В Виннице больных COVID-19 заставляли самим покупать лекарства, - Степанов

В одной из больниц Винницы держали средства, полученные на лечение коронавирусной болезни, на счету, а пациентов заставляли закупать лекарства самим.

Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" 15 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы увидели, что они держат средства на счетах от COVID-19, которые они получают. При этом вынуждают пациентов самостоятельно закупать лекарства", – отметил Степанов.

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"Это недопустимо и будет соответствующая реакция... В тарифе, который заложен на лечение больных, сумма средств, составляет от 13 до 40 тысяч гривен. В пятницу мы приняли постановление, которое еще вводит дополнительные коэффициенты в связи с резким увеличением больных в наших больницах, чтобы эта сумма еще увеличилась. НСЗУ по моему поручению расчитывает увеличение дополнительных средств на кислород из-за большого использования. Также мы заложили средства на сам процесс тестирования, которое происходит во многих больницах", - сказал Степанов.