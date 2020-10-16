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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська планує візит в Україну після місцевих виборів

Тіхановська планує візит в Україну після місцевих виборів

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська висловила подяку Україні за її позицію щодо подій в Білорусі та анонсувала свій візит до Києва після місцевих виборів 25 жовтня.

Про це вона сказала в інтерв'ю білоруській службі Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже раді, що Україна зайняла потужну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде свій перелік, можливо, підтримають введені санкції ЄС. Це очевидний знак підтримки білоруських людей в боротьбі", - зазначила Тіхановська.

Вона додала, що хотіла б вибудовувати партнерські відносини з Україною. Також Тіхановська розповіла про підготовку візиту в Україну.

Також читайте: Тіхановська обговорила страйк з лідерами протестного руху на білоруських заводах

"Плануємо найближчим часом поїздку до Києва. Після місцевих виборів уже", - повідомила вона.

Автор: 

Білорусь (7925) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+10
А на кой ляд здесь нужна эта бесхребетная амеба ? На броневик и в Белоруссию !!!!!
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16.10.2020 12:06
+4
Поки що статус Тихановської не визначено і тому її офіційний приїзд в Україну як офіційної особи Білорусі неможливий. Тихановська може приїхати як приватна особа, але без надії на офіційний прийом і офіційні зустрічи з керівництвом України!
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16.10.2020 12:14
+3
Если она публично скажет, что Крым это Украина, а путин ***** то можно и пропустить
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16.10.2020 12:17
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так видимо дошло что нужно просить совет у Украины как свергать власть, а не у пуйла
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16.10.2020 12:11 Відповісти
Поки що статус Тихановської не визначено і тому її офіційний приїзд в Україну як офіційної особи Білорусі неможливий. Тихановська може приїхати як приватна особа, але без надії на офіційний прийом і офіційні зустрічи з керівництвом України!
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16.10.2020 12:14 Відповісти
ты не знаешь наших слуг.. это профаны.. не исключаю что они ее в Раде слушать будут
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16.10.2020 12:22 Відповісти
Статус признали цивилизованные страны и с презами некоторых из них она уже встречалась
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16.10.2020 12:30 Відповісти
Ejio kak raz priznali Germanija Franncija Merkel i Makron vstrecialis s nej.
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16.10.2020 13:58 Відповісти
Если она публично скажет, что Крым это Украина, а путин ***** то можно и пропустить
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16.10.2020 12:17 Відповісти
да не скажет... так глядишь и новичком можно позавтракать
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16.10.2020 12:19 Відповісти
ничего до нее не дошло.. эта такая же марионетка путинская если не хлеще.. у нее выбора нет как ложится под плешивого... а то что белорусы гонят лукаша это совсем другое.. она для них как переходной период абы скинуть нынешнего.. да и о чем с ней говорить в Украине.. это уже проходили и вашим и нашим.. тоже мостит зад на два стула как и лукаш
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16.10.2020 12:18 Відповісти
Тихановская планирует визит в Украину
Говорящая голова Запада...
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19.10.2020 20:34 Відповісти
А на кой ляд здесь нужна эта бесхребетная амеба ? На броневик и в Белоруссию !!!!!
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16.10.2020 12:06 Відповісти
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16.10.2020 12:58 Відповісти
Хотелось бы уточнить - ватная амеба
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16.10.2020 13:25 Відповісти
хочет стать Президентом Украины))))
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16.10.2020 12:09 Відповісти
Денег будет просить. Дайте, но немного.
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16.10.2020 12:17 Відповісти
На обратный билет.
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16.10.2020 12:21 Відповісти
Приматное мышление или умысел?
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16.10.2020 12:25 Відповісти
Домохозяйка не сделала ни одной политической ошибки .Рулит уверенно,имея полную поддержку цивилизованного мира.Таракан ,как вуж на сковородке!Она далеко не всегда высказывает свои предпочтения,учитывая ,что 90% беларусов -ватники конченые.Знаю не понаслышке.Их и в Украине -пруд пруди.Прислушиваться к её советам очень важно.Она точно держит руку на пульсе беларусов.Дай Бог ей наснаги бескровно,или почти бескровно одолеть цыганского барона-таракана.
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16.10.2020 12:24 Відповісти
Ну, и как она будет рулить этими 90%?
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16.10.2020 12:34 Відповісти
она не собирается ими РУЛИТЬ! Она хочет освободить страну от ТАРАКАНА
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16.10.2020 12:38 Відповісти
Угу, а потом от нее придется освобождаться.
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16.10.2020 12:46 Відповісти
Раньше говаривали-не сразу Мацква строилась.Беларусы -очень грамотный народ.Айтишники это доказали.Им упал этот изверг.Орда потихоньку уходит в небытиё.ФСБшная Коза -Ностра не вечна.На следующих выборах в орде победит Жириновский,как победил Фургал.Либо простая домохозяйка ,случайно пропущенная на выборы.А коммерческой жилки беларусам не занимать.Им дать волю -станут лучшими в мире.Хуже нет демократии,но и лучшего никто не придумал.
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16.10.2020 12:46 Відповісти
Домохозяйка не сделала ни одной политической ошибки

