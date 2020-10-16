10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу в Україні тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації. Кожному з чинних військових проводять первинну реабілітацію, щоб зняти напругу і перемкнути його з режиму "війни" на режим "мир".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Ярослав Калиниченко, за результатами цієї роботи офіцери-психологи і медпрацівники видають рекомендації, чи потрібна військовому подальша психологічна реабілітація в стаціонарних умовах.

У той же час військовий психолог, колишній учасник війни на Донбасі Андрій Козинчук заявив, що влада не приділяє належної уваги на проблему психічного здоров'я військових. Хоча і зазначив певні позитивні "зрушення" в діях Генштабу. Однак вони не мають глобальний характер.

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