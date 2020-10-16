США не продлили запрет на полеты над частью оккупированного Крыма
Соединенные Штаты Америки разрешили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" над оккупированным Симферополем, авиапространство над которым, как и в целом над Крымом, были закрыты для американской авиации в начале 2014 года из-за оккупации полуострова Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Согласно постановлению, обнародованном на сайте Федерального реестра США, срок введенного ранее запрета истекает 27 октября. А решение снять эти ограничения приняты "в связи с изменением условий в воздушном пространстве и снижением опасности для самолетов".
В то же время, согласно документу, США продлили запрет на полеты над Донбассом до 27 октября 2021 "из-за опасности для гражданской авиации в связи с боевыми действиями в Донбассе".
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приезжай, поцелуй любимую верещук в задницу а осла оманского в передницу.
Справа в тому, що все українське небо поділяється на райони польотної інформації. Повітряний рух в них забезпечують чотири диспетчерські центри «Украероруху». Насправді таких районів п'ять: Львівський, Київський, Одеський, Дніпровський і Сімферопольський. Через тимчасову окупацію Криму площа Сімферопольського району розділена на дві частини, одна з яких доповнила зону обслуговування Одеси, друга Дніпра. Таким чином, мова йде не про польоти в Криму, а в Сімферопольському районі польотної інформації. Цей район включає східну і частину південної України.
Більше дивись тут: https://www.avianews.com/interestingaviation/2019/11/26/ukrainian_sky_structure/
Так і тут. Якщо у зЕзідента країни, на яку напали, віджали територію, вбили більше 14 000 громадян, в гАлАве мир. Чому американці повинні створвати собі незручності?
Якщо джавеліни, фінансова допомога та політична підтримка то це не Трамп, це - конгрес й сенат. Якщо скасування заборони польотів над українським Кримом, то це не FAA, а Трамп.
Нхто крім нас самих Україну нікому не здавав.
Ще раз - усі претензії до Обами й Байдена.
Чи ви, напевно, будучи їх прихильником не хочете визнавати очевидне?
Вот нет у меня ответа!!
Те кто считает, что "вести" американские самолёты будут исключительно украинские диспетчеры - глупы и наивны. Ибо диспетчерский пункт, регулирующий воздушное движение над Крымом расположен в Симферополе. Даже если де-юре его перенести на подконтрольную территорию - тогда все равно движение нужно будет согласовывать с кацапам, регулирующими движение там де-факто.
Тут два варианта. Либо, несмотря на непродление запрета, американские борьбы все равно не смогут летать над Крымом. Потому как, получив разрешение украинского диспетчера, они будут перехвачены рассеянскими истребителями и должны будут подчиняться их требованиям. Либо же летать начнут таки - и тогда это будет означать признание кацапского диспетчерского пункта в Симферополе де-факто.
1. Никто (кроме россиян) не летает над Крымом.
2. Речь идёт о полётах над морем в зоне ответственности Украины. Это зона называется симферопольской.
3. Украинские диспетчеры находятся в Днепре и Одессе.
Это же надо пользоваться услугами русских диспетчеров (с нашего южного центра толку ноль, потому что русские летают и его игнорируют, значит только русские могут развести самолёты в воздухе от столкновения). А это такое себе полу-признание . . .
Дембельский аккорд Трампа, по ходу . . . Байден отменит, наверное, но прецедент будет создан . . . Легализация оккупации и аннексии началась.
Да даже если платить будут Украине, но слушать и подчиняться при этом кацапским диспетчерам в Симферополе - это позор и начало легализации рассейского Крыма.
Так недалеко и до посадки иностранных бортов в "международном аэропорту Симферополь". Сначала создать прецедент "по техническим причинам", а там, глядишь, и на постоянной основе
и слушаться кацапских диспетчеров. Если не будут платить их никто везти не будет, соответственно не пустят. США сами себе выстрелили в ногу, теперь европейцы скажут - а так можно было? Со всеми вытекающими последствиями.
"Украинское небо: как разделено и управляется воздушное пространство над страной" https://www.avianews.com/interestingaviation/2019/11/26/ukrainian_sky_structure/
Гешефтмахер, ты молодец!
Правда гешефт - это Украина...
Йдеться про повітряний простір над нейтральними водами Чорного моря де згідно з міжнародними договорами обслуговування повітряного руху делеговано Україні. Повітряний простір над Кримом а тим більше Сімферополем залишається закритим для польотів для нормальних цивілізованих країн. Росія захопила Крим - це так, але нейтральні води Чорного моря їм не по зубам. От Україна і домовлялася всі ці роки з міжнародними авіаційними організаціями щодо часткового відновлення авіатрафіку у цій зоні. Обслуговування в цій зоні проводиться Одеськими авіадиспетчерами. Що ж тут поганого? Чому знову зрада?
Ось, читайте тут фахово все написано і навіть з картою району польотів.
Оккупанты американским самолетам не указ.
А за пролет над территорией международно признанного независимого государства в нарушении конвенции о международной гражданской авиации Украина любую компанию при желании вздрючить может.
"кожна Договірна держава зберігає за собою право з міркувань безпеки польотів вимагати від повітряних суден, які мають намір слідувати над районами, що є недосяжними або не мають
належних аеронавігаційних засобів, слідувати за приписаними маршрутами або одержувати спеціальний дозвіл на такі польоти".
"Жодні регулярні міжнародні повітряні сполучення не можуть здійснюватися над територією або на територію Договірної держави, окрім як за спеціальним дозволом або з іншої санкції цієї Держави і згідно з умовами такого дозволу або санкції".
Ну поднимет РФ самолеты в воздух. Ну начнет сопровождать. И что дальше? А дальше ничего, потому что права требовать осуществления посадки в аэропорту Крыма Россия не имеет.
"Украинское небо: как разделено и управляется воздушное пространство над страной" https://www.avianews.com/interestingaviation/2019/11/26/ukrainian_sky_structure/
Ну поднимет РФ самолеты в воздух. Ну начнет летать вокруг.
И что дальше?
А дальше ничего, потому что права требовать осуществления посадки в аэропорту Крыма Россия не имеет.
А если попробует сбить, ее мигом отключат от банковской системы, + еще 2-3 подобных точечных действий, и с РФ не сможет торговать, включительно с Китаем (который жестко зависим и от американских продуктов и от кремниевых процессоров силиконовой долины).