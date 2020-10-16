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На выборах в США досрочно проголосовало уже 17 млн американцев

На выборах в США досрочно проголосовало уже 17 млн американцев

В голосовании на выборах президента США уже приняли участие более 17 млн американцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает неправительственная организация United States Election Project

По состоянию на 16 октября, из 250 млн американских избирателей уже отдали свои голоса 17 833 078 или 7.13%. Как и на прошлых выборах все избиратели могут проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок еще до основного дня голосования, который назначен на 3 ноября.

Таким образом, количество избирателей, которые уже проголосовали на нынешних выборах президента соответствует 11,6% общей явки на предыдущих президентских выборах 2016 года, тогда на участке пришли 55.5% избирателей.

Как отмечает Голос Америки, в этом году чтобы проголосовать, многим приходится стоять в длинных очередях и ждать по восемь чтобы проголосовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах в США около 50 тыс. избирателей получили по почте неправильные бюллетени. Трамп заявил о фальсификации выборов

Автор: 

выборы (24722) голосование (1395) США (26409)


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Топ комментарии
+7
Я не удивлен

От большинства украинцев трудно ожидать поддержки и понимания Трампа ведь для этого надо быть средним классом, иметь успешный пусть и небольшой бизнес или быть хорошим наемным профессионалом а может быть квалифицированным рабочим. Не бояться брать ответственность и ценить свои права и собственность. А в Украине есть либо беднота от зарплаты до зарплаты или безработные или богачи. Эти везде поддерживают Байденов чтобы или подачку получить или выгодный закон или контракт.
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16.10.2020 06:49
+5
никогда не видел больших разбирающихся в американских выборах чем украинцы.
шо бы вы с вашими догадками-предположениями тока здоровы были
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16.10.2020 02:39
+5
Ты бредишь... каким боком американские президенты к украинской нищете? Просто трамп говорит как шлюха путина, ведёт себя как шлюха путина и выглядит как шлюха путина, когда дело касается российской агрессии и оккупации украинских земель.
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16.10.2020 07:13
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Правила форума Совет форумчан
4 ноября считать будем всю ночь, а затем 40 дней пересчитывать... уже скоро)
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16.10.2020 02:02 Ответить
гонки клячей - не бегут, а полтзут, бровями от земли отталкиваются - трудно ето...
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16.10.2020 02:15 Ответить
На цих виборах можуть бути махінації.Час покаже,хто є хто.
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16.10.2020 02:22 Ответить
махінаціїї в обидві сторони... але колегія виборників на 41 день після виборів таки скаже своє остаточне слово
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16.10.2020 02:37 Ответить
никогда не видел больших разбирающихся в американских выборах чем украинцы.
шо бы вы с вашими догадками-предположениями тока здоровы были
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16.10.2020 02:39 Ответить
можно разбираться в чем угодно, было бы желание, я же не только в Украине жил и долго
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16.10.2020 02:48 Ответить
та я без обид...
в семье раздор по поводу голосования, шо уже за кого то... )))
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16.10.2020 02:52 Ответить
та и я абсолютно нейтрально, просто заинтересованные лица пишут, что махинации могут быть только в одну сторону, а это не правда, и когда проголосуют выборщики, то уже ничего не изменить, поэтому и дается 40 дней на все перепроверки и раздумья, после этого набравшему меньшее количество голосов выборщиков остается только одно - покинуть Белый Дом, а если он не покинет его до 21 января, то автоматически становится мятежником, может вдруг у кого-то задание из Кремля - поднять мятеж в США?... будет видно)
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16.10.2020 02:59 Ответить
вопрос неитересный, а тревожный....
если рыжего сметут на етом выборе - он будет первый кто не досидел
второй срок за много лет,
а ето для него, с его иго, - прямое оскорбление - желаю ему поражения....
времена наполеонов прошли - нужен Президент, а не нарцис..
не уверен, шо Байден замена, но етот рыжий казел точно не.....
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16.10.2020 03:09 Ответить
не тревожься... все устаканится, в этом случае Пентагон быстро вынесет Рыжего из Белого Дома... но Байден если проиграет по голосам выборщиков 14 декабря - он сам признает поражение и уйдет
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16.10.2020 03:15 Ответить
не волнуюсь - поживемо-побачимо.....
