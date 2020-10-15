Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні. ФОТОрепортаж

У четвер, 15 жовтня 2020 року, прокурори місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів (на правах місцевих) почали проходити атестацію. Участь в ній візьме понад 6000 прокурорів, які подали заяви про переведення на посаду прокурора в окружну прокуратуру і про намір пройти атестацію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що процес атестації однаковий для всіх прокурорів і ідентичний процедурі атестації прокурорів Генеральної прокуратури перед створенням Офісу Генерального прокурора і прокурорів регіональних прокуратур, які стали обласними.

Перший етап атестації проходитиме з 15 по 30 жовтня 2020 року у Києві. Прокурори складатимуть іспит у формі анонімного тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Упродовж 100 хвилин вони повинні дати відповіді на 100 питань. До наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички – допускаються прокурори, які набрали мінімальний прохідний бал – 70.

"Під час атестації забезпечено дотримання необхідних карантинних вимог: проведення температурного скринінгу, соціальна дистанція – не менше 1,5 метри, масковий режим, антисептики, регулярне проведення дезінфекції, тощо", - зазначили в пресслужбі.

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Атестація прокурорів здійснюється на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Вона відбувається в кілька етапів і полягає в перевірці знань та умінь застосовувати закон, професійних компетенцій, загальних здібностей, а також відповідності вимогам професійної етики та доброчесності. Останній етап – співбесіда також включає в себе виконання ситуаційного завдання.