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США не продлили запрет на полеты над частью оккупированного Крыма

США не продлили запрет на полеты над частью оккупированного Крыма

Соединенные Штаты Америки разрешили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" над оккупированным Симферополем, авиапространство над которым, как и в целом над Крымом, были закрыты для американской авиации в начале 2014 года из-за оккупации полуострова Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно постановлению, обнародованном на сайте Федерального реестра США, срок введенного ранее запрета истекает 27 октября. А решение снять эти ограничения приняты "в связи с изменением условий в воздушном пространстве и снижением опасности для самолетов".

В то же время, согласно документу, США продлили запрет на полеты над Донбассом до 27 октября 2021 "из-за опасности для гражданской авиации в связи с боевыми действиями в Донбассе".

Также читайте: Пентагон планирует оснастить военных США гиперзвуковым оружием к 2023 году, - Эспер

Автор: 

авиация (2821) Крым (26365) США (26422) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+46
внешняя зеленая политика. цель одна - просрать все что нарабатывалось за 5 лет при порохе
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16.10.2020 12:52
+27
Чергова перемога зедебільної дипломатії!
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16.10.2020 12:54
+16
Якщо вас влаштовує, що ваш сусід, буйний алкаш, гидить вам під двері, то чому це повинно турбувати мене, якщо я живу в іншому місті країни?
Так і тут. Якщо у зЕзідента країни, на яку напали, віджали територію, вбили більше 14 000 громадян, в гАлАве мир. Чому американці повинні створвати собі незручності?
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16.10.2020 13:18
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Правила форума Совет форумчан
давайте...рашики еще потренеруются на вас.....
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16.10.2020 12:51 Ответить
внешняя зеленая политика. цель одна - просрать все что нарабатывалось за 5 лет при порохе
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16.10.2020 12:52 Ответить
у него там дача в криму
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16.10.2020 14:31 Ответить
слышь ты "баба да". тебя, сосна корабельная, волновать должно не сколько нас а сколько осталось вас дебилов зеленожопых. а насчет "недоумков" я тебе просто не советую пытаться даже тягаться в интеллекте с порохоботами. ты проиграешь до старта.
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16.10.2020 19:12 Ответить
живешь курица в штраубинге а воняешь по всему украинскому сегменту интернета. и на главреде и на резонансе и на 112 пописываешь...
приезжай, поцелуй любимую верещук в задницу а осла оманского в передницу.
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16.10.2020 19:17 Ответить
Чергова перемога зедебільної дипломатії!
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16.10.2020 12:54 Ответить
Груз с камнями пусть берут перед полетами над Крымом.
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16.10.2020 12:55 Ответить
и контейнер можно сбрасывать с гавнецом, пока долетит замёрзнет и получица мина
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16.10.2020 13:00 Ответить
Тут несколько вариантов..В Крыму есть свой диспетчерский пункт,и важно ,чьими услугами будут пользоваться лётчики США .Украинских диспетчеров или ордынских.
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16.10.2020 12:56 Ответить
Безумовно, українських.
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16.10.2020 13:06 Ответить
а они есть в Крыму ?
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16.10.2020 14:58 Ответить
Мабуть є неточність перекладу первинного повідомлення.
Справа в тому, що все українське небо поділяється на райони польотної інформації. Повітряний рух в них забезпечують чотири диспетчерські центри «Украероруху». Насправді таких районів п'ять: Львівський, Київський, Одеський, Дніпровський і Сімферопольський. Через тимчасову окупацію Криму площа Сімферопольського району розділена на дві частини, одна з яких доповнила зону обслуговування Одеси, друга Дніпра. Таким чином, мова йде не про польоти в Криму, а в Сімферопольському районі польотної інформації. Цей район включає східну і частину південної України.

