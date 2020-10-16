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Венедіктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури і презентує її в Раді

Венедіктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури і презентує її в Раді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки. Документ презентують у Верховній Раді.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета - послідовно доводити до кінця розпочате. Стратегія - не декларативний документ, вона жива, базується на реальних потребах суспільства і прокурорів", - зазначила Венедіктова.

За інформацією Офісу генпрокурора, стратегічними пріоритетами органів прокуратури є забезпечення високого рівня якості й ефективності виконання конституційних функцій прокуратури, координація діяльності з протидії злочинності та функціонування кримінальної юстиції загалом, підвищення рівня відкритості та довіри суспільства до прокуратури.

За словами Венедіктової, Стратегія заснована на пропозиціях прокурорів і базується на правах та свободах людини, незалежності органів прокуратури та професійному розвитку.

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Зазначається, що до розробки Стратегії були долучені фахівці з міжнародних організацій і представники громадськості.

"Незабаром Стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки презентують також у парламенті. Для досягнення поставлених у документі цілей і виконання завдань документа зараз розробляється операційний план. Надалі вона (стратегія. - Ред.) стане складовою Концепції розвитку органів правопорядку", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

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Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+3
Как новый генпрофурор так сразу и новая стратегия.
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16.10.2020 16:02
+2
Опять стратегии, концепции, дорожные карты... А когда уже прокуроры перестанут коллекционировать квартиры, автомобили и земельные участки и займутся наконец реальной работой с конкретными результатами?
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16.10.2020 16:02
+1
Венедиктова утвердила Стратегию/ Стратегию определил Коломойский. Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./А результата нет .Коломойский гневается: Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский
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16.10.2020 16:10
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Как новый генпрофурор так сразу и новая стратегия.
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16.10.2020 16:02 Відповісти
Опять стратегии, концепции, дорожные карты... А когда уже прокуроры перестанут коллекционировать квартиры, автомобили и земельные участки и займутся наконец реальной работой с конкретными результатами?
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16.10.2020 16:02 Відповісти
Да - никогда, похоже.
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16.10.2020 16:07 Відповісти
вона вже злиняла з держ.дачі? кошти заплатила за своє незаконне проживання?
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16.10.2020 16:04 Відповісти
Каждый прокурор на "Мерсе", даже не сбивший ребенка на переходе, каждый день "укрепляет доверие народа к органам прокуратуры" до рвоты !
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16.10.2020 16:05 Відповісти
Стратегия: своим - все, чужим - закон.
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16.10.2020 16:07 Відповісти
Венедиктова утвердила Стратегию/ Стратегию определил Коломойский. Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./А результата нет .Коломойский гневается: Венедиктову могут уволить, если она не покажет результат к концу года, - Зеленский
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16.10.2020 16:10 Відповісти
Скільки гарних папірців не напиши, а одна посадка віп-крадія чи віп-сепаратиста все одно краща.
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16.10.2020 16:17 Відповісти
Затвердила стратегію розвитку прокуратури... Не інакше, як буде тройка.
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16.10.2020 16:19 Відповісти
- Джек, так у тебя есть ключ?
- Лучше. У меня есть стратегия.. то есть рисунок ключа.
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16.10.2020 16:22 Відповісти
Стратегии положено до назначения на должность вдавать,а не в конце.
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16.10.2020 16:47 Відповісти
Стратегия развития прокуратуры:
1. Посадить Порошенко.
2. Всё.
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16.10.2020 16:49 Відповісти
Новая премьера 95 квартала .
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16.10.2020 17:10 Відповісти
Її виперли з конкурсу за профнепридатністю, а вона тепер стратегію розвитку ліпить. Нагадує Костянтина Черненка, який будучі у відділі пропаганди ЦК КП Молдавії як співробітник Брежнєва, закінчив заочно педінститут, а потім у ньому проснувся великий реформатор освіти.
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16.10.2020 19:17 Відповісти
 
 