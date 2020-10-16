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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская планирует визит в Украину после местных выборов

Тихановская планирует визит в Украину после местных выборов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила благодарность Украине за ее позицию относительно событий в Беларуси и анонсировала свой визит в Киев после местных выборов 25 октября.

Об этом она сказала в интервью белорусской службе Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введенные санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе", - отметила Тихановская.

Она добавила, что хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной. Также Тихановская рассказала о подготовке визита в Украину.

"Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская объявила "Народный Ультиматум" Лукашенко: Он должен заявить об уходе, прекратить насилие и освободить политзаключенных

Автор: 

Беларусь (7888) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+10
А на кой ляд здесь нужна эта бесхребетная амеба ? На броневик и в Белоруссию !!!!!
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16.10.2020 12:06
+4
Поки що статус Тихановської не визначено і тому її офіційний приїзд в Україну як офіційної особи Білорусі неможливий. Тихановська може приїхати як приватна особа, але без надії на офіційний прийом і офіційні зустрічи з керівництвом України!
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16.10.2020 12:14
+3
Если она публично скажет, что Крым это Украина, а путин ***** то можно и пропустить
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16.10.2020 12:17
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так видимо дошло что нужно просить совет у Украины как свергать власть, а не у пуйла
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16.10.2020 12:11 Ответить
Поки що статус Тихановської не визначено і тому її офіційний приїзд в Україну як офіційної особи Білорусі неможливий. Тихановська може приїхати як приватна особа, але без надії на офіційний прийом і офіційні зустрічи з керівництвом України!
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16.10.2020 12:14 Ответить
ты не знаешь наших слуг.. это профаны.. не исключаю что они ее в Раде слушать будут
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16.10.2020 12:22 Ответить
Статус признали цивилизованные страны и с презами некоторых из них она уже встречалась
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16.10.2020 12:30 Ответить
Ejio kak raz priznali Germanija Franncija Merkel i Makron vstrecialis s nej.
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16.10.2020 13:58 Ответить
Если она публично скажет, что Крым это Украина, а путин ***** то можно и пропустить
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16.10.2020 12:17 Ответить
да не скажет... так глядишь и новичком можно позавтракать
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16.10.2020 12:19 Ответить
ничего до нее не дошло.. эта такая же марионетка путинская если не хлеще.. у нее выбора нет как ложится под плешивого... а то что белорусы гонят лукаша это совсем другое.. она для них как переходной период абы скинуть нынешнего.. да и о чем с ней говорить в Украине.. это уже проходили и вашим и нашим.. тоже мостит зад на два стула как и лукаш
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16.10.2020 12:18 Ответить
Тихановская планирует визит в Украину
Говорящая голова Запада...
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19.10.2020 20:34 Ответить
А на кой ляд здесь нужна эта бесхребетная амеба ? На броневик и в Белоруссию !!!!!
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16.10.2020 12:06 Ответить
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16.10.2020 12:58 Ответить
Хотелось бы уточнить - ватная амеба
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16.10.2020 13:25 Ответить
хочет стать Президентом Украины))))
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16.10.2020 12:09 Ответить
Денег будет просить. Дайте, но немного.
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16.10.2020 12:17 Ответить
На обратный билет.
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16.10.2020 12:21 Ответить
Приматное мышление или умысел?
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16.10.2020 12:25 Ответить
Домохозяйка не сделала ни одной политической ошибки .Рулит уверенно,имея полную поддержку цивилизованного мира.Таракан ,как вуж на сковородке!Она далеко не всегда высказывает свои предпочтения,учитывая ,что 90% беларусов -ватники конченые.Знаю не понаслышке.Их и в Украине -пруд пруди.Прислушиваться к её советам очень важно.Она точно держит руку на пульсе беларусов.Дай Бог ей наснаги бескровно,или почти бескровно одолеть цыганского барона-таракана.
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16.10.2020 12:24 Ответить
Ну, и как она будет рулить этими 90%?
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16.10.2020 12:34 Ответить
она не собирается ими РУЛИТЬ! Она хочет освободить страну от ТАРАКАНА
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16.10.2020 12:38 Ответить
Угу, а потом от нее придется освобождаться.
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16.10.2020 12:46 Ответить
Раньше говаривали-не сразу Мацква строилась.Беларусы -очень грамотный народ.Айтишники это доказали.Им упал этот изверг.Орда потихоньку уходит в небытиё.ФСБшная Коза -Ностра не вечна.На следующих выборах в орде победит Жириновский,как победил Фургал.Либо простая домохозяйка ,случайно пропущенная на выборы.А коммерческой жилки беларусам не занимать.Им дать волю -станут лучшими в мире.Хуже нет демократии,но и лучшего никто не придумал.
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16.10.2020 12:46 Ответить
Домохозяйка не сделала ни одной политической ошибки

