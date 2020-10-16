США не продовжили заборону на польоти над частиною окупованого Криму

Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти "в певних районах" над окупованим Сімферополем, авіапростір над яким, як і в цілому над Кримом, були закриті для американської авіації на початку 2014 року через окупацію півострова Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з постановою, оприлюдненою на сайті Федерального реєстру США, термін запровадженої раніше заборони закінчується 27 жовтня. А рішення зняти ці обмеження ухвалені "в зв'язку зі зміною умов в повітряному просторі і зниженням небезпеки для літаків".

У той же час, згідно з документом, США продовжили заборону на польоти над Донбасом до 27 жовтня 2021 "через небезпеку для цивільної авіації в зв'язку з бойовими діями на Донбасі".

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