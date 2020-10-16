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Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры и презентует ее в Раде

Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры и презентует ее в Раде

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы. Документ презентуют в Верховной Раде.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель - последовательно доводить до конца начатое. Стратегия - не декларативный документ, она живая, базируется на реальных нуждах общества и прокуроров", - отметила Венедиктова.

По информации Офиса генпрокурора, стратегическими приоритетами органов прокуратуры являются обеспечение высокого уровня качества и эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры, координация деятельности по противодействию преступности и функционировании уголовной юстиции в целом, повышение уровня открытости и доверия общества к прокуратуре.

По словам Венедиктовой, Стратегия основана на предложениях прокуроров и базируется на правах и свободах человека, независимости органов прокуратуры и профессиональном развитии.

Отмечается, что к разработке Стратегии были приобщены специалисты из международных организаций и представители общественности.

"Вскоре Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы презентуют также в парламенте. Для достижения поставленных в документе целей и выполнения задач документа сейчас разрабатывается операционный план. В дальнейшем она (стратегия. - Ред.) станет составляющей Концепции развития органов правопорядка", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Автор: 

Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2458)


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Топ комментарии
+3
Как новый генпрофурор так сразу и новая стратегия.
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16.10.2020 16:02
+2
Опять стратегии, концепции, дорожные карты... А когда уже прокуроры перестанут коллекционировать квартиры, автомобили и земельные участки и займутся наконец реальной работой с конкретными результатами?
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16.10.2020 16:02
+1
Венедиктова утвердила Стратегию/ Стратегию определил Коломойский. Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./А результата нет .Коломойский гневается: Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский
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16.10.2020 16:10
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Как новый генпрофурор так сразу и новая стратегия.
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16.10.2020 16:02 Ответить
Опять стратегии, концепции, дорожные карты... А когда уже прокуроры перестанут коллекционировать квартиры, автомобили и земельные участки и займутся наконец реальной работой с конкретными результатами?
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16.10.2020 16:02 Ответить
Да - никогда, похоже.
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16.10.2020 16:07 Ответить
вона вже злиняла з держ.дачі? кошти заплатила за своє незаконне проживання?
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16.10.2020 16:04 Ответить
Каждый прокурор на "Мерсе", даже не сбивший ребенка на переходе, каждый день "укрепляет доверие народа к органам прокуратуры" до рвоты !
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16.10.2020 16:05 Ответить
Стратегия: своим - все, чужим - закон.
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16.10.2020 16:07 Ответить
Венедиктова утвердила Стратегию/ Стратегию определил Коломойский. Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./А результата нет .Коломойский гневается: Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский
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16.10.2020 16:10 Ответить
Скільки гарних папірців не напиши, а одна посадка віп-крадія чи віп-сепаратиста все одно краща.
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16.10.2020 16:17 Ответить
Затвердила стратегію розвитку прокуратури... Не інакше, як буде тройка.
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16.10.2020 16:19 Ответить
- Джек, так у тебя есть ключ?
- Лучше. У меня есть стратегия.. то есть рисунок ключа.
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16.10.2020 16:22 Ответить
Стратегии положено до назначения на должность вдавать,а не в конце.
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16.10.2020 16:47 Ответить
Стратегия развития прокуратуры:
1. Посадить Порошенко.
2. Всё.
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16.10.2020 16:49 Ответить
Новая премьера 95 квартала .
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16.10.2020 17:10 Ответить
Її виперли з конкурсу за профнепридатністю, а вона тепер стратегію розвитку ліпить. Нагадує Костянтина Черненка, який будучі у відділі пропаганди ЦК КП Молдавії як співробітник Брежнєва, закінчив заочно педінститут, а потім у ньому проснувся великий реформатор освіти.
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16.10.2020 19:17 Ответить
 
 