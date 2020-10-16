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На виборах у США достроково проголосувало вже 17 млн ​​американців

На виборах у США достроково проголосувало вже 17 млн ​​американців

У голосуванні на виборах президента США вже взяли участь понад 17 млн ​​американців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє неурядова організація United States Election Project

Станом на 16 жовтня, з 250 млн американських виборців вже віддали свої голоси 17 833 078 або 7.13%. Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначений на 3 листопада.

Таким чином, кількість виборців, які вже проголосували на нинішніх виборах президента відповідає 11,6% загальної явки на попередніх президентських виборах 2016 року, тоді на ділянці прийшли 55.5% виборців.

Також читайте: Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення

Як зазначає Голос Америки, в цьому році щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти в довгих чергах і чекати по вісім щоб проголосувати.

Автор: 

вибори (6683) голосування (484) США (22512)


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Топ коментарі
+7
Я не удивлен

От большинства украинцев трудно ожидать поддержки и понимания Трампа ведь для этого надо быть средним классом, иметь успешный пусть и небольшой бизнес или быть хорошим наемным профессионалом а может быть квалифицированным рабочим. Не бояться брать ответственность и ценить свои права и собственность. А в Украине есть либо беднота от зарплаты до зарплаты или безработные или богачи. Эти везде поддерживают Байденов чтобы или подачку получить или выгодный закон или контракт.
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16.10.2020 06:49
+5
никогда не видел больших разбирающихся в американских выборах чем украинцы.
шо бы вы с вашими догадками-предположениями тока здоровы были
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16.10.2020 02:39
+5
Ты бредишь... каким боком американские президенты к украинской нищете? Просто трамп говорит как шлюха путина, ведёт себя как шлюха путина и выглядит как шлюха путина, когда дело касается российской агрессии и оккупации украинских земель.
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16.10.2020 07:13
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4 ноября считать будем всю ночь, а затем 40 дней пересчитывать... уже скоро)
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16.10.2020 02:02 Відповісти
гонки клячей - не бегут, а полтзут, бровями от земли отталкиваются - трудно ето...
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16.10.2020 02:15 Відповісти
На цих виборах можуть бути махінації.Час покаже,хто є хто.
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16.10.2020 02:22 Відповісти
махінаціїї в обидві сторони... але колегія виборників на 41 день після виборів таки скаже своє остаточне слово
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16.10.2020 02:37 Відповісти
никогда не видел больших разбирающихся в американских выборах чем украинцы.
шо бы вы с вашими догадками-предположениями тока здоровы были
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16.10.2020 02:39 Відповісти
можно разбираться в чем угодно, было бы желание, я же не только в Украине жил и долго
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16.10.2020 02:48 Відповісти
та я без обид...
в семье раздор по поводу голосования, шо уже за кого то... )))
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16.10.2020 02:52 Відповісти
та и я абсолютно нейтрально, просто заинтересованные лица пишут, что махинации могут быть только в одну сторону, а это не правда, и когда проголосуют выборщики, то уже ничего не изменить, поэтому и дается 40 дней на все перепроверки и раздумья, после этого набравшему меньшее количество голосов выборщиков остается только одно - покинуть Белый Дом, а если он не покинет его до 21 января, то автоматически становится мятежником, может вдруг у кого-то задание из Кремля - поднять мятеж в США?... будет видно)
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16.10.2020 02:59 Відповісти
вопрос неитересный, а тревожный....
если рыжего сметут на етом выборе - он будет первый кто не досидел
второй срок за много лет,
а ето для него, с его иго, - прямое оскорбление - желаю ему поражения....
времена наполеонов прошли - нужен Президент, а не нарцис..
не уверен, шо Байден замена, но етот рыжий казел точно не.....
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16.10.2020 03:09 Відповісти
не тревожься... все устаканится, в этом случае Пентагон быстро вынесет Рыжего из Белого Дома... но Байден если проиграет по голосам выборщиков 14 декабря - он сам признает поражение и уйдет
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16.10.2020 03:15 Відповісти
не волнуюсь - поживемо-побачимо.....
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16.10.2020 03:26 Відповісти
так.. не переймайся, свята скоро.. Геловін та ніч Виборів))
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16.10.2020 03:29 Відповісти
Винесуть рудого і добре, але Дідусь Байден вже заговорюється, вся надія на оточення майбутнього Байдена.
Таки так, Українці розбираються в ісіх питаннях, окрім політики у своїй державі(
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16.10.2020 09:02 Відповісти
На фіга ти чіпляєш собі американський прапорець, убогий?
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16.10.2020 09:13 Відповісти
у Америки не может два президента, придется выбрать кого-то одного по-любому, а другому уйти в историю в январе, когда-то давно уже было такое, что у Америки появилось 2 президента, но это привело к кровопролитной 4-х летней войне и 2-м миллионам погибших....
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16.10.2020 03:04 Відповісти
ничего такого не будет - всем спокойно....
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16.10.2020 03:13 Відповісти
Як що рудий посунеться місцем, чим буде кредити віддавати?
Запитання риторичне) Відповідь сама на язик проситься
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16.10.2020 09:05 Відповісти
Если бы... Тогда все на Цензоре, были бы здоровые, как кони!
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16.10.2020 06:41 Відповісти
Тут деякі розбираються у всьому... Як "Навігатор" підмітив - від сифілісу у комах до державотворення... Я вчора пробував пояснить питання особливостей суду над Марківим, то й "рашистом" обізвали... (До речі, як там помідори? Киснуть?).
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16.10.2020 06:43 Відповісти
жинка шость мастячить - як я ласту тягну до банки - каже ще ни - стимуй себе!
наказала до вас передати привит, шо и роблю + мий.
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16.10.2020 06:49 Відповісти
Тоді терпи до перших чисел листопаду. Якраз виповниться 20 днів... А я грибочки квашені, з часником і сметаною, вже спробував... "Номано...". "Пішли, як брехня по селу..."
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16.10.2020 06:54 Відповісти
потерплю - рокив з 35 терплю - мене вже нихто не перейме...
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16.10.2020 07:02 Відповісти
"Советские времена. Перестройка. Борьба с пьянством и алкоголизмом. Продажа пива и других алкогольных напитков только с 15-00. На улице, к пивной бочке, стоит длиннющая очередь...
4-55. Минуты тянутся, как патока... Вдоль очереди, направляясь к рыбному ларьку, медленно идёт кот... "Бах!" "Мяу!!!...". Кот взлетел в воздух и шлёпнулся в кусты.. Вдогонку:
- Все коты, как коты, тихонько ходят!... А этот "то-топ, топ-топ!"... Конь педальный..."
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16.10.2020 07:29 Відповісти
давайте хлопци вже якось - вы за свою срань голосуйте, а нам вже нашу виддайте...
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16.10.2020 04:56 Відповісти
краще , най заберуть.
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16.10.2020 05:02 Відповісти
за офшорные махинации.
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16.10.2020 05:03 Відповісти
тильки сами за себе - и дии и видповидалка - тильки сами за себе
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16.10.2020 05:05 Відповісти
сами за себе 73%?
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16.10.2020 05:45 Відповісти
а шо как кроме за 73% уже и не за кого?
убогенькое представление о выборах....
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16.10.2020 06:41 Відповісти
- Хахлы! А вызнаете, что ваши любимые америкосы в деле Коломойского и вашего президента рассматривают?
- Знаємо…
- Так ему теперь в США ездить опасно! Вдруг арестуют? Что делать будете?
- Та нічого… Перехрестимся і скажем : «Слава Богу! Здихалися…».
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16.10.2020 06:48 Відповісти
На фіга ти за американським прапорцем сховався, знавець?
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16.10.2020 09:14 Відповісти
Ща амерам - не до нас. Вовремя англичане подхватили эстафету, все просчитано, все чекается (извне).
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16.10.2020 05:20 Відповісти
дайте покой на месяц - у нас и правда срачик...
ну шо б так - без подскоков - смеяться можна,
но без 5ти вопросов и не влиять!
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16.10.2020 05:31 Відповісти
а пять вопросов -пять бессвязных наборов фраз, которыми рейтинг садится еще ниже... Рыжий не рыжий , он не дурак себе навредить.
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16.10.2020 05:36 Відповісти
а пять вопрсов - это сродни тому, когда песик я.ця лиже , когда делать нечего, або вие на Луну.
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16.10.2020 05:40 Відповісти
рыжий не дурак - совсем не дурак...
хитрый, но не умный ...
наше дело понимать - ху есть хто - а о тут уже проблемы с понималкой...
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16.10.2020 05:43 Відповісти
от ето нытье "suburbs mothers of 3 - like me!" уже никого не вдохновляет...

