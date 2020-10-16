На выборах в США досрочно проголосовало уже 17 млн американцев
В голосовании на выборах президента США уже приняли участие более 17 млн американцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает неправительственная организация United States Election Project
По состоянию на 16 октября, из 250 млн американских избирателей уже отдали свои голоса 17 833 078 или 7.13%. Как и на прошлых выборах все избиратели могут проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок еще до основного дня голосования, который назначен на 3 ноября.
Таким образом, количество избирателей, которые уже проголосовали на нынешних выборах президента соответствует 11,6% общей явки на предыдущих президентских выборах 2016 года, тогда на участке пришли 55.5% избирателей.
Как отмечает Голос Америки, в этом году чтобы проголосовать, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать по восемь чтобы проголосовать.
Пожалуйста, подождите...
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шо бы вы с вашими догадками-предположениями тока здоровы были
в семье раздор по поводу голосования, шо уже за кого то... )))
если рыжего сметут на етом выборе - он будет первый кто не досидел
второй срок за много лет,
а ето для него, с его иго, - прямое оскорбление - желаю ему поражения....
времена наполеонов прошли - нужен Президент, а не нарцис..
не уверен, шо Байден замена, но етот рыжий казел точно не.....
Таки так, Українці розбираються в ісіх питаннях, окрім політики у своїй державі(
Запитання риторичне) Відповідь сама на язик проситься
наказала до вас передати привит, шо и роблю + мий.
4-55. Минуты тянутся, как патока... Вдоль очереди, направляясь к рыбному ларьку, медленно идёт кот... "Бах!" "Мяу!!!...". Кот взлетел в воздух и шлёпнулся в кусты.. Вдогонку:
- Все коты, как коты, тихонько ходят!... А этот "то-топ, топ-топ!"... Конь педальный..."
убогенькое представление о выборах....
- Знаємо…
- Так ему теперь в США ездить опасно! Вдруг арестуют? Что делать будете?
- Та нічого… Перехрестимся і скажем : «Слава Богу! Здихалися…».
ну шо б так - без подскоков - смеяться можна,
но без 5ти вопросов и не влиять!
хитрый, но не умный ...
наше дело понимать - ху есть хто - а о тут уже проблемы с понималкой...
рыжий должен уйти - и он уйдет....
рад за вас ва шо у вас ***** неизнашиваемое )))
надуйте его еще раза 3 ботоксом и пойте - идиоты неисправимые...
передай сергею петрову - тупо крикни через перегородку
с собой есть - заказали пьем и и закусываем (был повод)
а на выходе - даже не мусора - титушки тогдашние с красноперыми повязками на рукавах - дальше не буду..... )
От большинства украинцев трудно ожидать поддержки и понимания Трампа ведь для этого надо быть средним классом, иметь успешный пусть и небольшой бизнес или быть хорошим наемным профессионалом а может быть квалифицированным рабочим. Не бояться брать ответственность и ценить свои права и собственность. А в Украине есть либо беднота от зарплаты до зарплаты или безработные или богачи. Эти везде поддерживают Байденов чтобы или подачку получить или выгодный закон или контракт.
Але поведінка та вислови Трампа! Як що дивитися зі сторони, то виникає багато питань до лікарів.
Про нашого преЗЕка я мовчу, тут лікарі для діагнощу на потрібні(
you, for a second, can imagine what in the world made me to take a decision to give my voice for Baden?
Голосувати за лівака Байдена, це як в нас за клоун Зеленського.
Трамп 2020!
Стосовно ЗМІ, якщо це CNN чи BBC чи The Washington Post, e.t.c., або похідні від них - це ліва пропаганда. Треба судити по справах, а не по дописах у так званих ЗМІ.