Більше дивись тут: https://www.avianews.com/interestingaviation/2019/11/26/ukrainian_sky_structure/
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16.10.2020 15:20 Ответить
а почему это важно?...
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16.10.2020 13:28 Ответить
Чий Крим?
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16.10.2020 13:34 Ответить
Реально или юридически? Чья валюта ходит в Крыму? Чье законодательство? Флаг какой страны над управой в Симферополе?
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16.10.2020 18:52 Ответить
Думаешь, это лапотное тебе ответит?
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16.10.2020 14:36 Ответить
Зеленый мир все ближе.
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16.10.2020 12:58 Ответить
Теперь и В-52 будут летать над Симферополем?
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16.10.2020 12:59 Ответить
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16.10.2020 13:00 Ответить
Гражданские B-52
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16.10.2020 13:24 Ответить
И ещё гражданские: А-10, V-22, F-22, F-35, B-1, B-2, а также AGM-158C LRASM
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16.10.2020 13:51 Ответить
Ну правильно - по их версии война закончилась...
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16.10.2020 13:00 Ответить
Якщо вас влаштовує, що ваш сусід, буйний алкаш, гидить вам під двері, то чому це повинно турбувати мене, якщо я живу в іншому місті країни?
Так і тут. Якщо у зЕзідента країни, на яку напали, віджали територію, вбили більше 14 000 громадян, в гАлАве мир. Чому американці повинні створвати собі незручності?
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16.10.2020 13:18 Ответить
Ви мені їх позицію пояснюєте? Та мені на неї начхати, чесно кажучи. Яка країна, така і позиція...
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16.10.2020 16:53 Ответить
Трамп сдал Украину РФ взамен поддержки путиноида на выборах в США.
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16.10.2020 13:03 Ответить
Її здав презЕдент, який знищив "антипутінську коаліцію".
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16.10.2020 13:19 Ответить
Дуже зручна "логіка".
Якщо джавеліни, фінансова допомога та політична підтримка то це не Трамп, це - конгрес й сенат. Якщо скасування заборони польотів над українським Кримом, то це не FAA, а Трамп.
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16.10.2020 13:55 Ответить
А ну-ка, где возмущение и недовольство Трампа решением FFA, ему подконтрольным? Может глава этого ведомства, назначаемый указом Президента США, взбесился и не слушает Доню?
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16.10.2020 14:01 Ответить
Просю пардону, FAA.
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16.10.2020 14:02 Ответить
Ви з тої когорти, що стають щасливішими від нескінченних занепокоєностей, обуреностей, засуджень?
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16.10.2020 14:13 Ответить
І ще раз нагадаю. Москалі анексували Крим, почали війну на Донбасі за адміністрації ОБАМИ де Байден відповідав за український напрямок. То до кого мають бути претензії?
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16.10.2020 14:18 Ответить
Попийте водички, шанувальник Доні Трампа. Війна почалась за Обами, а Україну здали остаточно тільки зараз, за Трампа.
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16.10.2020 14:22 Ответить
Я не є його шанувальником, я розумію, що він бореться з ліваками, яки хочуть перетворити США на соціалістичну помийку. Впадуть США - впаде увесь світ.
Нхто крім нас самих Україну нікому не здавав.
Ще раз - усі претензії до Обами й Байдена.
Чи ви, напевно, будучи їх прихильником не хочете визнавати очевидне?
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16.10.2020 14:26 Ответить
А що б вам, пане було зрозуміло, згадайте, хто своим рішенням заблокував військову допомогу Україні, джевеліни і фінансову допомогу наша держава отримала виключно рішенню Конгресу, яке була змушена виконувати брудна руда кішка.
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16.10.2020 14:30 Ответить
