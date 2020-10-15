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В бюджет на 2021 год заложили больше денег на "социалку", - Минфин

В бюджет на 2021 год заложили больше денег на

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает рост расходов на социальную защиту. На эти цели в бюджете заложены 322,8 млрд грн, что на 5,7 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"В последнее время в СМИ различные "телеэксперты" рассказывают об урезании социальных расходов в проекте бюджета-2021. Хочу развеять эти мифы и подчеркнуть, что в Минфине предусмотрели в документе достаточный уровень социальной защиты в условиях пандемии. Чтобы это осознать, достаточно просмотреть основные статьи расходов на финансирование льгот, жилищных субсидий, социальных и пенсионных выплат. И убедиться, что в большинстве случаев эти показатели выше, чем в текущем году", - сказал Ермоличев.

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Он отметил, что рост прожиточного минимума в 2021 году произойдет более высокими темпами, чем показатель прогнозного индекса потребительских цен. Он вырастет на 9,3%.

В целом расходы на социальную защиту будут увеличены. В проекте госбюджета-2021 на эти цели заложены 322,8 млрд грн (+5,7 млрд по сравнению с 2020-м).

Для выплаты государственных социальных пособий и компенсаций в 2021-м предусмотрены 67,5 млрд грн (+6,2 млрд), отметил Ермоличев.

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За счет этих средств 320 тысяч семей получат единовременную часть пособия при рождении ребенка и усыновлении, а 965 тысяч семей - ежемесячную часть помощи. Ежемесячно 42 тысячи детей, которые находятся под опекой и попечительством, 278 тысяч детей из многодетных семей, 324 тысячи детей, которые воспитываются одинокими матерями, 195 тысяч малообеспеченных семей, 470 тысяч лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью также получат государственную социальную помощь. Кроме того, будет предоставлено почти 296 тысяч "пакетов малыша".

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"Много сейчас разговоров о сокращении финансирования льгот и жилищных субсидий. В то же время в расходах бюджета-2021 на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрены 36,6 млрд грн. В 2021 году планируем предоставить льготы и жилищные субсидии почти 5 млн домохозяйств. Эти расходы исчислены в соответствии с фактической потребностью и реальным количеством получателей этой государственной помощи в 2020 году. В то же время общий объем выделенных в этом году средств составляет 36,4 млрд грн", - сказал чиновник.

Автор: 

бюджет (4834) госбюджет (1186) Минфин (1555) соцвыплаты (505)


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Т.е. всего на 1,8%. Достаточно курс гривни обвалить на 50коп. и баланс сойдётся
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15.10.2020 16:45 Ответить
Цей соціальний бюджет, де соціальні видатки в три рази більше ніж військовий бюджет міноброни - це бюджет поразки! Така дотаційна країна не може вижити в умовах війни!
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15.10.2020 16:51 Ответить
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Мені теж таке не довподоби, але маємо що маємо...
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15.10.2020 16:57 Ответить
Під час війни соціальні дотації відходять на другий план, основні витрати мають йти на оборону та армію!
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15.10.2020 17:06 Ответить
Правильна,пенсии и всю социалку отменить и на все деньги набрать контрактников и воевать и убиваться
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15.10.2020 17:45 Ответить
Пенсії потрібно сплачувати тільки тим в кого немає мільйонних статків та нерухомості на мільйони гривень! Пенсії під час війни виплачуються тільки малозабезпеченим в яких немає на що існувати! Пенсії потрібно відмінити на час війни і замінити їх пособієм по старості і тільки для тих хто не може працювати за станом здоров'я і не має інших прибутків від оренди нерухомості, акцій та депозитів! Країна під час війни не може виплачувати в пенсійний фонд більше ніж на утримання збройних сил! Пенсії мають бути відмінені як такі!
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15.10.2020 17:53 Ответить
А всем(подчёркиваю ВСЕМ) чиновникам выплачивать прожиточный минимум!
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15.10.2020 19:50 Ответить
Чиновники взагалі мають бути мобілізовані і працювати за продуктовий пайок на всю родину і військову форму.
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15.10.2020 19:52 Ответить
 
 