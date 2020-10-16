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Новости Коронавирус и карантин
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В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов

В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов

В одной из больниц Винницы держали средства, полученные на лечение коронавирусной болезни, на счету, а пациентов заставляли закупать лекарства самим.

Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" 15 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы увидели, что они держат средства на счетах от COVID-19, которые они получают. При этом вынуждают пациентов самостоятельно закупать лекарства", – отметил Степанов.

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"Это недопустимо и будет соответствующая реакция... В тарифе, который заложен на лечение больных, сумма средств, составляет от 13 до 40 тысяч гривен. В пятницу мы приняли постановление, которое еще вводит дополнительные коэффициенты в связи с резким увеличением больных в наших больницах, чтобы эта сумма еще увеличилась. НСЗУ по моему поручению расчитывает увеличение дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах", - сказал Степанов.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1223) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Зебилы должны платить за свой выбор, в том числе и за лекарстве
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16.10.2020 08:31
+6
Лох должен страдать.
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16.10.2020 08:36
+6
В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов - Цензор.НЕТ 2491
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16.10.2020 08:40
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Зебилы должны платить за свой выбор, в том числе и за лекарстве
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16.10.2020 08:31 Ответить
Лох должен страдать.
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16.10.2020 08:36 Ответить
Де ти знов вилізло - теж хворів?
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17.10.2020 13:24 Ответить
Неравнодушные люди, которые готовы платить за анкетирование в день выборов, дайте лучше на лекарства!
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16.10.2020 08:32 Ответить
еще раз?
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16.10.2020 08:39 Ответить
А ви знаєте про перший раз?
Ролік ЗЕбіл та волаюча жінка, бачили?
Воно пройшло повз жінку похилого віку, котру змусили заплатити за лікування чоловіка 1.2 к зелених єнотів. Дя пересічного українця, це забагато.
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16.10.2020 09:23 Ответить
Путлер предлагает вакцинку , для любителей голобородька 73%
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16.10.2020 08:40 Ответить
Тебе бы Потлер предложил шоб не кривлялся тут
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16.10.2020 09:24 Ответить
Надо просто перестать чхать и кашлять! Все на водные процедуры и гимнастику!
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16.10.2020 08:36 Ответить
В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов - Цензор.НЕТ 7149
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16.10.2020 08:39 Ответить
а хто то думал шо им будут предлагать?
родина - я тебя слышу как и 30 лет назад - ты не изменилась....
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16.10.2020 08:38 Ответить
В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов - Цензор.НЕТ 2491
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16.10.2020 08:40 Ответить
Так разбогатели же все при "эпохе благополучия". Платим,платим-не стесняемся.
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16.10.2020 08:39 Ответить
не винница такая, что степанов включился в предвыборную гонку и совсем не занимается борьбой с ковид
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16.10.2020 08:40 Ответить
В Виннице так было всегда. Платишь за каждый чих.
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16.10.2020 08:41 Ответить
Так кругом за свои нужно лечиться только властьимущих и избраных лечат за счет государства
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16.10.2020 08:50 Ответить
Для многих это открытие. Халявное лечение закончилось в 1991
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16.10.2020 08:52 Ответить
"лечение"?
ты почитай воспоминания "благодарных халявщиков" - как гланды вырезали, зубы "лечили" и прочее. бонус - отношение как к куску протухшего мяса.
поциенты до сих пор с ужасом помнят это(и многие..... любят совок(!) )
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16.10.2020 09:27 Ответить
Степашка ты прикалываешься ,прикинь в Днепре тоже ,люди лечатся за свои деньги, мне постоянно звонят и жалуются ИВЛ стоит 3000 грв ,как тебе такое бесплатно ,тесты тоже все платные 😠😠😠
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16.10.2020 09:02 Ответить
Интересно,никто здесь не пишет,что знает кого-то(знакомые,знакомые знакомых) кто болеет или переболел этой заразой и не платил со своего кармана Все живы и здоровы?Это,конечно,хорошо!А то что "схемщик"врёт,как сивый мерин,знают все и давно Министр каждый день в телевизоре торчит,а когда он собирается реально трудиться во благо народа?Хотя о чём это я?
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16.10.2020 09:06 Ответить
Тю,блин,пока искал буквы на клаве,вверху Яков написал о Днепре Ну да ладно
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16.10.2020 09:10 Ответить
То ,что вы средства "заложили " мы слышим ещё с марта.
Деньги должны РАБОТАТЬ ! Открывайте лаборатории ,чтобы результаты
тестирования были в течении суток ,закупайте лекарства .
Раздавайте на улицах городов и сёл средства индивидуальной защиты всем подряд и
БЕСПЛАТНО .
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16.10.2020 09:18 Ответить
а может еще трандюлей БЕСПЛАТНО раздавать? большинство и так эти средства если юзает - то шоп в магаз или на 100грамм зайти
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16.10.2020 09:29 Ответить
Безкоштовної медицини не буває.

Пояснення совкопідарам -халявщикам..

У Швеції всім безкоштовно лікують навіть зуби...
Але там У БЮДЖЕТІ закладено на людину 5.500 доларів.а не 100,як у нас..

Є варіант.Пропозиція Єрмака -Путіна. Скоротити армію України до нуля,Україна отримує безкоштовно газ від росії і тоді зайві гроші підуть на медицину ..
ЗГОДНІ ?
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16.10.2020 09:33 Ответить
https://minval.az/news/124044393 «Ремдесивир» не сокращает смертность от ковида

Использование препарата «Ремдесивир» для лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 не влияет существенным образом на показатели смертности. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на «Файнэншл таймс».
«Препараты «Ремдесивир», гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон имеют незначительный эффект на показатели смертности в больницах», - отмечается в исследовании ВОЗ. К такому выводу специалисты пришли в результате проведения испытаний под названием Solidarity («Солидарность»), в которых приняли участие 11,2 тыс. госпитализированных пациентов. ВОЗ в свою очередь отказалась комментировать результаты исследования до официальной публикации доклада.
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16.10.2020 09:27 Ответить
Pavlo Dudra не згоднi Але, у нас тоже она не бесплатная ,я плачу страховой взнос каждый месяц с зарплаты автоматически ,но covid19 лечат бесплатно даже нелегалам ,жена по роду деятельности задаёт тест каждую неделю , бесплатно. Как то так в помещениях все в масках 🙂
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16.10.2020 10:04 Ответить
Кто производит тесты? Где сертификаты? Простуду они лечат лжецы
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16.10.2020 10:08 Ответить
Лише у Винниці???
Це всюди робиться...
Відкрийочі, міністр хєров...
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16.10.2020 10:24 Ответить
Удивил б****ь! Вот если бы главврачу назначили пять лет работ санитаром в инфекционном отделении - вот это была новость-бомба, которая бы полстраны с ног свалила!
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16.10.2020 11:06 Ответить
А що, буває інакше? Всі захворівші оплочують своє лікування , і не тільки в Вінниці.Безкоштовно в лікарні тобі навіть лоба зеленкою не помажуть
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16.10.2020 12:29 Ответить
 
 