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16.10.2020 03:26 Ответить
так.. не переймайся, свята скоро.. Геловін та ніч Виборів))
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16.10.2020 03:29 Ответить
Винесуть рудого і добре, але Дідусь Байден вже заговорюється, вся надія на оточення майбутнього Байдена.
Таки так, Українці розбираються в ісіх питаннях, окрім політики у своїй державі(
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16.10.2020 09:02 Ответить
На фіга ти чіпляєш собі американський прапорець, убогий?
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16.10.2020 09:13 Ответить
у Америки не может два президента, придется выбрать кого-то одного по-любому, а другому уйти в историю в январе, когда-то давно уже было такое, что у Америки появилось 2 президента, но это привело к кровопролитной 4-х летней войне и 2-м миллионам погибших....
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16.10.2020 03:04 Ответить
ничего такого не будет - всем спокойно....
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16.10.2020 03:13 Ответить
Як що рудий посунеться місцем, чим буде кредити віддавати?
Запитання риторичне) Відповідь сама на язик проситься
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16.10.2020 09:05 Ответить
Если бы... Тогда все на Цензоре, были бы здоровые, как кони!
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16.10.2020 06:41 Ответить
Тут деякі розбираються у всьому... Як "Навігатор" підмітив - від сифілісу у комах до державотворення... Я вчора пробував пояснить питання особливостей суду над Марківим, то й "рашистом" обізвали... (До речі, як там помідори? Киснуть?).
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16.10.2020 06:43 Ответить
жинка шость мастячить - як я ласту тягну до банки - каже ще ни - стимуй себе!
наказала до вас передати привит, шо и роблю + мий.
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16.10.2020 06:49 Ответить
Тоді терпи до перших чисел листопаду. Якраз виповниться 20 днів... А я грибочки квашені, з часником і сметаною, вже спробував... "Номано...". "Пішли, як брехня по селу..."
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16.10.2020 06:54 Ответить
потерплю - рокив з 35 терплю - мене вже нихто не перейме...
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16.10.2020 07:02 Ответить
"Советские времена. Перестройка. Борьба с пьянством и алкоголизмом. Продажа пива и других алкогольных напитков только с 15-00. На улице, к пивной бочке, стоит длиннющая очередь...
4-55. Минуты тянутся, как патока... Вдоль очереди, направляясь к рыбному ларьку, медленно идёт кот... "Бах!" "Мяу!!!...". Кот взлетел в воздух и шлёпнулся в кусты.. Вдогонку:
- Все коты, как коты, тихонько ходят!... А этот "то-топ, топ-топ!"... Конь педальный..."
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16.10.2020 07:29 Ответить
давайте хлопци вже якось - вы за свою срань голосуйте, а нам вже нашу виддайте...
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16.10.2020 04:56 Ответить
краще , най заберуть.
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16.10.2020 05:02 Ответить
за офшорные махинации.
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16.10.2020 05:03 Ответить
тильки сами за себе - и дии и видповидалка - тильки сами за себе
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16.10.2020 05:05 Ответить
сами за себе 73%?
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16.10.2020 05:45 Ответить
а шо как кроме за 73% уже и не за кого?
убогенькое представление о выборах....
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16.10.2020 06:41 Ответить
- Хахлы! А вызнаете, что ваши любимые америкосы в деле Коломойского и вашего президента рассматривают?
- Знаємо…
- Так ему теперь в США ездить опасно! Вдруг арестуют? Что делать будете?
- Та нічого… Перехрестимся і скажем : «Слава Богу! Здихалися…».
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16.10.2020 06:48 Ответить
На фіга ти за американським прапорцем сховався, знавець?
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16.10.2020 09:14 Ответить
Ща амерам - не до нас. Вовремя англичане подхватили эстафету, все просчитано, все чекается (извне).
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16.10.2020 05:20 Ответить
дайте покой на месяц - у нас и правда срачик...
ну шо б так - без подскоков - смеяться можна,
но без 5ти вопросов и не влиять!
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16.10.2020 05:31 Ответить
а пять вопросов -пять бессвязных наборов фраз, которыми рейтинг садится еще ниже... Рыжий не рыжий , он не дурак себе навредить.
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16.10.2020 05:36 Ответить
а пять вопрсов - это сродни тому, когда песик я.ця лиже , когда делать нечего, або вие на Луну.
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16.10.2020 05:40 Ответить
рыжий не дурак - совсем не дурак...
хитрый, но не умный ...
наше дело понимать - ху есть хто - а о тут уже проблемы с понималкой...
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16.10.2020 05:43 Ответить
от ето нытье "suburbs mothers of 3 - like me!" уже никого не вдохновляет...