рыжий должен уйти - и он уйдет....
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16.10.2020 05:26 Відповісти
рыжий должен уйти - и он уйдет.... под ручку с нашей несуразицей.
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16.10.2020 05:30 Відповісти
Пане , ви там тримайтеся, а ми - тут.
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16.10.2020 05:42 Відповісти
та забодаються вони нас зарижити, якщо ми сиви.....
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16.10.2020 05:47 Відповісти
Константин Устинович Байден-наш президент!
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16.10.2020 05:47 Відповісти
***** ваш ********** навеки!
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16.10.2020 05:54 Відповісти
Вот он и утвердит президентом вселенной, Байдена.
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16.10.2020 05:59 Відповісти
т.е. претензий к тому шо тебя при родах головой об кафельный пол уронили - и хромосому лишнюю вкрутлили, и скрепой прицепили нема?
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16.10.2020 06:21 Відповісти
можете с авроры стельнуть, можете на забор залезть - можете в гавне утопиться - ето уже не важно.....
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16.10.2020 06:05 Відповісти
кацапы - племя ********.
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16.10.2020 06:08 Відповісти
Хм. А ещё говорят, что всё импортное надёжное. У вас даже президенты изнашиваются всего то за четыре года.
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16.10.2020 06:16 Відповісти
та да...
рад за вас ва шо у вас ***** неизнашиваемое )))
надуйте его еще раза 3 ботоксом и пойте - идиоты неисправимые...
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16.10.2020 06:26 Відповісти
Ну не расстраивайся ты так. И у Вас ещё всё наладится. Доживёте ещё до своего Горбачёва.
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16.10.2020 06:30 Відповісти
мне то шо? - дела до вас нет...
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16.10.2020 06:34 Відповісти
Значит у вас апатия. Это вам к психологу. Я вас понимаю. У вас чувства, когда и жить не хочется и умирать жалко.
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16.10.2020 06:44 Відповісти
какошник - признак ************...
передай сергею петрову - тупо крикни через перегородку
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16.10.2020 06:33 Відповісти
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16.10.2020 07:33 Відповісти
шо именно тебя так возмутило, димитрик?
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16.10.2020 07:36 Відповісти
мне уже на cf зайти, ябед почитать или сам картинку запостишь?
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16.10.2020 07:40 Відповісти
86 - Индустиальная - столовка в Киеве - ассортимент абубительный - одни пельмени....
с собой есть - заказали пьем и и закусываем (был повод)
а на выходе - даже не мусора - титушки тогдашние с красноперыми повязками на рукавах - дальше не буду..... )
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16.10.2020 08:04 Відповісти
Я не удивлен

