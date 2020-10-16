Влада готує сфабриковані підозри мені і Нефьодову, - Верланов

Служба безпеки України готується вручити підозру ексголові Державної податкової служби Сергію Верланову і ексголові Державної митної служби Максиму Нефьодову.

Інформацію про підготовку підозр підтвердив Цензор.НЕТ сам Сергій Верланов, пише в своїй статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, затримання Верланова готується найближчим часом, прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював в Кабміні Шмигаля і Гончарука. Цілком ймовірно, що разом з Верлановим підозру отримає також і Максим Нефьодов - ексглава Державної митної служби. Ось, мовляв, хто є кандидатом на довічне ув'язнення.

Однак цікаво, що справа проти Верланова пов'язана не зі звинуваченнями в "скручування", про що так багато свого часу писали в ЗМІ, а з оптимізацією податків компанією "Арселор-Міттал Кривий Ріг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаю заслухати мене на наступному засіданні ТСК щодо можливих зловживань у податковій і на митниці, - Верланов

Контролює операцію щодо Верланова і Нефьодова, за даними Цензор.НЕТ, новоспечений бригадний генерал Андрій Наумов

"Цікаво, що Верланов на вибори не йде, але Максим Нефьодов став одним з лідерів партії "Голос" на місцевих виборах у Києві, і активізація справи проти нього збіглася з його реєстрацією як кандидата. Ось як про суть справи розповів Цензор.НЕТ сам Верланов", - пише Бутусов.

"Вважаю, що кримінальне провадження, яке розслідує СБУ, – це чергова юридична нісенітниця за своєю суттю та має всі ознаки замовної. Спочатку головною темою справи проти мене були так звані "скрутки". ... Після того, як факт моєї причетності до цього ганебного явища так і не було доведено, а навпаки – було фактично встановлено мої успіхи у боротьбі зі скрутками (прийняття Постанови 1165, рекордно малі показники скруток у лютому-квітні), в Службі безпеки було вирішено "розкручувати" інший епізод.Так, з серпня у відомстві почали активно займатися нібито порушеннями під час часткового скасування донарахувань за податковою перевіркою компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг". Наскільки мені відомо, на думку слідства, Державна податкова служба під час мого керівництва нібито неправомірно задовольнила скарги цього платника податків, внаслідок чого нібито державі було завдано шкоди в особливо великих розмірах. ... За моєю інформацією, моє переслідування замовлене дуже впливовою сьогодні групою, представники якої є і в Уряді, і в ОП, і в правоохоронних органах. Вважаю, що, відповідно до їхнього задуму, ця справа перед виборами мала би виконати роль такого собі "інформаційного шуму" та зімітувати ефективну боротьбу з корупцією. Коли посадок корупціонерів немає і не передбачається, влада готує сфабриковані підозри мені та Максу Нефьодову. Моя справа – лише частина ширшої політичної картини. Всіх, або майже всіх реформаторів вже звільнено, тепер їх починають "доганяти". Реванш – це не стільки про повернення людей, які працювали за президента-втікача Віктора Януковича, у владу, а передусім про повернення його часів і підходів", - заявив Верланов.