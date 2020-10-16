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Бюджетный комитет не может собраться, чтобы рассмотреть проект Бюджета-2021, - нардеп Железняк

Бюджетный комитет не может собраться, чтобы рассмотреть проект Бюджета-2021, - нардеп Железняк

Первый заместитель главы налогового комитета ВР, нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что сегодня бюджетный комитет не может собраться, чтобы рассмотреть проект Бюджета на 2021 год.

Об Железняк сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Бюджетный комитет не может собраться сегодня, чтобы рассмотреть Проект Бюджета на 2021 год. А значит… сюрприз-сюрприз... 20-го Бюджет никто голосовать не будет", - отметил он.

По словам нардепа, заседание комитета планировалось на 12:00, "но уже депутатам намекают чтобы ехали домой".

"То ли кворума резко нет, то ли текст не подготовлен. Собственно, формальная часть не так важна. Реальная причина срыва - нет голосов.. Ну а срыв заседания комитета теперь даёт все основания не выносить бюджет 20-го октября. Считайте это уже официальным фактом", - сообщил Железняк.

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Автор: 

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а Учрєдітєльноє собраніє?
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16.10.2020 11:49 Ответить
пятница-развратница...
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16.10.2020 11:57 Ответить
Депутат хвастается тем, что они плохо работают.

Предлагаю внести в опросник вопрос - собраться комитету или нет.
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16.10.2020 12:11 Ответить
 
 