рыжий должен уйти - и он уйдет....
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16.10.2020 05:26 Ответить
рыжий должен уйти - и он уйдет.... под ручку с нашей несуразицей.
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16.10.2020 05:30 Ответить
Пане , ви там тримайтеся, а ми - тут.
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16.10.2020 05:42 Ответить
та забодаються вони нас зарижити, якщо ми сиви.....
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16.10.2020 05:47 Ответить
Константин Устинович Байден-наш президент!
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16.10.2020 05:47 Ответить
***** ваш ********** навеки!
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16.10.2020 05:54 Ответить
Вот он и утвердит президентом вселенной, Байдена.
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16.10.2020 05:59 Ответить
т.е. претензий к тому шо тебя при родах головой об кафельный пол уронили - и хромосому лишнюю вкрутлили, и скрепой прицепили нема?
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16.10.2020 06:21 Ответить
можете с авроры стельнуть, можете на забор залезть - можете в гавне утопиться - ето уже не важно.....
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16.10.2020 06:05 Ответить
кацапы - племя ********.
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16.10.2020 06:08 Ответить
Хм. А ещё говорят, что всё импортное надёжное. У вас даже президенты изнашиваются всего то за четыре года.
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16.10.2020 06:16 Ответить
та да...
рад за вас ва шо у вас ***** неизнашиваемое )))
надуйте его еще раза 3 ботоксом и пойте - идиоты неисправимые...
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16.10.2020 06:26 Ответить
Ну не расстраивайся ты так. И у Вас ещё всё наладится. Доживёте ещё до своего Горбачёва.
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16.10.2020 06:30 Ответить
мне то шо? - дела до вас нет...
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16.10.2020 06:34 Ответить
Значит у вас апатия. Это вам к психологу. Я вас понимаю. У вас чувства, когда и жить не хочется и умирать жалко.
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16.10.2020 06:44 Ответить
какошник - признак ************...
передай сергею петрову - тупо крикни через перегородку
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16.10.2020 06:33 Ответить
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16.10.2020 07:33 Ответить
шо именно тебя так возмутило, димитрик?
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16.10.2020 07:36 Ответить
мне уже на cf зайти, ябед почитать или сам картинку запостишь?
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16.10.2020 07:40 Ответить
86 - Индустиальная - столовка в Киеве - ассортимент абубительный - одни пельмени....
с собой есть - заказали пьем и и закусываем (был повод)
а на выходе - даже не мусора - титушки тогдашние с красноперыми повязками на рукавах - дальше не буду..... )
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16.10.2020 08:04 Ответить
Я не удивлен

От большинства украинцев трудно ожидать поддержки и понимания Трампа ведь для этого надо быть средним классом, иметь успешный пусть и небольшой бизнес или быть хорошим наемным профессионалом а может быть квалифицированным рабочим. Не бояться брать ответственность и ценить свои права и собственность. А в Украине есть либо беднота от зарплаты до зарплаты или безработные или богачи. Эти везде поддерживают Байденов чтобы или подачку получить или выгодный закон или контракт.
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16.10.2020 06:49 Ответить
Ты бредишь... каким боком американские президенты к украинской нищете? Просто трамп говорит как шлюха путина, ведёт себя как шлюха путина и выглядит как шлюха путина, когда дело касается российской агрессии и оккупации украинских земель.
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16.10.2020 07:13 Ответить
Трезвая и вполне адекватная оценка сутиации. Страшо рад найти найти единомышленника --- в наше время это уже большая редкость...
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16.10.2020 07:59 Ответить
Лай від мене ви отримали.
Але поведінка та вислови Трампа! Як що дивитися зі сторони, то виникає багато питань до лікарів.
Про нашого преЗЕка я мовчу, тут лікарі для діагнощу на потрібні(
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16.10.2020 09:12 Ответить
От большинства кацапов трудно ожидать понимания Найдена -за него сейчас голосуют богатые и успешные люди,а за припадочного трампушку белые не очень успешные и свинособачья эмигрантская нищета )
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16.10.2020 09:28 Ответить
Байдена)
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16.10.2020 09:29 Ответить
помоему ты все смешала в своей тупой голове, все так но с точностью наоборот
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16.10.2020 11:34 Ответить
ты ,тупой кацап ,все знают лохторат трампуши , так что иди скабееву дальше смотри)
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16.10.2020 11:57 Ответить
DURA
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16.10.2020 19:35 Ответить
дайте покой, родные, - сами не знаем шо делать....
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16.10.2020 07:43 Ответить
Не знаєш - не пиши муйню.
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16.10.2020 09:18 Ответить
"If You Are Not a Liberal at 25, You Have No Heart. If You Are Not a Conservative at 35 You Have No Brain..." Winston Churchill
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16.10.2020 08:05 Ответить
i'm republican.
you, for a second, can imagine what in the world made me to take a decision to give my voice for Baden?
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16.10.2020 08:20 Ответить
stupidity?
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16.10.2020 08:59 Ответить
Your boundless stupidity.
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16.10.2020 09:17 Ответить
У нас тут теж на лайно сходили аби тільки не Порошенко. В мене в самого були причини за нього не голосуввти, але коли постав вибір між ним та клоуном, я вибрав Порошенко, бо маю повагу до себе й голову на плечах.
Голосувати за лівака Байдена, це як в нас за клоун Зеленського.
Трамп 2020!
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16.10.2020 09:04 Ответить
Трамп це не Порошенко. Якщо судити по тому що пишуть у змі, на адекватність, то він ближче до зекловуна.
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16.10.2020 10:30 Ответить
Я не порівнюю їх, я порівнюю ситуацію.
Стосовно ЗМІ, якщо це CNN чи BBC чи The Washington Post, e.t.c., або похідні від них - це ліва пропаганда. Треба судити по справах, а не по дописах у так званих ЗМІ.
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16.10.2020 10:36 Ответить
Добре, погоджусь, ви не порівнюєте їх, хоча я цього не говорив. Ви лише маніпулюєте, використовуючи їх прізвища.
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17.10.2020 07:30 Ответить
 
 