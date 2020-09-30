Реальные доходы украинцев упали впервые за четыре года, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 867,5 млрд грн, расходы 865,6 млрд грн. По данным статистического ведомства, прирост сбережений в 2019 году составило 1,9 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 15566 грн (в ІІ квартале 2019 года - 16345 грн).

Также потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 42,9%.

Отметим, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).

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Кроме того, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн). По данным статистического ведомства, в августе 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 8,4 млрд (104,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2020 года составила 55,3 млрд грн, что на 2,6 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 21,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 16,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,2 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн.