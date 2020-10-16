Власть готовит сфабрикованные подозрения мне и Нефьодову, - Верланов

Служба безопасности Украины готовится вручить подозрение экс-главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову и экс-главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову.

Информацию о подготовке подозрений подтвердил Цензор.НЕТ сам Сергей Верланов, пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, задержание Верланова готовится в самое ближайшее время, прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука. Вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы. Вот, мол, кто является кандидатом на пожизненное заключение.

Однако любопытно, что дело против Верланова связано не с обвинениями в "скрутках", о чем так много в свое время писали в СМИ, а с оптимизацией налогов компанией "Арселор-Миттал Кривой Рог".

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Контролирует операцию по Верланову и Нефьодову, по данным Цензор.НЕТ, новоиспеченный бригадный генерал Андрей Наумов

"Любопытно, что Верланов на выборы не идет, но Максим Нефьодов стал одним из лидеров партии "Голос" на местных выборах в Киеве, и активизация дела против него совпала с его регистрацией в качестве кандидата. Вот как о сути дела рассазал Цензор.НЕТ сам Верланов", - пишет Бутусов.

"Считаю, что уголовное производство, которое расследует СБУ, - это очередная юридическая чушь по своей сути и имеет все признаки заказного. Сначала главной темой дела против меня были так называемые "скрутки". ... После того, как факт моей причастности к этому позорному явлению так и не был доказано, а наоборот - были фактически установлены мои успехи в борьбе со скрутками, в Службе безопасности было решено "раскручивать" другой эпизод. Так, с августа в ведомстве начали активно заниматься якобы нарушениями во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал Кривой Рог". Насколько мне известно, по мнение следствия, Государственная налоговая служба во время моего руководства якобы неправомерно удовлетворила жалобы этого налогоплательщика, в результате чего якобы государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах. ... По моей информации, мое преследование заказано очень влиятельной сегодня группой, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах. Считаю, что, согласно их замыслу, это дело перед выборами должно выполнить роль некоего "информационного шума" и сымитировать эффективную борьбу с коррупцией. Когда посадок коррупционеров нет и не предвидится, власть готовит сфабрикованные подозрения мне и Максу Нефьодову. Мое дело - только часть более широкой политической картины. Всех, или почти всех реформаторов уже уволили, теперь их начинают "догонять". Реванш - это не столько возвращение людей, которые работали при беглом Викторе Януковиче, во власть, а прежде всего возвращение его времени и подходов", - заявил Верланов.