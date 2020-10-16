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10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб ЗСУ

10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу в Україні тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації. Кожному з чинних військових проводять первинну реабілітацію, щоб зняти напругу і перемкнути його з режиму "війни" на режим "мир".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Ярослав Калиниченко, за результатами цієї роботи офіцери-психологи і медпрацівники видають рекомендації, чи потрібна військовому подальша психологічна реабілітація в стаціонарних умовах.

У той же час військовий психолог, колишній учасник війни на Донбасі Андрій Козинчук заявив, що влада не приділяє належної уваги на проблему психічного здоров'я військових. Хоча і зазначив певні позитивні "зрушення" в діях Генштабу. Однак вони не мають глобальний характер.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6497) психологи (85) психіка (37) військовослужбовці (4709) реабілітація (324) ЗСУ (7500)


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Найкраща реабілітація для колишніх військових це введення воєнного стану по всій країні, щоб колишні військові бачили що війна не тільки для них, а для всіх!
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16.10.2020 11:37 Відповісти
Підтверджую. Реабілітація потрібна не стільки колишнів військовим, скільки дійсним. Усвідомлення того, що вище військове керівнництво - стадо віслюків-колаборантів та явних підсадних свиней мордору, не аби яке моральне випробування.
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16.10.2020 11:47 Відповісти
 
 