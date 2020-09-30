Реальні доходи українців упали вперше за чотири роки, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальні наявні доходи українців у другому кварталі 2020 року скоротилися на 7,3%. Це стало першим падінням реальних доходів з першого кварталу 2016 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, доходи населення України становили 867,5 млрд грн, витрати 865,6 млрд грн. За даними статистичного відомства, приріст заощаджень у 2019 році був 1,9 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 15566 грн (у ІІ кварталі 2019 року - 16345 грн).

Також споживчі витрати домашніх господарств за другий квартал 2020 року впали на 10,4%. За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат за другий квартал 2020 року було "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 42,9%.

Зазначимо, реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) у 2019 році порівняно з 2018 роком зросли на 6,5%, що в 1,7 рази повільніше, ніж у 2017 і 2018 роках (10,9%).

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Крім того, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за серпень 2020 року становлять 8,1 млрд грн, що на 3,8% більше, ніж в липні (7,8 млрд грн). За даними статистичного відомства, в серпні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,4 млрд (104,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення у сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець серпня 2020 року становила 55,3 млрд грн, що на 2,6 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (57,9 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 31 серпня заборгованість населення за поставку і розподіл природного газу становила 21,5 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 16,8 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд грн, за поставки і розподіл електричної енергії - 5,2 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,0 млрд грн.