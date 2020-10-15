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Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні. ФОТОрепортаж

У четвер, 15 жовтня 2020 року, прокурори місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів (на правах місцевих) почали проходити атестацію. Участь в ній візьме понад 6000 прокурорів, які подали заяви про переведення на посаду прокурора в окружну прокуратуру і про намір пройти атестацію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що процес атестації однаковий для всіх прокурорів і ідентичний процедурі атестації прокурорів Генеральної прокуратури перед створенням Офісу Генерального прокурора і прокурорів регіональних прокуратур, які стали обласними.

Перший етап атестації проходитиме з 15 по 30 жовтня 2020 року у Києві. Прокурори складатимуть іспит у формі анонімного тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. Упродовж 100 хвилин вони повинні дати відповіді на 100 питань. До наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички – допускаються прокурори, які набрали мінімальний прохідний бал – 70.

"Під час атестації забезпечено дотримання необхідних карантинних вимог: проведення температурного скринінгу, соціальна дистанція – не менше 1,5 метри, масковий режим, антисептики, регулярне проведення дезінфекції, тощо", - зазначили в пресслужбі.

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Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні 01
Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні 02Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні 03

Атестація прокурорів здійснюється на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Вона відбувається в кілька етапів і полягає в перевірці знань та умінь застосовувати закон, професійних компетенцій, загальних здібностей, а також відповідності вимогам професійної етики та доброчесності. Останній етап – співбесіда також включає в себе виконання ситуаційного завдання.

Автор: 

прокуратура (3675) атестація (21) Офіс Генпрокурора (3248)


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А потім призначать на посаду поза конкурсом, як Венедиктову...
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15.10.2020 12:24 Відповісти
А что тут атестовать?
Проследил, что бы все преступники сидели в тюрьме - прошел аттестацию.
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15.10.2020 12:24 Відповісти
Бєнядіктова вирішила теж бути рехворматором.
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15.10.2020 12:25 Відповісти
А, если не будут брать? - Если не будут брать, отключим газ!
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15.10.2020 12:42 Відповісти
А судьи - кто? Кто будет аттестовать? Кто будет контролировать контролёров?
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15.10.2020 12:30 Відповісти
Ой ржу не могу.....
А кто будет в комиссии?
Такой же фуфломицин как и предыдущие аттестации судей,ментов и прокуроров!
Все крысы остались, а если не остались то через год восстановились!
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15.10.2020 12:33 Відповісти
Ну то, что бОльшая часть прокуроров пройдёт конкурс за бабло сомнений нет!
Вопрос только в сумме? Её множим на число прошедших и вуаля - Венидиктова долларовый миллионер....
Шо там Зеля говорил за пожизненное?
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15.10.2020 12:42 Відповісти
Как там екзамен?
Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні - Цензор.НЕТ 3814
Нормально! Идут зачетьі у исполнителей!
Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні - Цензор.НЕТ 1805
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15.10.2020 12:52 Відповісти
 
 