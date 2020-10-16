Тихановская планирует визит в Украину после местных выборов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию относительно событий в Беларуси и анонсировала свой визит в Киев после местных выборов 25 октября.

Об этом она сказала в интервью белорусской службе Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введенные санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе", - отметила Тихановская.

Она добавила, что хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной. Также Тихановская рассказала о подготовке визита в Украину.

"Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже", - сообщила она.

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