Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК "Нептун"
Заместитель Генерального директора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заключили пари относительно контракта о поставках ракетного комплекса "Нептун" в ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Укроборонпром" на своей странице в Фейсбуке опубликовал данные о характеристиках ракетного комплекса "Нептун", где в частности указано, что "Нептун" находится на вооружении ВСУ с 2020 г.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил, что "забыли написать главное - что ни одной единицы Минобороны не заказало и используют комплекс только для показухи, а не в войсках".
В ответ, замдиректора концерна Мустафа Найем предложил заключить пари: "Юрий Бутусов, контракт будет. В этом году. Можем поспорить на бутылку вина, которую независимо от выгравшего подарим самому молодому конструктору Луча. Идёт?)".
"Договорились, Мустафа! Бутылка плюс пост в Фейсбуке про результат пари!" - согласился журналист.
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а за гонку статья - законы читаем-понимаем, мустафа.
и да - вино не гонят...
Журналист уже замдиректора концерна?!
Вы что с армией делаете?! Уроды!
Урод - это ты! Какое тебе дело к армии? Причем она к Найему? Или ты и сюда свою пятачину пытаешься всунуть?
Не нервничай так, тебе еще много комментов стряпать.
Укроборонпром - по сути, паразит, на содержание которого "скидываются" предприятия, туда входящие. Укроборонпром, по логике, объединяет предприятия оборонной промышленности, часть из которых (государственных) вообще не нужны. Зачем 5 авиазаводов, если что-то выпускать может только Антонов, а Миг'ов в Украине меньше трёх десятков? По бронетанковым вопросы и т.д.
К чьей армии оно относится?