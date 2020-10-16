На виборах у США достроково проголосувало вже 17 млн ​​американців

У голосуванні на виборах президента США вже взяли участь понад 17 млн ​​американців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє неурядова організація United States Election Project

Станом на 16 жовтня, з 250 млн американських виборців вже віддали свої голоси 17 833 078 або 7.13%. Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначений на 3 листопада.

Таким чином, кількість виборців, які вже проголосували на нинішніх виборах президента відповідає 11,6% загальної явки на попередніх президентських виборах 2016 року, тоді на ділянці прийшли 55.5% виборців.

Також читайте: Зеленський очікує підтримки з боку США незалежно від результатів президентських виборів: Я не граю в речі, які можуть вплинути на волевиявлення

Як зазначає Голос Америки, в цьому році щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти в довгих чергах і чекати по вісім щоб проголосувати.