От большинства украинцев трудно ожидать поддержки и понимания Трампа ведь для этого надо быть средним классом, иметь успешный пусть и небольшой бизнес или быть хорошим наемным профессионалом а может быть квалифицированным рабочим. Не бояться брать ответственность и ценить свои права и собственность. А в Украине есть либо беднота от зарплаты до зарплаты или безработные или богачи. Эти везде поддерживают Байденов чтобы или подачку получить или выгодный закон или контракт.
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16.10.2020 06:49 Відповісти
Ты бредишь... каким боком американские президенты к украинской нищете? Просто трамп говорит как шлюха путина, ведёт себя как шлюха путина и выглядит как шлюха путина, когда дело касается российской агрессии и оккупации украинских земель.
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16.10.2020 07:13 Відповісти
Трезвая и вполне адекватная оценка сутиации. Страшо рад найти найти единомышленника --- в наше время это уже большая редкость...
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16.10.2020 07:59 Відповісти
Лай від мене ви отримали.
Але поведінка та вислови Трампа! Як що дивитися зі сторони, то виникає багато питань до лікарів.
Про нашого преЗЕка я мовчу, тут лікарі для діагнощу на потрібні(
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16.10.2020 09:12 Відповісти
От большинства кацапов трудно ожидать понимания Найдена -за него сейчас голосуют богатые и успешные люди,а за припадочного трампушку белые не очень успешные и свинособачья эмигрантская нищета )
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16.10.2020 09:28 Відповісти
Байдена)
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16.10.2020 09:29 Відповісти
помоему ты все смешала в своей тупой голове, все так но с точностью наоборот
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16.10.2020 11:34 Відповісти
ты ,тупой кацап ,все знают лохторат трампуши , так что иди скабееву дальше смотри)
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16.10.2020 11:57 Відповісти
DURA
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16.10.2020 19:35 Відповісти
дайте покой, родные, - сами не знаем шо делать....
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16.10.2020 07:43 Відповісти
Не знаєш - не пиши муйню.
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16.10.2020 09:18 Відповісти
"If You Are Not a Liberal at 25, You Have No Heart. If You Are Not a Conservative at 35 You Have No Brain..." Winston Churchill
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16.10.2020 08:05 Відповісти
i'm republican.
you, for a second, can imagine what in the world made me to take a decision to give my voice for Baden?
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16.10.2020 08:20 Відповісти
stupidity?
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16.10.2020 08:59 Відповісти
Your boundless stupidity.
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16.10.2020 09:17 Відповісти
У нас тут теж на лайно сходили аби тільки не Порошенко. В мене в самого були причини за нього не голосуввти, але коли постав вибір між ним та клоуном, я вибрав Порошенко, бо маю повагу до себе й голову на плечах.
Голосувати за лівака Байдена, це як в нас за клоун Зеленського.
Трамп 2020!
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16.10.2020 09:04 Відповісти
Трамп це не Порошенко. Якщо судити по тому що пишуть у змі, на адекватність, то він ближче до зекловуна.
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16.10.2020 10:30 Відповісти
Я не порівнюю їх, я порівнюю ситуацію.
Стосовно ЗМІ, якщо це CNN чи BBC чи The Washington Post, e.t.c., або похідні від них - це ліва пропаганда. Треба судити по справах, а не по дописах у так званих ЗМІ.
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16.10.2020 10:36 Відповісти
Добре, погоджусь, ви не порівнюєте їх, хоча я цього не говорив. Ви лише маніпулюєте, використовуючи їх прізвища.
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17.10.2020 07:30 Відповісти
 
 