Таким чином, Штати створюють ситуацію для демонстрації свого публічного ігнорування РФ. Оскільки плата за аеронавігаційне обслуговування в разі прольоту над Кримом, безумовно, буде перераховуватися Україні.
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16.10.2020 13:04 Ответить
Только если это повод для начала большой войны. Если с россиянами полеты не согласуют, те заявят про нарушение своего воздушного пространства и поднимут боевую авиацию для принуждения к посадке. Американцам придется или принять это, или ответить, отправляя свою боевую авиацию.
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16.10.2020 14:09 Ответить
США не собираются воевать с Рашей.
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16.10.2020 14:21 Ответить
Тут вот правильнее похоже. http://www.wing.com.ua/content/view/27242/37/
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16.10.2020 13:04 Ответить
Опыт малазийцев их ничему не научил..
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16.10.2020 13:10 Ответить
Українців сама історія не може нічому навчити.
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16.10.2020 13:16 Ответить
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16.10.2020 13:21 Ответить
Новина не повна - дозвіл але за участтю українських диспетчерів
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16.10.2020 13:16 Ответить
А в Симферополе есть украинские диспетчеры?
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16.10.2020 13:24 Ответить
Не в Сімферополі, а в Сімферопольському районі польотної інформації. Це різні поняття.
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16.10.2020 16:30 Ответить
Почему США помогли России убить Джохара Дудаева? Зачем они передали координаты когда он разговаривал по спутниковой связи?
Вот нет у меня ответа!!
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16.10.2020 13:20 Ответить
потому что для всего цивилизованного мира бородатые с автоматами - террористы.
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16.10.2020 13:26 Ответить
там все мутно было, по тем годам никто в мире такое еще не проворачивал...наиболее правдоподобно - заранее заминированный снаряд...ну а понтануться для саморекламы - ктож откажется...
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16.10.2020 13:34 Ответить
Знаете, сразу припомнилась сцена из Собачьего сердца, где Шариков с колокольчиком волал "признание Америки".
Те кто считает, что "вести" американские самолёты будут исключительно украинские диспетчеры - глупы и наивны. Ибо диспетчерский пункт, регулирующий воздушное движение над Крымом расположен в Симферополе. Даже если де-юре его перенести на подконтрольную территорию - тогда все равно движение нужно будет согласовывать с кацапам, регулирующими движение там де-факто.
Тут два варианта. Либо, несмотря на непродление запрета, американские борьбы все равно не смогут летать над Крымом. Потому как, получив разрешение украинского диспетчера, они будут перехвачены рассеянскими истребителями и должны будут подчиняться их требованиям. Либо же летать начнут таки - и тогда это будет означать признание кацапского диспетчерского пункта в Симферополе де-факто.
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16.10.2020 13:35 Ответить
За время, пока Вы выдумывали этот текст, можно было несколько раз прочитать ссылку, приведенную https://censor.net/ru/user/68865.
1. Никто (кроме россиян) не летает над Крымом.
2. Речь идёт о полётах над морем в зоне ответственности Украины. Это зона называется симферопольской.
3. Украинские диспетчеры находятся в Днепре и Одессе.
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16.10.2020 13:50 Ответить
А шо, раньше и над морем не летали?
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16.10.2020 18:43 Ответить
очень тревожный сигнал...
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16.10.2020 13:35 Ответить
Представляю, как русские раструбят это . . .
Это же надо пользоваться услугами русских диспетчеров (с нашего южного центра толку ноль, потому что русские летают и его игнорируют, значит только русские могут развести самолёты в воздухе от столкновения). А это такое себе полу-признание . . .

