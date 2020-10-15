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Аттестация прокуроров местных прокуратур стартовала в Украине. ФОТОрепортаж

В четверг, 15 октября 2020, прокуроры местных прокуратур, военных прокуратур гарнизонов (на правах местных) начали проходить аттестацию. Участие в ней примет более 6000 прокуроров, подавших заявления о переводе на должность прокурора в окружную прокуратуру и о намерении пройти аттестацию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что процесс аттестации одинаковый для всех прокуроров и идентичен процедуре аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры перед созданием Офиса Генерального прокурора и прокуроров региональных прокуратур, которые стали областными.

Первый этап аттестации будет проходить с 15 по 30 октября 2020 в Киеве. Прокуроры будут сдавать экзамен в форме анонимного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия должности прокурора. В течение 100 минут они должны ответить на 100 вопросов. К следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки - допускаются прокуроры, набравшие минимальный проходной балл - 70.

"Во время аттестации обеспечено соблюдение необходимых карантинных требований: проведение температурного скрининга, социальная дистанция - не менее 1,5 метра, масочный режим, антисептики, регулярное проведение дезинфекции и тому подобное", - отметили в пресс-службе.

Аттестация прокуроров местных прокуратур стартовала в Украине 01
Аттестация прокуроров местных прокуратур стартовала в Украине 02Аттестация прокуроров местных прокуратур стартовала в Украине 03

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Аттестация прокуроров осуществляется во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Она происходит в несколько этапов и заключается в проверке знаний и умений применять закон, профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и доброчестности. Последний этап - собеседование - также включает в себя выполнение ситуационной задачи.

прокуратура (5011) аттестация (18) Офис Генпрокурора (2466)


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А потім призначать на посаду поза конкурсом, як Венедиктову...
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15.10.2020 12:24 Ответить
А что тут атестовать?
Проследил, что бы все преступники сидели в тюрьме - прошел аттестацию.
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15.10.2020 12:24 Ответить
Бєнядіктова вирішила теж бути рехворматором.
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15.10.2020 12:25 Ответить
А, если не будут брать? - Если не будут брать, отключим газ!
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15.10.2020 12:42 Ответить
А судьи - кто? Кто будет аттестовать? Кто будет контролировать контролёров?
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15.10.2020 12:30 Ответить
Ой ржу не могу.....
А кто будет в комиссии?
Такой же фуфломицин как и предыдущие аттестации судей,ментов и прокуроров!
Все крысы остались, а если не остались то через год восстановились!
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15.10.2020 12:33 Ответить
Ну то, что бОльшая часть прокуроров пройдёт конкурс за бабло сомнений нет!
Вопрос только в сумме? Её множим на число прошедших и вуаля - Венидиктова долларовый миллионер....
Шо там Зеля говорил за пожизненное?
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15.10.2020 12:42 Ответить
Как там екзамен?
Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні - Цензор.НЕТ 3814
Нормально! Идут зачетьі у исполнителей!
Атестація прокурорів місцевих прокуратур стартувала в Україні - Цензор.НЕТ 1805
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15.10.2020 12:52 Ответить
 
 