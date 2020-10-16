На выборах в США досрочно проголосовало уже 17 млн американцев

В голосовании на выборах президента США уже приняли участие более 17 млн американцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает неправительственная организация United States Election Project

По состоянию на 16 октября, из 250 млн американских избирателей уже отдали свои голоса 17 833 078 или 7.13%. Как и на прошлых выборах все избиратели могут проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок еще до основного дня голосования, который назначен на 3 ноября.

Таким образом, количество избирателей, которые уже проголосовали на нынешних выборах президента соответствует 11,6% общей явки на предыдущих президентских выборах 2016 года, тогда на участке пришли 55.5% избирателей.

Как отмечает Голос Америки, в этом году чтобы проголосовать, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать по восемь чтобы проголосовать.





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