Дембельский аккорд Трампа, по ходу . . . Байден отменит, наверное, но прецедент будет создан . . . Легализация оккупации и аннексии началась.
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16.10.2020 13:39 Ответить
Вот именно. А наши недалёкие вышиватники считают, кому будут перечислены деньги за проход в воздушном пространстве
Да даже если платить будут Украине, но слушать и подчиняться при этом кацапским диспетчерам в Симферополе - это позор и начало легализации рассейского Крыма.
Так недалеко и до посадки иностранных бортов в "международном аэропорту Симферополь". Сначала создать прецедент "по техническим причинам", а там, глядишь, и на постоянной основе
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16.10.2020 13:45 Ответить
Все гораздо проще, они будут платить кацапам
и слушаться кацапских диспетчеров. Если не будут платить их никто везти не будет, соответственно не пустят. США сами себе выстрелили в ногу, теперь европейцы скажут - а так можно было? Со всеми вытекающими последствиями.
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16.10.2020 14:05 Ответить
Почитайте краще тут, чим коментувати те, в чому не розумієтесь.
"Украинское небо: как разделено и управляется воздушное пространство над страной" https://www.avianews.com/interestingaviation/2019/11/26/ukrainian_sky_structure/
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16.10.2020 16:37 Ответить
Понимающий, а теперь сам открой свою ссылку и ответь на вопрос, о какой территории идёт речь, если над Донбассом по прежнему летать запрещено? 🤦‍♂️ Какой же ты дебил.
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16.10.2020 17:36 Ответить
Спасибо неукраинскому Зебилу.
Гешефтмахер, ты молодец!
Правда гешефт - это Украина...
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16.10.2020 13:59 Ответить
Летит американский самолет над Крысмом, ведет переговоры с украинскими диспетчерами, посылают при этом на йух мокшанских. У мокшей пердаки рвутся! Красивый троллинг.
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16.10.2020 14:05 Ответить
Какой тролинг. Россияне сразу истребители поднимут на перехват, заставляя покинуть воздушное пространство или принуждая к посадке. Без согласования с россиянами гражданский транспорт отправят разве только, если это повод для начала большой войны.
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16.10.2020 14:12 Ответить
А этот вопрос уже не в нашей компетенции.
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16.10.2020 14:16 Ответить
В компетенции диванных военов???
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16.10.2020 14:46 Ответить
Ага. Лично в твоей!
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16.10.2020 17:22 Ответить
Поднимут исстребители и будут сопровождать. Просто потому что на попытка принуждения американского судна летающего вне территории РФ американцы будут жестко реагировать. Вместо принуждения на следующий день россми заявят поддержку америке за первый шаг к признанию Крыма российским.
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16.10.2020 14:53 Ответить
Ты идиот или просто придурок? Без разрешения рос. властей над Крымом не было и не будет ни одного гражданского или военного борта. Если США теперь не запрещают пролеты своих пас. лайнеров над Крымом, то спрашивать разрешение и платить будет только рос. диспетчеру в Симферополе и никак иначе. Да. это частичное признание Крыма российским. Причем на гос. уровне
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16.10.2020 18:38 Ответить
Цензор вміє подавати новини
Йдеться про повітряний простір над нейтральними водами Чорного моря де згідно з міжнародними договорами обслуговування повітряного руху делеговано Україні. Повітряний простір над Кримом а тим більше Сімферополем залишається закритим для польотів для нормальних цивілізованих країн. Росія захопила Крим - це так, але нейтральні води Чорного моря їм не по зубам. От Україна і домовлялася всі ці роки з міжнародними авіаційними організаціями щодо часткового відновлення авіатрафіку у цій зоні. Обслуговування в цій зоні проводиться Одеськими авіадиспетчерами. Що ж тут поганого? Чому знову зрада?
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16.10.2020 14:12 Ответить
http://uksatse.ua/index.php?act=Part&CODE=247&id=633&hl=safety+case

