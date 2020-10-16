Тіхановська планує візит в Україну після місцевих виборів

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська висловила подяку Україні за її позицію щодо подій в Білорусі та анонсувала свій візит до Києва після місцевих виборів 25 жовтня.

Про це вона сказала в інтерв'ю білоруській службі Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже раді, що Україна зайняла потужну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде свій перелік, можливо, підтримають введені санкції ЄС. Це очевидний знак підтримки білоруських людей в боротьбі", - зазначила Тіхановська.

Вона додала, що хотіла б вибудовувати партнерські відносини з Україною. Також Тіхановська розповіла про підготовку візиту в Україну.

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"Плануємо найближчим часом поїздку до Києва. Після місцевих виборів уже", - повідомила вона.