А смеялись с Ленина, что кухарка может руководить государством...
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19.10.2020 20:36 Ответить
І що вона в нас забула? Вчитиметься у балазеня лизати дупу )(уйлу, чи вчитиме?
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16.10.2020 12:24 Ответить
ФСБшное засилье на сайте.Уши вянут.
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16.10.2020 12:27 Ответить
Не удивлюсь если эту ватную разконсервированную консерву уже где то в списки "слуг народа" впихнули.
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16.10.2020 12:28 Ответить
в качестве кого?
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16.10.2020 12:37 Ответить
Lidera opoziciji i naroda.Drugix liderov vet net ,v tiurme sidiat
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16.10.2020 13:47 Ответить
Зачем это чмо тут надо?
Всем фсбшникам тут медом намазано?
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16.10.2020 12:51 Ответить
як приватна особа ласкаво просимо.
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16.10.2020 12:53 Ответить
Курыца света думает,что она орлица,смешная такая задрыпанная курица
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16.10.2020 13:02 Ответить
Не розумію жінок. То з Путіним хотіла зустрітися, тепер невідомо з якою метою в Україну хоче. Можливо для зустрічі з Медведчуком? Так це можливо і поза межами України.
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16.10.2020 13:23 Ответить
Ona segodnia s Kanadskim ministram vstrecalas te obeciali takze pomoc.Glavnoje ubrat samozvanca a pomoc miliardami evro togda zdiot ot ES Belorus, uze dogovorilis pro pomoc ES strani
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16.10.2020 13:36 Ответить
Украине они тоже все время обещают помочь миллиардами. Даже план Маршалла обещали. Не знаю кто виноват, что не сбылось. Но факт есть факт.
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16.10.2020 20:40 Ответить
Ukraine dali ES 14 miliardov evro.
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16.10.2020 20:52 Ответить
Не дали, а одолжили под большие проценты. А в Украине их олигархи разворовАли и будут разворовывать и дальше. А долг будет отдавать украинский народ. А олигархи имеют по несколько разных гражданств. Наворуют сколько удастся, а потом свалят с Украины навсегда с наворованным. А долги отдавать будем мы. И в Беларуси такое будет после прихода этих что рвутся к власти под лозунгом "Главное убрать Лукашенко".
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16.10.2020 21:41 Ответить
Tam raznyje byli pomoci i teper ix dajut ES,odni pod kredit no malenkimi procentami,drugyje nenado vernut sovsem.Mnogo deneg vlozyli vas finansovi sektor stob banki rabotali xoroso.A Belorus krax i teper jest,ekonomike pocti net, nado zanovo strojit a dlia etogo nuzni dengi dlia novyx zavodov preprijatyji,tut nicego novogo.No poka vo vlasti neprognozirujemi celovek nikto tam nepridiot.
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16.10.2020 22:45 Ответить
Нам олигархические СМИ рассказывают, что те кредиты что мы берем проедает народ. Но это не так. Разворовывают олигархи.
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16.10.2020 21:43 Ответить
Питайте хто путін і чий Крим . Неправильна відповідь - розвертайте на 180 і копайте в сраку , нехай їде назад .
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16.10.2020 13:47 Ответить
А у Ціханоўскай ёсць грошы,каб хабар памежнікам даць?
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16.10.2020 15:01 Ответить
Агент СЗР РФ Тіхановская зустрінеться з кротом в ОПУ де спільно прочитають методичку Кремля? З якого бодуна їй тут світитись, хоче нехай приїзжає як приватна особа до приватних осіб чи не державних організацій. Україну вже стали використовувати геополітичні гравці як презерватив. Хочуть одінуть, хочуть знімуть.
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16.10.2020 15:52 Ответить
Похоже, что беларусы большие любители Квартала 95. Позавидовали, что у них старый президент, а у нас молодой квартальщик. Но они не понимают, что за молодым клоуном-квартальщиком стоит старый Карабас-Барабас.
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16.10.2020 21:46 Ответить
Хто утримує цю самозвану прізідєнтку ?
За які (чиї) кошти вона живе, "планує офіційні візити" і здійснює їх ?
Які у неї повноваження виступати від імені Білорусі і білорусів ?
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17.10.2020 07:06 Ответить
 
 