Ось, читайте тут фахово все написано і навіть з картою району польотів.
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16.10.2020 14:27 Ответить
Украина не запрещала американцам летать над своей территорией, просто сообщила что не может гарантировать безопасность их полетов в связи оккупацией. Так что пусть решают. Главное чтобы не садились в Крыму без получения разрешения властей Украины.
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16.10.2020 14:46 Ответить
Придурошное. а пролет над территорией Крыма с разрешения рос. авиадиспетчера - это не одно и тоже?
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16.10.2020 18:39 Ответить
Сначала ты нафантазировало само себе какого-то рос.авиадиспетчера, потом оскорбляться начало... Ты что, ТП? Если нет, включи мозг. Американские самолеты могут летать под обслуживанием одесских диспетчеров, и не более того.
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16.10.2020 21:25 Ответить
Якщо над тимчасово окупованим Кримом будуть літати B-52 Stratofortress, B-1 Lance, ну і бажано,щоб ще й B-2 Spirit,то я тільки за...
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16.10.2020 14:58 Ответить
Чом би й ні, потрібна лише згода України. Але цього не буде, це точно крок до війни, США на це не підуть. В принципі і прольоти цивільних суден кацапів будуть страшенно нервувати. Це ж робиться без жодного погодженя з ними.
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16.10.2020 17:05 Ответить
Форум идиотов... Как ты представляешь себе полет пас. лайнера над Крымом без разрешения российского авиадиспетчера? Которому глубоко насрать на згоду или незгоду Украины
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16.10.2020 18:42 Ответить
Намного легче чем тот же пролет без разрешения украинского авиадиспетчера.
Оккупанты американским самолетам не указ.
А за пролет над территорией международно признанного независимого государства в нарушении конвенции о международной гражданской авиации Украина любую компанию при желании вздрючить может.
"кожна Договірна держава зберігає за собою право з міркувань безпеки польотів вимагати від повітряних суден, які мають намір слідувати над районами, що є недосяжними або не мають
належних аеронавігаційних засобів, слідувати за приписаними маршрутами або одержувати спеціальний дозвіл на такі польоти".
"Жодні регулярні міжнародні повітряні сполучення не можуть здійснюватися над територією або на територію Договірної держави, окрім як за спеціальним дозволом або з іншої санкції цієї Держави і згідно з умовами такого дозволу або санкції".
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16.10.2020 21:53 Ответить
Ну вот представь себе такую ситуацию. Какой-нибудь американский самолет начинает лететь по установленному Украиной корридору полета над территорией Крыма которая не имеет надлежащих (украинских) аэронавигационных средств.
Ну поднимет РФ самолеты в воздух. Ну начнет сопровождать. И что дальше? А дальше ничего, потому что права требовать осуществления посадки в аэропорту Крыма Россия не имеет.
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16.10.2020 21:58 Ответить
ТЕПЕРЬ ЕСЛИ ПВО РАШКИ ДАЖЕ СЛУЧАЙНО СОБЬЕТ ИХ САМОЛЕТ БУДЕТ БОЛЬШАЯ ВОЙНА !!!??? ИЛИ ОНИ БУДУТ ТЕРПЕТЬ !?)
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16.10.2020 15:54 Ответить
Без паніки.
"Украинское небо: как разделено и управляется воздушное пространство над страной" https://www.avianews.com/interestingaviation/2019/11/26/ukrainian_sky_structure/
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16.10.2020 16:41 Ответить
Баран. как можно управлять небом над Крымом с Одессы?
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16.10.2020 18:40 Ответить
Открытой войны не будет. Просто от банковской системы отключат полностью и еще несколькими точечными действиями положат российскую экономику на самое дно к Северной Корее. А без работающей экономики Путин долго не протянет.
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16.10.2020 22:01 Ответить
ЭТО ХОРОШО, НО ПУТИН ВРАГ КАК КРЫСА ЗАГНАННАЯ В УГОЛ БУДЕТ ДЕРГАТЬСЯ !!! А С КРЫСОЙ ЛИБО КРЫСОЛОВКА, ЛИБО ЯД !)
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16.10.2020 23:21 Ответить
Вспомни что со Сталиным случилось когда он задрал всех. Его же собственные подчиненные отравили. А потом развенчание культа личности
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16.10.2020 23:41 Ответить
ТЫ ПО СВОЕМУ ПРАВ, НО Я ХОЧУ ЧТОБЫ ПРИ МОЕЙ ЖИЗНИ ЭТИ ПДРЫ ЗДОХЛИ !!!
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17.10.2020 00:09 Ответить
А сколько тебе лет?
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17.10.2020 10:03 Ответить
ДУМАЯ ЛЕТ 30 ЕЩЁ ПОЖИВУ !)
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17.10.2020 14:22 Ответить
Ну тогда увидишь, потому что Путину и его ближайшему окружению осталось лет 10-15 и не больше. Собственно, одна из причин их беспредела - это то что даже в самом худшем случае они умрут быстрее чем их осудят.
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17.10.2020 16:17 Ответить
Непоганий тролінг кацапів, тепер штатівські літаки будуть літати над Кримом і фіксувати усе озброєння кацапів і позиції. До речі, це точно погоджено з Україною. І це зовсім не мирний крок, бо ***** воно точно не потрібне.
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16.10.2020 17:01 Ответить
Дебил, опиши как ты это видишь на практике. Постарайся не выставлять себя и дальше идиотом, потому что на все твои тупые сценарии найдётся логичный ответ. Поэтому советую тебе просто удалить свой тупой коммент, а лучше сразу аккаунт так как после такого бреда тебя никто в серьез воспринимать не будет.
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16.10.2020 17:53 Ответить
Ну вот представь себе такую ситуацию. Американский разведывательный самолет начинает лететь по установленному Украиной корридору полета над территорией Крыма которая не имеет надлежащих (украинских) аэронавигационных средств.
Ну поднимет РФ самолеты в воздух. Ну начнет летать вокруг.
И что дальше?
А дальше ничего, потому что права требовать осуществления посадки в аэропорту Крыма Россия не имеет.
А если попробует сбить, ее мигом отключат от банковской системы, + еще 2-3 подобных точечных действий, и с РФ не сможет торговать, включительно с Китаем (который жестко зависим и от американских продуктов и от кремниевых процессоров силиконовой долины).
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16.10.2020 22:07 Ответить
Надеюсь теперь ты понял что первое слово твоего комментария скорее относится к тебе чем к твоему собеседнику
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16.10.2020 22:08 Ответить
Дебил, какой нахрен разведывательный самолёт? Кто его туда пустит? Речь о гражданской авиации. 🤦‍♂️ Удали свой аккаунт придурок, не позорься.
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16.10.2020 23:56 Ответить
 
 