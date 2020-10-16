Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры и презентует ее в Раде

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утвердила Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы. Документ презентуют в Верховной Раде.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Наша цель - последовательно доводить до конца начатое. Стратегия - не декларативный документ, она живая, базируется на реальных нуждах общества и прокуроров", - отметила Венедиктова.

По информации Офиса генпрокурора, стратегическими приоритетами органов прокуратуры являются обеспечение высокого уровня качества и эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры, координация деятельности по противодействию преступности и функционировании уголовной юстиции в целом, повышение уровня открытости и доверия общества к прокуратуре.

По словам Венедиктовой, Стратегия основана на предложениях прокуроров и базируется на правах и свободах человека, независимости органов прокуратуры и профессиональном развитии.

Отмечается, что к разработке Стратегии были приобщены специалисты из международных организаций и представители общественности.

"Вскоре Стратегию развития прокуратуры на 2021-2023 годы презентуют также в парламенте. Для достижения поставленных в документе целей и выполнения задач документа сейчас разрабатывается операционный план. В дальнейшем она (стратегия. - Ред.) станет составляющей Концепции развития органов правопорядка", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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