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Новости Агрессия России против Украины
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10% военных нуждаются в психологической реабилитации, - Генштаб ВСУ

10% военных нуждаются в психологической реабилитации, - Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба в Украине только 10% военных нуждаются в психологической реабилитации. Каждому действующему военному проводят первичную реабилитацию, чтобы снять напряжение и переключить его с режима "войны" на режим "мир".

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил представитель Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Ярослав Калиниченко, по результатам этой работы офицеры-психологи и медработники выдают рекомендации, нужна ли военному дальнейшая психологическая реабилитация в стационарных условиях.

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В то же время военный психолог, бывший участник войны на Донбассе Андрей Козинчук заявил, что власть не уделяет должного внимания на проблему психического здоровья военных. Хотя и отметил некие положительные "подвижки" в действиях Генштаба. Однако они не носят глобальный характер.

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Генштаб ВС (6194) психологи (129) психика (62) военнослужащие (6100) реабилитация (346) ВСУ (6546)


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Найкраща реабілітація для колишніх військових це введення воєнного стану по всій країні, щоб колишні військові бачили що війна не тільки для них, а для всіх!
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16.10.2020 11:37 Ответить
Підтверджую. Реабілітація потрібна не стільки колишнів військовим, скільки дійсним. Усвідомлення того, що вище військове керівнництво - стадо віслюків-колаборантів та явних підсадних свиней мордору, не аби яке моральне випробування.
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16.10.2020 11:47 Ответить
 
 