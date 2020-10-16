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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом за сутки заболели 333 ребенка и 238 медработников, - Степанов

Коронавирусом за сутки заболели 333 ребенка и 238 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболел 287 231 человек. Из них 17 769 детей, а также 18 845 медработников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 5 992 человека. Из них 333 ребенка, а также 238 медицинских работников. ... Были госпитализированы 866 человек. Сейчас в стационарах находятся 22 240 пациентов. За минувшие сутки зафиксированы 106 летальных случаев. В то же время выздоровели 2 269 пациентов", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболел 287 231 человек. Из них 17 769 детей, а также 18 845 медработников. Всего выздоровели 121 919 пациентов, а летальных случаев - 5 408.

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Автор: 

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Кто производит тесты? Где сертификаты? Простуду они считают лжецы
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16.10.2020 10:04 Ответить
Школи і всю освіту негайно на карантин!
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16.10.2020 10:24 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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16.10.2020 10:51 Ответить
 
 