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Новости Агрессия России против Украины
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Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК "Нептун"

Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК

Заместитель Генерального директора "Укроборонпрома" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем и главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заключили пари относительно контракта о поставках ракетного комплекса "Нептун" в ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Укроборонпром" на своей странице в Фейсбуке опубликовал данные о характеристиках  ракетного комплекса "Нептун", где в частности указано, что "Нептун" находится на вооружении ВСУ с 2020 г.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказа от Минобороны на изготовление ракетных комплексов "Нептун" пока не получали, - директор КБ "Луч" Коростелев

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил, что "забыли написать главное - что ни одной единицы Минобороны не заказало и используют комплекс только для показухи, а не в войсках". 

В ответ, замдиректора концерна Мустафа Найем предложил заключить пари: "Юрий Бутусов, контракт будет. В этом году. Можем поспорить на бутылку вина, которую независимо от выгравшего подарим самому молодому конструктору Луча. Идёт?)".

"Договорились, Мустафа! Бутылка плюс пост в Фейсбуке про результат пари!" - согласился журналист.

Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК Нептун 01
Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК Нептун 02
Замдиректора УОП Найем поспорил с главредом Цензор.НЕТ Бутусовым, что до конца года МО заключит контракт на поставку ПКРК Нептун 03

Автор: 

Минобороны (9288) оборона (5198) оружие (10198) ракеты (3556) Найем Мустафа (569) Укроборонпром (1238) Бутусов Юрий (4348) ВСУ (6547)


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Топ комментарии
+20
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Муля Слобожанска

@MullyaMia

·https://twitter.com/MullyaMia/status/1316982894838095872 3 ч

поки всі обговорюють інформаційний вкид про 5 питань, зелепень підписав указ про передачу держземель сільгоспризначення в комунальну власність.
І без всякого голосування в ВР.
указом на розкрадання - бо проконтролювати тисячи громад не можна.
Команда ліквідаторів України успішно працює.
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16.10.2020 13:03
+16
а кто такой найём??? грантоед!!!! а как н получил эту лбную должность с меячным доходом в 200.000 грн да через его патрона сороса ??? Более 310 000 грн в месяц - такой доход https://declarations.com.ua/declaration/nacp_38452135-d528-42a0-98f2-6297e5319418 указал в графе электронной декларации "заработная плата по основному месту работы" замглавы Укрборонпрома https://file.liga.net/persons/nayem Мустафа Найем .
«Это просто какая-то фантасмагория, за гранью понимания и здравого смысла» -«Как в нищей и воюющей стране, чиновник средней руки может получать такие колоссальные деньги?» - заявляют другие. За какие особые навыки, знания и заслуги, в «Укроборонпроме» насчитали Найему эту фантастическую сумму не известно. Неужели эти персонажи считают, что Украинский народ будет молча наблюдать за всем этим Цирком?
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16.10.2020 13:08
+12
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска

https://twitter.com/MullyaMia @MullyaMia https://twitter.com/MullyaMia/status/1316991793003700224 3 ч

