Євросоюз стурбований невідведеним терористами озброєнням на Донбасі, - заява
Євросоюз стурбований виявленням на непідконтрольних уряду районах Донбасу озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення.
Про це йдеться в заяві Євросоюзу про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ЄС вітає черговий тиждень відносного спокою на лінії зіткнення. Звіти СММ підтверджують, що режим всеосяжного та необмеженого припинення вогню в основному дотримується, а кількість порушень залишається на безпрецедентно низькому рівні. Однак ми занепокоєні повідомленнями про виявлення озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення у непідконтрольних уряду районах", - йдеться у заяві.
У Євросоюзі закликали сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню та утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу.
"Більше того, додаткові заходи не в повному обсязі дотримуються сторонами, і належний механізм координації для адекватної реакції на можливу ескалацію все ще відсутній. Тому ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - зазначається у заяві.
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как они тока спят и бока нагуливают с такой абубительной обеспокоенностью?
"обєспокоєни" - "наплєвать"
"глубоко обєспокоєни" - "да насрать"
"крайнє обєспокоєни" - "ващє пох...й"
Кому Ви вірите ? Невже верховному потерпілому , що на Донбасі тиша ?
Ему главное, что бы НАШИ солдаты сдачи террористам не давали.
А во вторых: он же дяде путлеру паабищал первым прекратить стрИлять...
Ведь в конечном итоге все сводиться к одному: все злодеи мира крадут где-то , но денюжку вкладывают и хранят в штатах и ес ))) кто же находясь в ясном уме будет им в этом мешать .! )))
у ростов