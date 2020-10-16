Венедіктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури і презентує її в Раді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки. Документ презентують у Верховній Раді.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета - послідовно доводити до кінця розпочате. Стратегія - не декларативний документ, вона жива, базується на реальних потребах суспільства і прокурорів", - зазначила Венедіктова.

За інформацією Офісу генпрокурора, стратегічними пріоритетами органів прокуратури є забезпечення високого рівня якості й ефективності виконання конституційних функцій прокуратури, координація діяльності з протидії злочинності та функціонування кримінальної юстиції загалом, підвищення рівня відкритості та довіри суспільства до прокуратури.

За словами Венедіктової, Стратегія заснована на пропозиціях прокурорів і базується на правах та свободах людини, незалежності органів прокуратури та професійному розвитку.

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Зазначається, що до розробки Стратегії були долучені фахівці з міжнародних організацій і представники громадськості.

"Незабаром Стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки презентують також у парламенті. Для досягнення поставлених у документі цілей і виконання завдань документа зараз розробляється операційний план. Надалі вона (стратегія. - Ред.) стане складовою Концепції розвитку органів правопорядку", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

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