У ВР при прийнятті закону про продаж землі говорили, що мова йде про право селян розпоряджатись своїми паями, а не про державну землю.
А цим фокусом одним махом і опа!
Нема ніякої державної землі, то й ніякого розпродажу державної землі нема.
То земля громад буде розпродуватись.
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16.10.2020 13:05
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Члененский проспорил аэропорт и что???
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16.10.2020 15:48 Ответить
наем и вино - они если честно не пара не пара не пара...
а за гонку статья - законы читаем-понимаем, мустафа.
и да - вино не гонят...
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16.10.2020 15:53 Ответить
эти блогеры в пылу мерянья длинной, все госсекреты разболтают....
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16.10.2020 16:43 Ответить
Що у нас у владі тільки шпигуни російські вже десять років, то це не секрет.
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17.10.2020 09:47 Ответить
А с кем бы поспорить, шоб Мустафа Найем встречал ближайший и все последующие Новые Годы в Кабуле или Пешаваре с моджахедами в обнимку.
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16.10.2020 16:48 Ответить
Кому из них делать нефик - спорами заниматься, да ещё на бутылку! Позорище.
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16.10.2020 16:56 Ответить
Жизнь такая - уже на Армию спорят. И эта скотина наёмная обгаживал Президента который делал всё, что в его силах, что бы эти ракеты стали на оборону Украины. Что же ты, тваринка все эти полтора года делал - получал с наших налогов по 10 тысяч евро в месяц зарплату и всё?
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16.10.2020 17:40 Ответить
Може з кимось на відновлення ядерного статусу забитися? Он і президент про Будапештський меморандум щось хоче почути. Ставлю 1 гривню, що при цій владі ядерний статус не відновлять...
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16.10.2020 20:22 Ответить
С балаболом Найомом, чуваком, который выпросил себе непыльную должность у зеленых "академиков"( зам директора Укроборонпрома по связям с госорганами), обсуждать что- то, как то неприлично. Парень ведь ни за какую операционную деятельность не отвечает. С таким же успехом можно поспорить на эту тему с "продавцем собак" из фракции Слуга Олигарха.
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16.10.2020 21:10 Ответить
проспоривший должен будет сесть на бутылку...
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16.10.2020 21:48 Ответить
а я готовий спорити з будь-ким на один американський цент, що навіть після того, як ракети поставлять на озброєння, то жодна з них не буде використана, щоб потопити "коритний флот врадной говєні"
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16.10.2020 22:18 Ответить
Найем ответил положительно на предложение Коломойского пойти и попить кофе в 2014 году при съемке Радиосвободы. И теперь хитрый Найем при должностях.
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16.10.2020 22:27 Ответить
ПУСТЬ ЛУЧШЕ США НАМ БОРОДАВОЧНИКОВ ОТДАСТ !)
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17.10.2020 00:30 Ответить
А МЫ ДОЛЖНЫ УДАРНЫЕ БЕСПЕЛОТНИКИ СТРОИТЬ !!!
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17.10.2020 00:31 Ответить
А ТО ПОСПОРИЛ АФГАНИСТАНЕЦ С РОССИЯНИНОМ БЫВШИМ КГБЭШНИКОМ ОБ УКРАИНЕ !)
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17.10.2020 00:33 Ответить
А чому персонаж на державній посаді не спілкується державною мовою ?
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17.10.2020 03:08 Ответить
"замдиректора концерна Мустафа Найем" Источник: https://censor.net/ru/n3225170
Журналист уже замдиректора концерна?!
Вы что с армией делаете?! Уроды!
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17.10.2020 07:33 Ответить
А журналист - Генпрокурор - неплохо было? Да уж куда покруче!
Урод - это ты! Какое тебе дело к армии? Причем она к Найему? Или ты и сюда свою пятачину пытаешься всунуть?
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17.10.2020 11:25 Ответить
Прямое и он тоже.
Не нервничай так, тебе еще много комментов стряпать.
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17.10.2020 13:32 Ответить
Укроборонпром никакого отношения к армии? Что с тобой?
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17.10.2020 14:11 Ответить
ВСУ является всего лишь одним из заказчиков предприятий концерна. Некоторые вообще с ВСУ не работают.
Укроборонпром - по сути, паразит, на содержание которого "скидываются" предприятия, туда входящие. Укроборонпром, по логике, объединяет предприятия оборонной промышленности, часть из которых (государственных) вообще не нужны. Зачем 5 авиазаводов, если что-то выпускать может только Антонов, а Миг'ов в Украине меньше трёх десятков? По бронетанковым вопросы и т.д.
К чьей армии оно относится?
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19.10.2020 09:32 Ответить
А зачем ВС Нептун, если у Зеленского есть "миротворец"-шептун?
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17.10.2020 09:42 Ответить
Конечно, в государственном управлении оснащением армии без бутылки не обойтись...
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17.10.2020 10:45 Ответить
На те заводы и ходят рабочие, чтобы бухонуть.
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19.10.2020 09:33 Ответить
надо понимать туманный альбион таки подкинул баблеца....
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17.10.2020 10:52 Ответить
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