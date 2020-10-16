Євросоюз стурбований невідведеним терористами озброєнням на Донбасі, - заява

Євросоюз стурбований виявленням на непідконтрольних уряду районах Донбасу озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, яку він виголосив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ЄС вітає черговий тиждень відносного спокою на лінії зіткнення. Звіти СММ підтверджують, що режим всеосяжного та необмеженого припинення вогню в основному дотримується, а кількість порушень залишається на безпрецедентно низькому рівні. Однак ми занепокоєні повідомленнями про виявлення озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення у непідконтрольних уряду районах", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі закликали сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню та утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу.

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"Більше того, додаткові заходи не в повному обсязі дотримуються сторонами, і належний механізм координації для адекватної реакції на можливу ескалацію все ще відсутній. Тому ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - зазначається у заяві.