До бюджету на 2021 рік заклали більше грошей на "соціалку", - Мінфін

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання витрат на соціальний захист. На ці цілі в бюджеті закладені 322,8 млрд грн, що на 5,7 млрд грн більше порівняно з 2020 роком.

Про це розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Останнім часом у ЗМІ різні "телеексперти" розповідають про урізання соціальних витрат у проекті бюджету-2021. Хочу розвіяти ці міфи і наголосити, що у Мінфіні передбачили в документі достатній рівень соціального захисту людей в умовах пандемії. Аби це усвідомити, достатньо переглянути основні статті видатків на фінансування пільг, житлових субсидій, соціальних та пенсійних виплат. І переконатися, що у більшості випадків ці показники є вищими ніж у поточному році", - сказав Єрмоличев.

Він зазначив, що зростання прожиткового мінімуму у 2021-му відбудеться вищими темпами ніж показник прогнозного індексу споживчих цін. Він зросте на 9,3% (грудень 2021-го – до грудня 2020-го при інфляції 7,3%).

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Загалом видатки на соціальний захист людей буде збільшено. У проекті держбюджету-2021 на ці потреби закладено 322,8 млрд гривень (+5,7 млрд порівняно з 2020-м).

Для виплати державних соціальних допомог та компенсацій у 2021-му передбачено 67,5 млрд гривень (+6,2 млрд), зазначив Єрмоличев.

За рахунок цих коштів 320 тисяч родин отримають одноразову частину допомоги при народженні дитини та усиновленні, а 965 тисяч родин – щомісячну частину допомоги. Щомісяця 42 тисячі дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, 278 тисяч дітей із багатодітних сімей, 324 тисячі дітей, які виховуються одинокими матерями, 195 тисяч малозабезпечених родин, 470 тисяч осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю також отримають державну соціальну допомогу. Крім того, буде надано майже 296 тисяч "пакунків малюка".

"Багато точиться розмов про скорочення фінансування пільг і житлових субсидій. Водночас у видатках бюджету-2021 на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу передбачено 36,6 млрд гривень. У 2021 році плануємо надати пільги та житлові субсидії майже 5 млн домогосподарств. Ці витрати обраховані відповідно до фактичної потреби та реальної кількості отримувачів цієї державної допомоги у 2020 році. Водночас загальний обсяг виділених у цьому році коштів становить 36,4 млрд гривень", - сказав чиновник.