Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК "Нептун"

Заместитель Генерального директора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заключили пари относительно контракта о поставках ракетного комплекса "Нептун" в ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Укроборонпром" на своей странице в Фейсбуке опубликовал данные о характеристиках ракетного комплекса "Нептун", где в частности указано, что "Нептун" находится на вооружении ВСУ с 2020 г.

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил, что "забыли написать главное - что ни одной единицы Минобороны не заказало и используют комплекс только для показухи, а не в войсках".

В ответ, замдиректора концерна Мустафа Найем предложил заключить пари: "Юрий Бутусов, контракт будет. В этом году. Можем поспорить на бутылку вина, которую независимо от выгравшего подарим самому молодому конструктору Луча. Идёт?)".

"Договорились, Мустафа! Бутылка плюс пост в Фейсбуке про результат пари!" - согласился журналист.





