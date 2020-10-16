Коронавирусом за сутки заболели 333 ребенка и 238 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболел 287 231 человек. Из них 17 769 детей, а также 18 845 медработников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 5 992 человека. Из них 333 ребенка, а также 238 медицинских работников. ... Были госпитализированы 866 человек. Сейчас в стационарах находятся 22 240 пациентов. За минувшие сутки зафиксированы 106 летальных случаев. В то же время выздоровели 2 269 пациентов", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболел 287 231 человек. Из них 17 769 детей, а также 18 845 медработников. Всего выздоровели 121 919 пациентов, а летальных случаев - 5 408.
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Софія Гетьман
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Чайка Київ
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