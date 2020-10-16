На Черниговщине задержан мужчина, предлагавший школьницам интимные отношения за деньги, - Нацполиция. ФОТО

В Черниговской области полицейские задержали мужчину, который предлагал несовершеннолетним девушкам интимные отношения за деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что черниговец, 1986 года рождения, находил несовершеннолетних и малолетних девочек из малообеспеченных семей через интернет. В процессе общения он предлагал школьницам встречи интимного характера за деньги и дорогие подарки.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину 15 октября именно во время встречи со школьницей.

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Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям. Открыто производство по статье 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.