Аттестация прокуроров местных прокуратур стартовала в Украине. ФОТОрепортаж

В четверг, 15 октября 2020, прокуроры местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных) начали проходить аттестацию. Участие в ней примет более 6000 прокуроров, подавших заявления о переводе на должность прокурора в окружную прокуратуру и о намерении пройти аттестацию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что процесс аттестации одинаковый для всех прокуроров и идентичен процедуре аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры перед созданием Офиса Генерального прокурора и прокуроров региональных прокуратур, которые стали областными.

Первый этап аттестации будет проходить с 15 по 30 октября 2020 в Киеве. Прокуроры будут сдавать экзамен в форме анонимного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия должности прокурора. В течение 100 минут они должны ответить на 100 вопросов. К следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки - допускаются прокуроры, набравшие минимальный проходной балл - 70.

"Во время аттестации обеспечено соблюдение необходимых карантинных требований: проведение температурного скрининга, социальная дистанция - не менее 1,5 метра, масочный режим, антисептики, регулярное проведение дезинфекции и тому подобное", - отметили в пресс-службе.





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Аттестация прокуроров осуществляется во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Она происходит в несколько этапов и заключается в проверке знаний и умений применять закон, профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и доброчестности. Последний этап - собеседование - также включает в себя выполнение ситуационной задачи.