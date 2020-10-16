В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов
В одной из больниц Винницы держали средства, полученные на лечение коронавирусной болезни, на счету, а пациентов заставляли закупать лекарства самим.
Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" 15 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы увидели, что они держат средства на счетах от COVID-19, которые они получают. При этом вынуждают пациентов самостоятельно закупать лекарства", – отметил Степанов.
"Это недопустимо и будет соответствующая реакция... В тарифе, который заложен на лечение больных, сумма средств, составляет от 13 до 40 тысяч гривен. В пятницу мы приняли постановление, которое еще вводит дополнительные коэффициенты в связи с резким увеличением больных в наших больницах, чтобы эта сумма еще увеличилась. НСЗУ по моему поручению расчитывает увеличение дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах", - сказал Степанов.
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Ролік ЗЕбіл та волаюча жінка, бачили?
Воно пройшло повз жінку похилого віку, котру змусили заплатити за лікування чоловіка 1.2 к зелених єнотів. Дя пересічного українця, це забагато.
родина - я тебя слышу как и 30 лет назад - ты не изменилась....
ты почитай воспоминания "благодарных халявщиков" - как гланды вырезали, зубы "лечили" и прочее. бонус - отношение как к куску протухшего мяса.
поциенты до сих пор с ужасом помнят это(и многие..... любят совок(!) )
Деньги должны РАБОТАТЬ ! Открывайте лаборатории ,чтобы результаты
тестирования были в течении суток ,закупайте лекарства .
Раздавайте на улицах городов и сёл средства индивидуальной защиты всем подряд и
БЕСПЛАТНО .
Пояснення совкопідарам -халявщикам..
У Швеції всім безкоштовно лікують навіть зуби...
Але там У БЮДЖЕТІ закладено на людину 5.500 доларів.а не 100,як у нас..
Є варіант.Пропозиція Єрмака -Путіна. Скоротити армію України до нуля,Україна отримує безкоштовно газ від росії і тоді зайві гроші підуть на медицину ..
ЗГОДНІ ?
Использование препарата «Ремдесивир» для лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 не влияет существенным образом на показатели смертности. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на «Файнэншл таймс».
«Препараты «Ремдесивир», гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон имеют незначительный эффект на показатели смертности в больницах», - отмечается в исследовании ВОЗ. К такому выводу специалисты пришли в результате проведения испытаний под названием Solidarity («Солидарность»), в которых приняли участие 11,2 тыс. госпитализированных пациентов. ВОЗ в свою очередь отказалась комментировать результаты исследования до официальной публикации доклада.
Це всюди робиться...
Відкрийочі, міністр хєров...