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До бюджету на 2021 рік заклали більше грошей на "соціалку", - Мінфін

До бюджету на 2021 рік заклали більше грошей на

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання витрат на соціальний захист. На ці цілі в бюджеті закладені 322,8 млрд грн, що на 5,7 млрд грн більше порівняно з 2020 роком.

Про це розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Останнім часом у ЗМІ різні "телеексперти" розповідають про урізання соціальних витрат у проекті бюджету-2021. Хочу розвіяти ці міфи і наголосити, що у Мінфіні передбачили в документі достатній рівень соціального захисту людей в умовах пандемії. Аби це усвідомити, достатньо переглянути основні статті видатків на фінансування пільг, житлових субсидій, соціальних та пенсійних виплат. І переконатися, що у більшості випадків ці показники є вищими ніж у поточному році", - сказав Єрмоличев.

Він зазначив, що зростання прожиткового мінімуму у 2021-му відбудеться вищими темпами ніж показник прогнозного індексу споживчих цін. Він зросте на 9,3% (грудень 2021-го – до грудня 2020-го при інфляції 7,3%).

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Загалом видатки на соціальний захист людей буде збільшено. У проекті держбюджету-2021 на ці потреби закладено 322,8 млрд гривень (+5,7 млрд порівняно з 2020-м).

Для виплати державних соціальних допомог та компенсацій у 2021-му передбачено 67,5 млрд гривень (+6,2 млрд), зазначив Єрмоличев.

За рахунок цих коштів 320 тисяч родин отримають одноразову частину допомоги при народженні дитини та усиновленні, а 965 тисяч родин – щомісячну частину допомоги. Щомісяця 42 тисячі дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, 278 тисяч дітей із багатодітних сімей, 324 тисячі дітей, які виховуються одинокими матерями, 195 тисяч малозабезпечених родин, 470 тисяч осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю також отримають державну соціальну допомогу. Крім того, буде надано майже 296 тисяч "пакунків малюка".

"Багато точиться розмов про скорочення фінансування пільг і житлових субсидій. Водночас у видатках бюджету-2021 на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу передбачено 36,6 млрд гривень. У 2021 році плануємо надати пільги та житлові субсидії майже 5 млн домогосподарств. Ці витрати обраховані відповідно до фактичної потреби та реальної кількості отримувачів цієї державної допомоги у 2020 році. Водночас загальний обсяг виділених у цьому році коштів становить 36,4 млрд гривень", - сказав чиновник.

Автор: 

бюджет (2980) держбюджет (2388) Мінфін (3627) соцвиплати (312)


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Т.е. всего на 1,8%. Достаточно курс гривни обвалить на 50коп. и баланс сойдётся
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15.10.2020 16:45 Відповісти
Цей соціальний бюджет, де соціальні видатки в три рази більше ніж військовий бюджет міноброни - це бюджет поразки! Така дотаційна країна не може вижити в умовах війни!
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15.10.2020 16:51 Відповісти
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Мені теж таке не довподоби, але маємо що маємо...
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15.10.2020 16:57 Відповісти
Під час війни соціальні дотації відходять на другий план, основні витрати мають йти на оборону та армію!
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15.10.2020 17:06 Відповісти
Правильна,пенсии и всю социалку отменить и на все деньги набрать контрактников и воевать и убиваться
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15.10.2020 17:45 Відповісти
Пенсії потрібно сплачувати тільки тим в кого немає мільйонних статків та нерухомості на мільйони гривень! Пенсії під час війни виплачуються тільки малозабезпеченим в яких немає на що існувати! Пенсії потрібно відмінити на час війни і замінити їх пособієм по старості і тільки для тих хто не може працювати за станом здоров'я і не має інших прибутків від оренди нерухомості, акцій та депозитів! Країна під час війни не може виплачувати в пенсійний фонд більше ніж на утримання збройних сил! Пенсії мають бути відмінені як такі!
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15.10.2020 17:53 Відповісти
А всем(подчёркиваю ВСЕМ) чиновникам выплачивать прожиточный минимум!
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15.10.2020 19:50 Відповісти
Чиновники взагалі мають бути мобілізовані і працювати за продуктовий пайок на всю родину і військову форму.
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15.10.2020 19:52 Відповісти
 
 