росії проти України
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Євросоюз стурбований невідведеним терористами озброєнням на Донбасі, - заява

Євросоюз стурбований невідведеним терористами озброєнням на Донбасі, - заява

Євросоюз стурбований виявленням на непідконтрольних уряду районах Донбасу озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС вітає черговий тиждень відносного спокою на лінії зіткнення. Звіти СММ підтверджують, що режим всеосяжного та необмеженого припинення вогню в основному дотримується, а кількість порушень залишається на безпрецедентно низькому рівні. Однак ми занепокоєні повідомленнями про виявлення озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення у непідконтрольних уряду районах", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі закликали сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню та утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу.

Також читайте: ЄС запровадив санкції проти шести російських чиновників через отруєння Навального

"Більше того, додаткові заходи не в повному обсязі дотримуються сторонами, і належний механізм координації для адекватної реакції на можливу ескалацію все ще відсутній. Тому ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - зазначається у заяві.

Автор: 

зброя (7435) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+14
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 5129
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16.10.2020 00:50
+13
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1789
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16.10.2020 00:53
+11
Зато клоун всё и всех поотводил, и подальше, шоб сепаркам не мешать наступать если шо...
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16.10.2020 00:49
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Зато клоун всё и всех поотводил, и подальше, шоб сепаркам не мешать наступать если шо...
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16.10.2020 00:49 Відповісти
иуда 🤢🤡🐲запретил стрелять , нагло брешит о 80 дневном перемирии , выжженная Луганщина 11 погибших , но оно « не верит «, выгораживая рашистов
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16.10.2020 01:57 Відповісти
сепарки там для картинки, наступают только российские контрактные войска (российские наемники).
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16.10.2020 07:55 Відповісти
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 5129
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16.10.2020 00:50 Відповісти
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 9202
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16.10.2020 00:51 Відповісти
Зечмырь ходит на поводке в ошейнике у этого гебнявого пацюка
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16.10.2020 02:05 Відповісти
зЭчмырь - всего лишь чехол на руке бени. Остальное кодло приставлено за ним присматривать и реализовывать концепцию круговой поруки
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16.10.2020 02:38 Відповісти
мля опять ети...
как они тока спят и бока нагуливают с такой абубительной обеспокоенностью?
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16.10.2020 00:51 Відповісти
это почему они злые террористы такие,да потому что свободной экономической зоны у них нету. но ***** все исправит
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16.10.2020 00:52 Відповісти
Евросоюз обеспокоен неотведенным террористами вооружением на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1789
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16.10.2020 00:53 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/mnohie-deputaty-sluhi-naroda-pomohajut-rossijskoj-okkupatsii-deputat-evroparlamenta.html Многие депутаты "Слуги народа" помогают российской оккупации - депутат Европарламента ... это сигнал для Украинской армии и для СБУ которое ещё не ФСБ
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16.10.2020 01:46 Відповісти
Поздно: в украинской армии Хомчак Иловайский со своей супружницей и ялынковическими кадрами, а в сбу - чорт баканов с семейкой с паспортами кацапстана на руках
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16.10.2020 02:35 Відповісти
За наш с вами счёт
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16.10.2020 02:36 Відповісти
ету новость от обеспокоеных можно поставить на ежесуточный schedule с перестановкой абзацев.
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16.10.2020 00:54 Відповісти
и не морочить редактору фаберже...
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16.10.2020 00:56 Відповісти
Ступені "обєспокоєності" (переклад з дипломатичної на звичайну):

"обєспокоєни" - "наплєвать"
"глубоко обєспокоєни" - "да насрать"
"крайнє обєспокоєни" - "ващє пох...й"
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16.10.2020 01:21 Відповісти
Тільки за останню добу на Донбасі зафіксовано шість фактів порушення режиму тиші , тож про яке відведення російських військ йдеться ?
Кому Ви вірите ? Невже верховному потерпілому , що на Донбасі тиша ?
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16.10.2020 00:55 Відповісти
Зато Зе-наркомана это совершенно НЕ беспокоит!
Ему главное, что бы НАШИ солдаты сдачи террористам не давали.
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16.10.2020 01:38 Відповісти
Да солдатам надо было зелю прикопать и стрелять как надо...
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16.10.2020 01:42 Відповісти
Ну, во первых их ещё за день до визита «найвэлычнишава» там всех разоружили...
А во вторых: он же дяде путлеру паабищал первым прекратить стрИлять...
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16.10.2020 02:33 Відповісти
Пора свифт прикрыть рашке. Ну зачем тянуть кота за хвост? Сразу бац и развалятся...не?
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16.10.2020 01:43 Відповісти
А как же скрепные путлеровские путриёты награбленное без свифта будут выводить в ландОны да парИжЫ/маями и озеро Комо )))
Ведь в конечном итоге все сводиться к одному: все злодеи мира крадут где-то , но денюжку вкладывают и хранят в штатах и ес ))) кто же находясь в ясном уме будет им в этом мешать .! )))
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16.10.2020 02:42 Відповісти
сводится к "поцарював та й втик"
у ростов
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16.10.2020 11:29 Відповісти
*playing* "Як же тааак, як же тааааак..."
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16.10.2020 01:45 Відповісти
Зато бубу с дерьмаком абсолютно все устраивает: день через день продолжаем хоронить воинов... и кормят вкусно на экскурсиях в потешных частях...
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16.10.2020 02:31 Відповісти
Уверен, террористы обеспокоены обеспокоенностью Евросоюза.
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16.10.2020 06:25 Відповісти
 
 