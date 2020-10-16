США не продлили запрет на полеты над частью оккупированного Крыма

Соединенные Штаты Америки разрешили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" над оккупированным Симферополем, авиапространство над которым, как и в целом над Крымом, были закрыты для американской авиации в начале 2014 года из-за оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно постановлению, обнародованном на сайте Федерального реестра США, срок введенного ранее запрета истекает 27 октября. А решение снять эти ограничения приняты "в связи с изменением условий в воздушном пространстве и снижением опасности для самолетов".

В то же время, согласно документу, США продлили запрет на полеты над Донбассом до 27 октября 2021 "из-за опасности для гражданской авиации в связи с боевыми действиями в Донбассе".

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