А смеялись с Ленина, что кухарка может руководить государством...
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19.10.2020 20:36 Відповісти
І що вона в нас забула? Вчитиметься у балазеня лизати дупу )(уйлу, чи вчитиме?
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16.10.2020 12:24 Відповісти
ФСБшное засилье на сайте.Уши вянут.
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16.10.2020 12:27 Відповісти
Не удивлюсь если эту ватную разконсервированную консерву уже где то в списки "слуг народа" впихнули.
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16.10.2020 12:28 Відповісти
в качестве кого?
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16.10.2020 12:37 Відповісти
Lidera opoziciji i naroda.Drugix liderov vet net ,v tiurme sidiat
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16.10.2020 13:47 Відповісти
Зачем это чмо тут надо?
Всем фсбшникам тут медом намазано?
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16.10.2020 12:51 Відповісти
як приватна особа ласкаво просимо.
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16.10.2020 12:53 Відповісти
Курыца света думает,что она орлица,смешная такая задрыпанная курица
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16.10.2020 13:02 Відповісти
Не розумію жінок. То з Путіним хотіла зустрітися, тепер невідомо з якою метою в Україну хоче. Можливо для зустрічі з Медведчуком? Так це можливо і поза межами України.
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16.10.2020 13:23 Відповісти
Ona segodnia s Kanadskim ministram vstrecalas te obeciali takze pomoc.Glavnoje ubrat samozvanca a pomoc miliardami evro togda zdiot ot ES Belorus, uze dogovorilis pro pomoc ES strani
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16.10.2020 13:36 Відповісти
Украине они тоже все время обещают помочь миллиардами. Даже план Маршалла обещали. Не знаю кто виноват, что не сбылось. Но факт есть факт.
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16.10.2020 20:40 Відповісти
Ukraine dali ES 14 miliardov evro.
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16.10.2020 20:52 Відповісти
Не дали, а одолжили под большие проценты. А в Украине их олигархи разворовАли и будут разворовывать и дальше. А долг будет отдавать украинский народ. А олигархи имеют по несколько разных гражданств. Наворуют сколько удастся, а потом свалят с Украины навсегда с наворованным. А долги отдавать будем мы. И в Беларуси такое будет после прихода этих что рвутся к власти под лозунгом "Главное убрать Лукашенко".
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16.10.2020 21:41 Відповісти
Tam raznyje byli pomoci i teper ix dajut ES,odni pod kredit no malenkimi procentami,drugyje nenado vernut sovsem.Mnogo deneg vlozyli vas finansovi sektor stob banki rabotali xoroso.A Belorus krax i teper jest,ekonomike pocti net, nado zanovo strojit a dlia etogo nuzni dengi dlia novyx zavodov preprijatyji,tut nicego novogo.No poka vo vlasti neprognozirujemi celovek nikto tam nepridiot.
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16.10.2020 22:45 Відповісти
Нам олигархические СМИ рассказывают, что те кредиты что мы берем проедает народ. Но это не так. Разворовывают олигархи.
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16.10.2020 21:43 Відповісти
Питайте хто путін і чий Крим . Неправильна відповідь - розвертайте на 180 і копайте в сраку , нехай їде назад .
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16.10.2020 13:47 Відповісти
А у Ціханоўскай ёсць грошы,каб хабар памежнікам даць?
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16.10.2020 15:01 Відповісти
Агент СЗР РФ Тіхановская зустрінеться з кротом в ОПУ де спільно прочитають методичку Кремля? З якого бодуна їй тут світитись, хоче нехай приїзжає як приватна особа до приватних осіб чи не державних організацій. Україну вже стали використовувати геополітичні гравці як презерватив. Хочуть одінуть, хочуть знімуть.
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16.10.2020 15:52 Відповісти
Похоже, что беларусы большие любители Квартала 95. Позавидовали, что у них старый президент, а у нас молодой квартальщик. Но они не понимают, что за молодым клоуном-квартальщиком стоит старый Карабас-Барабас.
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16.10.2020 21:46 Відповісти
Хто утримує цю самозвану прізідєнтку ?
За які (чиї) кошти вона живе, "планує офіційні візити" і здійснює їх ?
Які у неї повноваження виступати від імені Білорусі і білорусів ?
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17.10.2020 07:06 Відповісти
 
 